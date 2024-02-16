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Индексная книга (каталог) CNews*
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Роскосмос РКС Квант НПП КП НПП Космического приборостроения

Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения

АО «НПП «Квант», отсчитывающее свою историю с 1919 года, является головной компанией Роскосмоса по разработке и производству систем преобразования различных видов энергии  (химической, солнечной, тепловой) в электрическую и специализируется на создании автономных источников электропитания. Разработки НПП «Квант» обеспечивают энергоснабжением многочисленные космические аппараты, а также российские модули Международной космической станции.


16.02.2024 ЧЭАЗ и «Код Безопасности» подтвердили совместимость

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) «КВАНТ-ЧЭАЗ» Чебоксарского электроаппаратного завода и межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4» производства российского ИБ-вендора «Код Безопасности» прошли успешные испытания на

19.06.2023 Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL

ского ПО Как стало известно CNews, компания «Ред софт», выступающая разработчиком одной из самых популярных отечественных линеек операционных систем «Ред ОС», создала новую распределенную СУБД — «Ред квант». Под распределенной в общем случае подразумевается база данных, составные части которой размещаются в различных узла компьютерной сети, но при этом составляют единое целое. Запись о внес
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость

Система мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» (ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ») прошли испытания на совместимость. MaxPatrol SIEM обеспечил мониторинг программно-технического комплекса «КВАНТ-ЧЭАЗ» и выявление инцидентов информа
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид». «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных СУБД «Квант-гибрид», не нагружая и не ограничивая функциональность. Применение технологии больших д
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

Антильское «железо» для «Росатома» Как выяснил CNews, дочерняя структура «Росатома», ООО «СП “Квант”» потратила 53,2 млн Евро (4,49 млрд руб. на момент подписания договора) на оборудование, связанное с проектом создания квантового компьютера, — в рамках реализации плана мероприятий доро
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных

Russ Outdoor и «Квант» (совместное предприятие «Газпром-Медиа холдинга» и «Максимателеком») создадут технологическое решение для таргетирования наружной рекламы на основе больших данных и аналитики. Оно позвол
16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов

водства модульных бионических протезов SmartLi, разработанных в российской компании «Техбионик». Массовый выпуск протезов будет осуществляться на мощностях научно-производственного объединения (НПО) «Квант» (Концерн «Радиоэлектронные технологии» – «КРЭТ»), входящего в госкорпорацию «Ростех». Сотрудники «Техбионика» в сотрудничестве с НПО «Квант» разработали шесть разновидностей модул
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго»

«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость и корректность работы автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» производства НПП КП «Квант» с СУБД «Ред Ба
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных

бучения. Мониторинг будет проводиться с целью выяснения общественного мнения и выявления протестных настроений. Одним из таких инструментов является система под названием «Авенир», разработанная НИИ «Квант», которая ищет недовольных по заданным ключевым словам. Описание системы было найдено на серверах НИИ «Квант» хакерами из группировки Digital Revolution. О том, что они взломали се
30.07.2009 «Роснано» инвестирует в производство солнечных батарей 550 млн руб.

овет Российской корпорации нанотехнологий («Роснано») одобрил проект по созданию совместного с НПП «Квант» производства солнечных батарей для космических аппаратов. Продукцией проекта станут со
18.11.2008 Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки

Чистый убыток зеленоградского завода «Квант», на 77,9% принадлежащего холдингу «Ситроникс», за 9 месяцев 2008 г. составил 187,7 млн руб (по РСБУ). Это на 11,4 млн руб. превышает аналогичный показатель прошлого года. Выручка при это
06.04.2005 "Система" оседлала завод "Квант"

звестно, что концерн «Научный центр» (КНЦ), 77,5% акций которого принадлежат АФК «Система», выкупил у «Информационной внедренческой компании» (ИВК) 53% акций зеленоградского электронного предприятия «Квант». Официальное подтверждение сделка получит в течение апреля, после того как будет утверждена антимонопольным комитетом. Компетентный источник оценивает сделку в $5–10 млн. Теперь «Си
05.04.2005 "Квант", наконец, нашел хозяина

Контролируемый АФК «Система» концерн «Научный центр»(КНЦ) выкупил у «Информационной внедренческой компании»(ИВК) 53% акций зеленоградского электронного предприятия «Квант». В последние годы «Квант» был больше известен не как производитель, а как «яблоко раздора» между АФК «Система» (ей принадлежит 77,5% акций концерна «Научный центр») и ИВК — о
19.04.2004 Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли

Сотрудничество Fujitsu Siemens Computers и ОАО «Квант» началось в 2002 году, и основным проектом, для которого ПК собирались на заводе, был контракт с МПС. Объемы производства по этому контракту составили в общей сложности 40 тыс. ПК, и к мо
15.04.2004 Fujitsu начала сборку ПК в Москве

Компания Fujitsu Siemens Computers объявила об официальном открытии производства ПК на базе завода ОАО «Квант» в Зеленограде. До конца 2004 года компания планирует произвести более 20 тыс. ПК семейства Scenic P300 только для сегмента малого и среднего бизнеса, при этом будет также продолжена сбор
11.09.2003 "Геофизика" поставит "Сибирьтелекому" 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е"

Барнаульское ОАО "Геофизика" заключило договор с ОАО "Сибирьтелеком" на поставку до конца года 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е". Как сообщили РБК в ОАО "Геофизика", ранее планировалось, что данный договор будет заключен в начале года, но из-за организационных проблем, вызванных объединением региональных операто
25.09.2001 "Инел" планирует производить ПК "Эксимер" на заводе "Квант"

Компания "Инел" объявила о своих планах производства компьютеров под торговой маркой "Эксимер" на заводе "Квант". В настоящий момент "Инел" обладает производством, сертифицированным на соответствование требованиям систем качества стандарта ISO 9001. Несмотря на увеличение производственных мощностей

Публикаций - 188, упоминаний - 205

Роскосмос РКС и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 27
АФК Система ПАО 1797 23
Intel Corporation 12197 14
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 12
IBM - International Business Machines Corp 9441 12
Siemens AG - Siemens Group 2589 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 10
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 10
Квазар-Микро - КМ 163 9
Ситроникс - Элакс 10 9
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 8
Роскосмос - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 8 8
HP Inc. 5685 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 7
Fujitsu 2041 7
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 7
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 6
Ростелеком 9700 6
Cisco Systems 5114 6
Samsung Electronics 10254 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 6
Microsoft Corporation 24625 6
Yandex - Яндекс 7339 6
Ростех - Автоматика Концерн 1639 6
Т-Платформы - T-Platforms 395 6
Росатом - Квант СП 6 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
РТИ 145 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 8
Газпром ПАО 1342 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
101Hotels.com 456 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 2
Hyundai Motor Company 383 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Дайвтехносервис 4 2
Boeing 1009 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Киностудия КИТ 4 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 2
Национальная квантовая лаборатория 9 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Демократическая политическая партия США 115 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 20
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 12
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 9
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Linux OS 9936 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 4
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 4
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 3
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Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 2
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