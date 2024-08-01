Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

В России в скором времени будет прекращено производство телевизоров китайского бренда TCL. Компания отказалась поставлять в страну комплектующие для них. Из России ихсборка может быть перенесена в Казахстан, откуда ТВ будут завозиться в Россию, что вызовет их удорожание. Запасов «железа» для выпуска ТВ TCL у заводов хватит примерно до ноября 2024 г. После чего работа крупного завода STI Group может быть заморожена.

Новые китайские санкции

Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как пишет «Коммерсант», она прекратила поставки в страну комплектующих для своих телевизоров, вследствие чего их производство на отечественных заводах остановилось. По информации издания, причиной является боязнь TCL попасть под санкции Запада. Это может повлечь за собой полную остановку крупного завода STI Group в Московской области.

О сворачивании поставок комплектующих для ТВ TCL изданию сообщили представители российского завода «Квант», где осуществлялась их сборка. По их словам, конвейер будет остановлен. Они также добавили, что ранее абсолютно аналогично поступила китайская компания Xiaomi – она не поставляет комплектующие для производства своих ТВ в Россию с 2022 г. При этом сами телевизоры компании из российской розницы пока не исчезли – их можно приобрести как в офлайн-сетях, так и на маркетплейсах.

Зачем ограничиваться одним заводом

«Квант» – не единственный завод, который более не получает комплектующие TCL. Выяснилось, что поставки прекратились и на завод STI Group, чье производство ранее располагалось в Калининградской области, а с 2024 г. находится в Подмосковье.

TCL Решение всего одного китайского бренда ТВ может нарушить работу крупного российского завода

«Китайская компания (TCL – прим. CNews) работает с Россией, США и ЕС, TCL сделала выбор в пользу стран с большими объемами рынков», – сказал «Коммерсанту» директор по стратегическому развитию контрактного завода STI Group Кирилл Скворцов.

По информации издания, российские заводы накопили небольшой запас комплектующих TCL – их должно хватить до ноября 2024 г.

К моменту выпуска материала российский сайт TCL полностью функционировал. Приобретение телевизора этой марки трудностей не составляло – пока что они широко представлены на маркетплейсах и в розничных сетях.

Россияне почти гарантированно пострадают

TCL – хоть и не лидер, но довольно крупный игрок на российском рынке телевизоров. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо»), за семь месяцев 2024 г. в России было продано 5,6 млн телевизоров на общую сумму 163 млрд руб. Рост составил 25% в натуральном выражении и на 48% в деньгах год к году. Доля TCL, по данным собеседника CNews в сегменте ритейла, – 6%, Xiaomi занимает 10%.

По словам сразу двух источников «Коммерсанта» из числа топ-менеджеров производственных площадок, телевизоры Xiaomi и TCL в скором будущем начнут выпускаться на новом заводе в Казахстане. Оттуда, отметили они, ТВ будут поставляться в Россию.

Согласно озвученным «Коммерсанту» прогнозам главы департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, тенденция отказа от поставок компонентов для ТВ в Россию, в случае ее продолжения, «может привести к некоторому искусственному сокращению объема рынка, дефициту отдельных категорий и, как следствие, росту цен на телевизоры». Иными словами, ТВ станут менее доступными для многих россиян.

Но происходящее может негативно отразиться не только на потребителях, но и на производителях. Кирилл Скворцов сообщил изданию, что если не решить проблему с поставками компонентов для производства ТВ в Россию, весь подмосковный завод STI Group может быть заморожен.

«Мы рассматривали вариант с перемещением производства в Казахстан, но санкционные риски могут возникнуть и в этой стране, к тому же из-за удлинения логистики произведенные в Казахстане устройства будут дороже на 10-20%», – сказал он изданию, добавив, что расходы на перенос сборочной линии в Казахстан составят в среднем 50-100 млн руб.