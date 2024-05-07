Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Firebird кроссплатформенная реляционная система управления базами данных СУБД

Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2024 Firebird Conf 2024: место встречи разработчиков, администраторов и пользователей СУБД

6 июня в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве пройдёт Firebird Conf 2024 — мероприятие, которое объединит на одной площадке администраторов, пользо
26.04.2024 Firebird Conf 2024 — конференция-практикум для разработчиков и пользователей СУБД

июня в Москве пройдёт конференция для разработчиков, администраторов и активных пользователей СУБД Firebird — знаковое событие, которое объединяет ИТ-сообщество каждый год и становится местом,
15.05.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в R
24.04.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в R
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle

CNews: Какой вклад компания «Ред Софт» внесла в развитие Firebird Foundation? Почему для вас важно развивать сообщество? Дмитрий Еманов: У основания к
31.10.2022 Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт»

Еманов занимается разработкой программного обеспечения с 1997 г. С 2000 г. является контрибьютором FirebirdSQL, с 2004 г. — ведущий разработчик. Дмитрий проектирует высоконагруженные системы,

21.04.2008 Анонсирован выпуск Firebird 2.1

Разработчики мультиплатформенной реляционной СУБД Firebird, распространяющейся под лицензией IDPL, анонсировали новый релиз Firebird 2.1. Среди многочисленных нововведений нового релиза можно отметить поддержку триггеров на уровне базы

10.04.2008 СУБД Firebird 2.1 будет доступна на ARM

Готовящийся к выходу релиз реляционной СУБД Firebird 2.1 будет доступен на архитектуре ARM, что позволит использовать его в качестве встраиваемой СУБД на мобильных устройствах и в технологических решениях на базе ARM. Помимо поддержки AR
19.05.2006 Инвестфонды Firebird довели свою долю в Moscow CableCom до 8,29%

Инвестфонды Firebird Management LLC довели свою долю в Moscow CableCom, владеющей «Комкор-ТВ» (торговая марка «Акадо»), с немногим более 1% до 8,29% в рамках размещения акций компании по закрытой подписке,

Публикаций - 80, упоминаний - 99

Firebird и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 32
Ред Софт - Red Soft 1236 20
Microsoft Corporation 25775 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
9594 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 8
Teradata - Терадата 225 7
АйТи 1519 5
Samsung Electronics 11064 4
SAP SE 5601 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 3
Google LLC 12688 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 3
Ansoft - Ансофт 39 3
Diasoft - Диасофт Платформа 25 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 3
Этлас Софт - Atlas Soft 136 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Медицина ИТ - Medicine IT 5 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ЕС-лизинг 22 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Mirantis - Мирантис 37 2
Alfresco Software 156 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Jelastic 27 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
Айти-Альбион - IT-Albion 3 2
Геликон Про 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
АСК 49 1
Мираф-Банк 12 1
Geox 6 1
Бауцентр - Baucenter 6 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
Стройпарк 5 1
Могилёвский мясокомбинат 1 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Камский горизонт КБ 5 1
Парфюмерный рай 1 1
Никамед 3 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правительство Челябинской области 78 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 6
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 24
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 23
Linux OS 11533 18
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 15
Microsoft Windows 16882 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
IBM DB2 396 11
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Microsoft Office 4170 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
IBM Netezza 19 5
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 5
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
IBM Informix СУБД 135 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Apple macOS 2419 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 4
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 4
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
SAP Sybase 292 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Ansoft Avarda ERP 35 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iPad 4011 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Еманов Дмитрий 4 4
Рустамов Рустам 548 4
Кузнецов Сергей 163 4
Симаков Роман 16 3
Евраев Михаил 266 3
Варов Константин 24 2
Сушкевич Антон 67 2
Добрушский Сергей 9 2
Деянышев Вадим 19 2
Гуральников Сергей 164 2
Шмид Александр 17 2
Гусейнов Тимур 6 2
Хозяинов Сергей 2 2
Машовец Антон 2 2
Логвинова Ольга 3 2
Самофатов Николай 2 2
Лысенко Эдуард 317 2
Козырев Алексей 328 2
Авербах Владимир 127 2
Кузнецов Кирилл 29 1
Левашов Александр 92 1
Хромов Алексей 18 1
Владышев Алексей 6 1
Терновых Максим 4 1
Кириллов Михаил 15 1
Елистратов Николай 90 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Козак Дмитрий 22 1
Якушкин Евгений 4 1
Сивцев Илья 174 1
Литвинов Игорь 10 1
Слесаренко Марина 23 1
Ковалевская Алла 1 1
Шанин Алексей 6 1
Курашев Дмитрий 59 1
Богомолов Андрей 21 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ПФО - Пензенская область 637 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Палестина 94 1
Беларусь - Могилев 47 1
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 36 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
США - Айова 129 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 62 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 33 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Металлы - Платина - Platinum 500 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
W3Techs 14 1
Gartner - Dataquest 353 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Samsung Unpacked 41 1
Microsoft Ignite 44 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще