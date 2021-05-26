Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Firebird
кроссплатформенная реляционная система управления базами данных
СУБД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 54
Firebird упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 6
|Teradata 166 6
|Oracle Corporation 3363 4
|SAP SE 3220 4
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
|Гарда Технологии 38 3
|АйТи 753 3
|Samsung Electronics 5730 3
|IBM 3557 2
|Ланит Интеграция 101 2
|Ланит ГК 1160 2
|Jolla - Sailfish Holding 58 2
|Docsvision - ДоксВижн 780 2
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
|Mirantis - Мирантис 21 2
|Vertica 20 1
|РуСофт 21 1 1
|Прогноз 197 1
|iDecide - АйДесайд 25 1
|ИнСАТ 5 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|Cisco Systems 2056 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|Lenovo Group 1641 1
|ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
|Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
|Барс груп 402 1
|УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|1С 3779 1
|ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 4
|Сбербанк страхование 47 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|CyberPlat - КиберПлат 205 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|ЕС-лизинг 13 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Чулапов Александр 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Марич Игорь 18 1
|Шмид Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Дьяков Петр 9 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Шанин Алексей 1 1
|Ковалевская Алла 1 1
|Добрушский Сергей 4 1
|Елистратов Николай 90 1
|Владышев Алексей 3 1
|Левашов Александр 88 1
|Козлов Александр 54 1
|Козырев Алексей 270 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Ибрагимов Рустем 17 1
|CNews Analytics 1991 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770466, в очереди разбора - 674148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770466, в очереди разбора - 674148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru