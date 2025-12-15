Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Каталог приложений YaOS на домашних устройствах «Яндекса» с экранами станет открытым для разработчиков

Операционная система для устройств с экранами YaOS с ИИ-ассистентом «Алисой» расширяет возможности для разработчиков приложений. Теперь они могут публиковать свои приложения в каталоге YaOS Store не только для телевизоров, «Модулей» и подключаемых к ТВ колонок, но и для «Станций Дуо Макс». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Открытие каталога приложений для всех разработчиков дает им возможность создавать приложения для пользователей устройств «Яндекса», в том числе с тач-интерфейсом, а также улучшит пользовательский опыт на всех устройствах «Яндекса» с экранами. Приложения появятся в каталоге после прохождения модерации (верификация осуществляется через «Госуслуги» в кабинетах «Яндекс ID» для физических и юридических лиц). Среди основных сценариев использования приложений — просмотр контента и развлечения.

Число уникальных устройств, использующих платформу YaOS превышает 5 млн в месяц.

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Цифровизация

YaOS – операционная система для умных устройств «Яндекса». Она предоставляет доступ к сервисам «Яндекса» и другим приложениям, позволяя пользователям смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться ИИ-ассистентом.

«Станция Дуо Макс» — флагманская умная колонка «Яндекса» с сенсорным 10-дюймовым экраном, мощным звуком и технологией Room Correction. Интерфейс позволяет решать разные задачи, а поворотный экран — просматривать контент. В «Станцию Дуо Макс» встроен модуль Zigbee для управления умным домом, а динамики и сабвуфер дадут пользователям чистый и детализированный звук мощностью 60 Вт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

«Яндекс» принудительно починил навигацию по всей стране при помощи древней технологии. Больше никаких «телепортов» и глюков

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще