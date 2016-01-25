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Телевидение мобильное Mobile television Mobile Multimedia Broadcasting



25.01.2016 Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза
03.12.2014 Tele2 запустил «Мобильное телевидение»
02.11.2012 МТС отмечает рост популярности мобильного ТВ в ЦФО
30.07.2010 Сервис мобильного телевидения от МТС пополнился новыми телеканалами
28.05.2010 МТС запускает в тестовую эксплуатацию сервис мобильного ТВ
17.11.2009 VivaCell-МТС тестирует услугу «Мобильное телевидение» в Армении
14.04.2008 «Скай Линк» в 2008 г. увеличит количество абонентов мобильного ТВ в 2 раза
17.01.2008 "Скай Линк" потерял кабель в телефоне
16.01.2008 «Система» подготовила новую модель мобильного ТВ
17.12.2007 Абоненты «МегаФона» в Коми получили мобильное ТВ
14.12.2007 «МегаФон-Урал» запустил «Мобильное телевидение»
15.02.2007 Мобильное ТВ увеличивает ARPU на $10
22.12.2006 Олимпиада - двигатель мобильного ТВ в Китае
24.10.2006 Мобильное телевидение "Скай Линк" показывает для москвичей 10 каналов
19.10.2006 10000 абонентов "Мегафон Северо-Запад" смотрят мобильное ТВ
28.09.2006 К 29 ноября "Скай Линк" установит тарифы на мобильное телевидение
17.08.2006 СМАРТС тестирует мобильное телевидение
14.03.2006 МТС и А1 запустили услугу мобильного телевидения
20.12.2005 "МегаФон" запустил услугу мобильного ТВ
14.07.2004 "МегаФон" запустил мобильное телевидение

Публикаций - 85, упоминаний - 116
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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