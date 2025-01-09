Yandex YaOS
Yandex и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 17
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
|Xiaomi 1732 2
|Google LLC 11775 2
|Huawei 3933 2
|Google Russia - Гугл Россия 178 1
|DEXP 53 1
|BBK Electronics Corp 313 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|Haier Group 165 1
|Horizont - Горизонт 7 1
|STARWIND 27 1
|LG Electronics 3614 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
|Гуськов Антон 39 1
|Кабанов Марат 35 1
|Бурмистров Михаил 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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