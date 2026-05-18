«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»

«Ростелеком» показал платформу «Аврора ТВ» для умных телевизоров и сразу несколько смарт-ТВ на ее основе. Серийное производство запланировано на осень 2026 г., выпускать новинки будет российская компания «Электра». Но матрицы, как и большинство компонентов, будут иностранными – в России они не производятся. Главные конкуренты – это «Яндекс» со своей YaOS и встроенной «Алисой», и Сбербанк, чьи телевизоры работают на прошивке «Салют ТВ».

«Аврора» в телевизоре

Оператор связи «Ростелеком» сообщил CNews о премьере новой серии смарт-телевизоров, которые работают под управлением операционной системы «Аврора ТВ». Это отдельная версия ОС «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», на 100% принадлежащая «Ростелекому». Дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ занимается компания «Рестрим Медиа».

«Аврора» многим известна под названием Sailfish Mobile OS Rus. Свое нынешнее наименование система получила в феврале 2019 г.

К моменту выхода материала телевизоры на базе «Аврора ТВ» существовали лишь в виде прототипов. Как сообщили CNews представители «Ростелекома», за производство телевизоров отвечает российская компания ООО «Электра»– это дочернее предприятие «Ростелекома». Компания занимается выпуском сервисных платформ и оборудования для операторов связи.

Ростелеком Прототип телевизора и интерфейс «Аврора-ТВ»

Серийный выпуск ТВ «Электра» намерена наладить осенью 2026 г., пока без более точной даты. Под каким брендом будут продаваться эти новинки, и сколько они будут стоить, «Ростелеком» не уточняет. По информации «Коммерсанта», объем первой партии составит в пределах 150-200 тыс. штук до конца 2026 г.

Телевизоры почти для всех

Смарт-ТВ под управлением «Аврора ТВ», произведенные компанией «Электра», смогут приобрести себе те, кто предпочитают небольшие ТВ, не занимающие всю комнату. Предельная диагональ экрана, как сообщили CNews в «Ростелекоме», составит 55 дюймов.

Что примечательно, «Ростелеком» намерен захватить и рынок так называемых «кухонных» телевизоров, к коим относятся модели с совсем небольшим по меркам 2026 г. экраном. Самый маленький смарт-ТВ с предустановленной «Аврора ТВ» будет иметь диагональ 24 дюйма.

При этом заявлено, что даже самые младшие представители новой линейки будут поддерживать разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей, а более дорогие получат поддержку 4К. Для сравнения, в конце апреля 2026 г. оператор спутникового ТВ «Триколор» выпустил 32-дюймовый ТВ под своим брендом с разрешением HD или 1366х768 пикселей. Как сообщал CNews, «Триколор» утверждает, что HD-разрешение оптимально для 32 дюймов.

Важно отметить, что в России к середине 2026 г. не существовало производства современных экранов, процессоров и модулей памяти – основных компонентов любого смарт-ТВ. Их будут везти из-за границы.

Помощь конкурентов

Все телевизоры «Электры» на базе «Аврора ТВ» получат поддержку голосового управления, рекомендательную систему и даже встроенный ИИ-ассистент. Как именно будет называться виртуальный помощник, в «Ростелекоме» не уточнили – известно лишь, что его разработкой занималась отечественная компания Enbisys.

При этом «Электра» – не единственная компания, которой дозволено выпускать телевизоры с предустановленной «Аврора ТВ». В «Ростелекоме» утверждают, что эта платформа может быть портирована на самые разные телевизоры, в том числе и те, что уже находятся в продаже. «Решение поддерживает возможность кастомизации под производителя по модели «белой этикетки» (White Label)», – заявили CNews представители «Ростелекома».

Лучше или нет

Первые прототипы телевизоров на базе «Аврора-ТВ» за авторством «Электры» оснащены отечественной системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM). В систему также внедрены ИИ-инструменты на базе дата-инфраструктуры и «Нейрошлюза» от «Ростелекома».

При этом «Ростелеком» открыто противопоставляет смарт-ТВ на «Авроре» всем телевизорам на российском рынке, которые, по его утверждению, «базируются на иностранных платформах Android, Android Open Source Project (AOSP) и других». Представители оператора утверждают, что на этом фоне «из-за рубежа имеется доступ к ключевым компонентам смарт-ТВ», к которым они относят процессор, память, экран, шифрование контента, персональные данные, а также статистику использования телевизора.

«Это делает устройства на таких ОС уязвимыми из-за рисков санкций, внешнего деструктивного воздействия на системы управления (блокировка или ограничение функционала), утечек чувствительных данных за границу и возможностей недекларируемого наблюдения за пользователями», – добавили представители «Ростелекома».

Здесь следует отметить, что количество приложений под Android исчисляется сотнями тысяч. Тем временем, под «Аврору», которая существует с 2016 г., написано лишь несколько сотен утилит.

Основные конкуренты

Главными соперниками «Ростелекома» на рынке отечественных платформ для умных телевизоров с собственной экосистемой являются две компании – «Яндекс» и Сбербанк. «Яндекс» продвигает оболочку YaOS, в составе которой есть ИИ-ассистент «Алиса», а Сбербанк развивает «Салют ТВ» с голосовым помощником «Салют». Притом обе эти платформы поддерживают Android-приложения.

Также «Яндекс» и Сбербанк выпускают телевизоры под своими брендами. Более того, «Яндекс» разрешает устанавливать YaOS на смарт-ТВ сторонних производителей.