Россия ПФО Нижегородская область Кулебаки (городской округ)

Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ)

СОБЫТИЯ


29.12.2025 В преддверии новогодних каникул МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Нижегородской области 1
19.02.2025 Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
07.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом еще 8 тысяч жителей малых населенных пунктов Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
06.10.2011 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Нижегородской области 1
05.09.2011 МТС в два раза увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
22.06.2011 МТС на 60% увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
24.03.2009 БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Нижегородской области 1
24.06.2008 «Телефон.Ру» открыл новые магазины в Нижегородской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 7
МегаФон 9959 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 1
Телефон.Ру 92 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 949 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23052 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11327 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3922 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
МТС 3G-сеть 121 3
Microsoft Office 3970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
КриптоПро CSP СКЗИ 247 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Бобиков Дмитрий 34 2
Ревков Андрей 11 2
Белов Андрей 92 1
Булаев Владислав 6 1
Куликов Роман 31 1
Богатищев Николай 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 124 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 4
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 86 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 6 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Воротынск 8 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Большое Болдино 9 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 157466 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 13 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Воротынский район - Воротынец 4 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шаранга 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 1
Армения - Республика 2375 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 1
Россия - Володарский район 29 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шахунья 7 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3780 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Спорт - Футбол 753 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
