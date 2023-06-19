Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL

Создатели российской операционной системы «Ред ОС» разработали новую СУБД для распределенного хранения данных. Продукт в середине июня 2023 г. был включен в реестр отечественного ПО при Минцифры.

Новая СУБД в реестре российского ПО

Как стало известно CNews, компания «Ред софт», выступающая разработчиком одной из самых популярных отечественных линеек операционных систем «Ред ОС», создала новую распределенную СУБД — «Ред квант».

Под распределенной в общем случае подразумевается база данных, составные части которой размещаются в различных узла компьютерной сети, но при этом составляют единое целое.

Запись о внесении продукта в реестр российского ПО при Минцифры появилась 13 июня 2023 г. В реестре «Ред квант» фигурирует под названием «платформа для распределенных вычислений» и относится к классу «средства хранения данных».

Однако в разговоре с CNews представители разработчика заверили, что речь идет именно о СУБД для распределенного хранения пользовательских и бизнес-данных для веб-приложений и крупных систем с SQL-доступом (от англ. Structured Query Language — «язык структурированных запросов»).

«Ред квант» построен на кодовой базе открытой распределенной СУБД Apache Ignite. «В отличие от community-версии Apache Ignite, в “Ред квант” реализованы возможности компрессии данных, доработки по производительности в режиме высоких нагрузок, средства мониторинга и управление кластером, — говорят разработчики. — Это позволяет обеспечить отказоустойчивое хранение данных и высокую производительность вычислений».

Напомним, включение продукта в реестр российского ПО открывает ему широкий путь к госзаказу. На упомянутый реестр при проведении своих софтверных закупок обязаны ориентироваться все госорганы (министерства, ведомства и пр.), работающие по 44-ФЗ, и отчасти компании с госучастием (Сбербанк, РЖД, «Ростелеком» и др.), работающие по 223-ФЗ.

Сфера применения

Разработчики считают, что «Ред квант» будет полезен организациям, обладающим высоконагруженными базами данных: банкам и другим финансовым организациям, органам госвласти. Также решение может быть использовано в крупных государственных информсистемах и там, где планируется применение систем централизованной обработки данных, вроде Национальной системы управления данными (НСУД) и платформы «Гостех».

«В некоторых кейсах “Ред квант” может заместить, например, Oracle, — отмечают разработчики. — “Ред квант” нужно использовать там, где присутствуют высокие нагрузки и требуется горизонтальное масштабирование».

Возможности «Ред кванта»

Среди заявленных характеристик нового продукта — аналитика и хранение данных в памяти для сбора, обработки и анализа, создание и поддержка высокопроизводительных веб-приложений, машинное обучение — использование сценариев, в которых важно оперативное принятие решений: обнаружение мошенничества, сфера игр и финансовых сервисов, реклама в режиме реального времени.

Также в числе свойств «Ред кванта» — потоковая передача мультимедиа миллионам пользователей настольных компьютеров и мобильных устройств одновременно, хранение метаданных профилей, историй просмотров, данных и токенов аутентификации.

Среди прочих характеристик отметим кэширование — увеличение пропускной способности и уменьшение нагрузки на реляционную базу данных или базу данных NoSQL и приложения.

Продукт может быть задействован для построения гетерогенных хранилищ данных и как платформа для построения систем на микросервисной архитектуре.

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«“Ред квант” также может использоваться в сторонних системах для решения различных задач, таких как хранение любых данных в формате “ключ-значение”, создание индексов по данным и использование SQL, выполнение быстрых распределенных вычислений и обработка больших объемов данных онлайн в параллельных процессах (OLAP)», — говорят разработчики.

Практика использования

Из общения CNews с представителями «Ред софта» можно было заключить, что решения, которые лежат в основе «Ред кванта», в данный момент являются важными компонентами архитектуры автоматизированной информсистемы Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП).

Продукт задействован в ней как основное распределенное хранилище мастер-данных. «Более того, “Ред квант” используется как источник данных для интерактивных госуслуг из перечня суперсервисов и прочих сервисов АИС ФССП», — отмечают собеседники редакции. При этом в «Ред софте» заверяют, что в том виде, в каком решение попало в реестр Минцифры, — это новый продукт.

CNews ожидает от разработчиков дополнительных пояснений на этот счет.

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Напомним, что ФССП — это один из пионеров импортозамещения в госсекторе. В частности, организация является правообладателем на «Гослинукс» дистрибутив GNU/Linux. Его разработка велась в течение 2013 г. силами «Ред софта» на базе дистрибутива CentOS 6.4, который в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. CentOS внедрялся на серверах ФССП России в территориальных органах службы, начиная с 2012 г.

Уникальной особенностью «Гослинукса» является то, что права на продукт принадлежат не коммерческой организации, а России в лице ФССП. В конце августа 2015 г. ведомство совместно с Минкомсвязи (ныне Минцифры) разместили «Гослинукс» в Национальном фонде алгоритмов и программ, что подразумевает его свободное и бесплатное использование любыми госорганами России.

Это не первая СУБД «Ред софта»

Отметим, что в наборе продуктов «Ред софта» уже имеется СУБД — промышленная система управления реляционными базами данных SQL с открытым кодом «Ред база данных» (Red Database). Она построена на свободной СУБД Firebird.

«Ред база данных» выпускается в нескольких редакциях, а также доступна в виде виртуальной машины в «Яндекс.облаке». Первая версия системы увидела свет в декабре 2017 г.

В состав дистрибутива продукта входят сервер СУБД (исполняемые и исходные коды), дополнительные модули расширения СУБД, средства инсталляции, настройки и администрирования.