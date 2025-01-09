Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Yandex YaOS



09.01.2025 В декабре 2024 г. «Алиса» ответила на 7,3 млрд запросов пользователей 1
25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
17.12.2024 Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K  1
01.11.2024 Распорядок дня, караоке на «ТВ Станциях» и др. в октябрьском обновлении «Алисы» 2
15.10.2024 «Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото 2
15.10.2024 «Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — самый доступный телевизор среди «ТВ Станций» с полноценным голосовым управлением 2
06.09.2024 В августе пользователи провели в «Поиске по видео» «Яндекса» на 20% больше времени, чем в этом же месяце 2023 1
06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 2
06.09.2024 Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку 2
05.09.2024 Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера 2
14.08.2024 «Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс» 2
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 4
31.07.2024 «Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое 1
30.07.2024 Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140% 2
30.05.2024 «Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового 1
16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1

Публикаций - 17, упоминаний - 28

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Xiaomi 1732 2
Google LLC 11775 2
Huawei 3933 2
Google Russia - Гугл Россия 178 1
DEXP 53 1
BBK Electronics Corp 313 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Haier Group 165 1
Horizont - Горизонт 7 1
STARWIND 27 1
LG Electronics 3614 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Севкабель Порт 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Hyundai Motor Company 383 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 10
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 5
Google Android 13994 4
Google Android TV 316 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 3
Яндекс.Станция Макс 25 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Intel Evo 103 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
VK Video 6 1
Haier Evo TV 1 1
Xiaomi MiJia DC Inverter Tower Fan 1 1
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Гуськов Антон 39 1
Кабанов Марат 35 1
Бурмистров Михаил 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
INFOLine-Аналитика 53 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще