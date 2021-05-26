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Firebird
кроссплатформенная реляционная система управления базами данных
СУБД


26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
25.04.2019 «Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов 1
06.12.2018 ФСТЭК России обновила сертификат соответствия для СУБД «Ред база данных» 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД 1
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
22.08.2016 Платформа «Этлас» получит поддержку СУБД Oracle и PostgreSQL 3
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
16.07.2015 «10-Страйк» представил новую программу для мониторинга сетевого оборудования и серверных приложений в распределённых сетях 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 2
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 1
06.12.2012 «Бизнес и право» создает электронный архив документов на базе «Этлас» 1
15.11.2012 В 170 продуктовых магазинах «Полушка» и «Йомарт» внедрена ERP система AVARDA 1
01.11.2012 Entensys оснастила UserGate Proxy & Firewall полноценным VPN-сервером и системой IDPS 1
09.10.2012 Entensys выпустила бета-версию UserGate Proxy & Firewall 6.0 1
25.04.2012 «Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex, PHP и Java 1
15.02.2012 Хабаровская сеть супермаркетов «Три толстяка» внедряет ERP-систему Avarda.RetailNetwork for Food 1
18.01.2012 «Форс» построил систему финансового планирования и бюджетирования для «Медицины» 1
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP? 1
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря 1
24.09.2010 «ИнСАТ» представил Master SCADA 3.3 1
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack 1
24.03.2009 БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Нижегородской области 1
24.02.2009 Linux XP совместима с СУБД Red Database 1
09.12.2008 АСУМТ «Оптимум» помогает «АС-Система Комплекс» торговать детским питанием 1
06.10.2008 Анонсирован новый релиз Mono - открытой реализации .NET 1
14.08.2008 Первая электронная торговая площадка в Белгородской области откроется в Старом Осколе 1
27.06.2008 Магазин Serge автоматизирован на базе POS-системы ForPOSt 5315s 1
21.05.2008 БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Магнитогорске 1
21.04.2008 Анонсирован выпуск Firebird 2.1 4

Публикаций - 44, упоминаний - 54

Firebird упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 6
Teradata 166 6
Oracle Corporation 3363 4
SAP SE 3220 4
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Гарда Технологии 38 3
АйТи 753 3
Samsung Electronics 5730 3
IBM 3557 2
Ланит Интеграция 101 2
Ланит ГК 1160 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Vertica 20 1
РуСофт 21 1 1
Прогноз 197 1
iDecide - АйДесайд 25 1
ИнСАТ 5 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Cisco Systems 2056 1
Brocade Communications Systems 143 1
Lenovo Group 1641 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Барс груп 402 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
3779 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сбербанк страхование 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЕС-лизинг 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
OpenStack 347 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 6 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
S7Comm 3 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Microsoft SQL Server 798 10
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 5
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 5
Microsoft Windows 856 4
SQL - Язык программирования 436 3
Apple macOS 934 3
Google Android 10751 3
Linux OS 4276 3
IBM Netezza 16 3
Apple iOS 5742 3
Embarcadero Interbase 14 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Apache Hive - система управления базами данных 37 3
IBM DB2 151 3
Гарда БД 26 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
ReactOS 9 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Java - Язык программирования 1180 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Apache Hadoop 339 2
Apache Cassandra 31 2
Brocade ADX 1 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Informix СУБД 16 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
SAP Sybase 77 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Apache Spark 63 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Чучелов Андрей 44 1
Чулапов Александр 1 1
Решетков Александр 5 1
Щербаков Сергей 14 1
Марич Игорь 18 1
Шмид Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Сиваков Руслан 4 1
Леви Гавриил 17 1
Алешин Александр 4 1
Деянышев Вадим 19 1
Дьяков Петр 9 1
Рустамов Рустам 169 1
Шанин Алексей 1 1
Ковалевская Алла 1 1
Добрушский Сергей 4 1
Елистратов Николай 90 1
Владышев Алексей 3 1
Левашов Александр 88 1
Козлов Александр 54 1
Козырев Алексей 270 1
Нестеров Алексей 79 1
Чукарин Алексей 56 1
Путин Владимир 1828 1
Ковнир Евгений 71 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 1
Европа 3788 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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