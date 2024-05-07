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Firebird кроссплатформенная реляционная система управления базами данных СУБД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2024
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Firebird Conf 2024: место встречи разработчиков, администраторов и пользователей СУБД
6 июня в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве пройдёт Firebird Conf 2024 — мероприятие, которое объединит на одной площадке администраторов, пользо
|26.04.2024
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Firebird Conf 2024 — конференция-практикум для разработчиков и пользователей СУБД
июня в Москве пройдёт конференция для разработчиков, администраторов и активных пользователей СУБД Firebird — знаковое событие, которое объединяет ИТ-сообщество каждый год и становится местом,
|15.05.2023
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РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023
18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в R
|24.04.2023
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РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023
18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в R
|10.04.2023
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Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle
CNews: Какой вклад компания «Ред Софт» внесла в развитие Firebird Foundation? Почему для вас важно развивать сообщество? Дмитрий Еманов: У основания к
|31.10.2022
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Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт»
Еманов занимается разработкой программного обеспечения с 1997 г. С 2000 г. является контрибьютором FirebirdSQL, с 2004 г. — ведущий разработчик. Дмитрий проектирует высоконагруженные системы,
|21.04.2008
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Анонсирован выпуск Firebird 2.1
Разработчики мультиплатформенной реляционной СУБД Firebird, распространяющейся под лицензией IDPL, анонсировали новый релиз Firebird 2.1. Среди многочисленных нововведений нового релиза можно отметить поддержку триггеров на уровне базы
|10.04.2008
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СУБД Firebird 2.1 будет доступна на ARM
Готовящийся к выходу релиз реляционной СУБД Firebird 2.1 будет доступен на архитектуре ARM, что позволит использовать его в качестве встраиваемой СУБД на мобильных устройствах и в технологических решениях на базе ARM. Помимо поддержки AR
|19.05.2006
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Инвестфонды Firebird довели свою долю в Moscow CableCom до 8,29%
Инвестфонды Firebird Management LLC довели свою долю в Moscow CableCom, владеющей «Комкор-ТВ» (торговая марка «Акадо»), с немногим более 1% до 8,29% в рамках размещения акций компании по закрытой подписке,
Firebird и организации, системы, технологии, персоны:
|Еманов Дмитрий 4 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Симаков Роман 16 3
|Евраев Михаил 266 3
|Варов Константин 24 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Добрушский Сергей 9 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Шмид Александр 17 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Хозяинов Сергей 2 2
|Машовец Антон 2 2
|Логвинова Ольга 3 2
|Самофатов Николай 2 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Козырев Алексей 328 2
|Авербах Владимир 127 2
|Кузнецов Кирилл 29 1
|Левашов Александр 92 1
|Хромов Алексей 18 1
|Владышев Алексей 6 1
|Терновых Максим 4 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Елистратов Николай 90 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Якушкин Евгений 4 1
|Сивцев Илья 174 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Ковалевская Алла 1 1
|Шанин Алексей 6 1
|Курашев Дмитрий 59 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 12 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 24 1
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