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Скворцов Кирилл



19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия 1
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Скворцов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

STI Group - СТИ Групп 8 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 3
Xiaomi 1732 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
Samsung Electronics 10255 3
LG Electronics 3614 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Haier Group 165 2
Google LLC 11775 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
DEXP 53 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 2
Huawei 3933 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 5 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Lenovo Group 2292 1
Toshiba Corporation 2927 1
BBK Electronics Corp 313 1
Телебалт 21 1
Merlion - Мерлион 793 1
Erisson 16 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Hyundai Motor Company 383 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Наушники - Headphones 3999 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Google Android TV 316 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Вевюрко Александр 1 1
Абрамов Владимир 12 1
Купче Михаил 1 1
Субботина Екатерина 1 1
Сенина Лариса 3 1
Бородин Владислав 9 1
Башлыков Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
Южная Корея - Республика 6646 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 50 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Казахстан - Республика 5526 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
TrendForce 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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