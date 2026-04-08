Разделы

Телеком
|

Билайн и Яндекс запускают стратегическое партнерство в сегменте домашних цифровых сервисов

Билайн и Яндекс объявляют о запуске первого для обеих компаний стратегического партнерства в сегменте ТВ-приставок. В рамках проекта пользователи Билайна смогут приобрести умные ТВ-приставки с ИИ-ассистентом Алисой на базе операционной системы YaOS от Яндекса. Новое решение расширит возможности домашних развлечений и откроет доступ к широкой экосистеме контента и цифровых сервисов.

На первом этапе проект запустится в пилотном режиме в Волгограде, Костроме и Орле. Предложение будет доступно конвергентным клиентам Билайна в составе тарифов, объединяющих мобильную связь, домашний интернет и цифровые сервисы, а также пользователям широкополосного доступа в Интернет и ТВ компании.

Для Билайна это партнерство — часть стратегии по развитию домашних цифровых сервисов и усилению конвергентных продуктов. Компания исходит из того, что современная приставка — это уже не просто доступ к телеканалам, фильмам и сериалам, а полноценный центр домашних развлечений, который делает клиентский опыт более удобным, технологичным и персонализированным.

YaOS представляет собой не просто операционную систему, а полноценную контентную платформу. В ее каталоге собраны популярные приложения, а интерфейс построен по принципу единого окна: фильмы, сериалы, спортивные трансляции, новости и другие возможности для развлечений и управления умным домом, разделы доступны в одном пространстве.

Благодаря встроенной Алисе пользователи смогут управлять устройством как через пульт, так и с помощью голосовых команд. Ассистент поможет найти видео, переключить телеканалы, настроить громкость, настроить скорость воспроизведения, отвечать на вопросы, заказывать такси и управлять устройствами умного дома.

Приставки остаются особенно востребованными у пользователей, которые хотят расширить возможности телевизора без его замены. Такое решение позволяет получить стабильную работу приложений и контентных сервисов даже на телевизорах массового ценового сегмента, либо уже устаревших на аппаратном уровне, но все еще устраивающих по размеру и качеству изображения.

Анна Галеева, директор по развитию медиабизнеса Билайна:

«Мы объединяем сильные стороны двух компаний, чтобы предложить клиентам современный и удобный сценарий домашних развлечений. Для нас это не просто запуск нового устройства, а развитие целой домашней цифровой среды, в которой связь, контент, голосовое управление и дополнительные сервисы работают в едином пользовательском опыте. Мы также видим, что пользователи с приставками традиционно демонстрируют более долгий срок жизни с оператором, поэтому для нас это еще и важная инвестиция в долгосрочные отношения с клиентом».

Антон Петрушкин, руководитель продукта YaOS:

«Мы видим высокий спрос на «интеллектуальное» ТВ во всём мире, и Россия здесь не отстаёт с точки зрения популярности ИИ и его интеграции в классические сценарии телесмотрения. Яндекс уделяет огромное внимание развитию операционной системы для ТВ YaOS, ведь именно она — центральная часть любого устройства, делающая его умным и функциональным. YaOS развивается уже более пяти лет, она полностью разработана под запросы отечественного рынка и включает в себя локальные видеохостинги, онлайн-кинотеатры и дополнительные возможности на базе ИИ. Благодаря этому устройства превращаются не просто в телевизоры с выходом в интернет, а в полноценные умные хабы. Сегодня Smart TV составляют основу российского рынка, и мы рады, что пользователи «Билайн» уже в ближайшее время получат доступ ко всей нашей экосистеме через приставки производителей-партнеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/