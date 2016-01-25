Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть епенно смещается в сторону мобильных экранов. 50% российских пользователей в 2015 г. смотрели ТВ- и видеоконтент со смартфонов, что на 38% больше, чем двумя годами ранее. Наиболее активными зрителями мобильного телевидения являются пользователи в возрасте от 16 до 24 лет. В этой категории более половины всего времени приходится на мобильное смотрение видеоконтента. Важной частью зрительског

Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги «Мобильное ТВ» в Красноярском крае. По итогам 2014 г. количество пользователей сервиса увеличи

Tele2 запустил «Мобильное телевидение» Tele2 объявил о запуске в своих сетях услуги «Мобильное ТВ». Как сообщает оператор, для просмотра телевидения в сотовой сети нужно использо

Tele2 запускает мобильное телевидение жением Tele2 TV абоненты Tele2 могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик не тарифицируется. Для комфортного просмотра мобильного телевидения в рамках приложения Tele2 TV рекомендуется использовать 3G/4G, а также Wi-Fi. Услуги скоростного мобильного интернета в сетях 3G уже доступны абонентам Tele2 в Санкт-Пете

Утечка: Как Дворкович лоббирует разработанную его дядей технологию мобильного ТВ тронной переписки вице-премьера Аркадия Дворковича, которые он осуществлял через личный электронный ящик на Gmail. В переписке, помимо прочего, речь идет о поддержке продвижения российской технологии мобильного ТВ и цифрового радио-вещания «Равис». Аудиовизуальная информационная система реального времени «Равис» предназначена для вещания цифрового радио в диапазоне 66 - 74 МГц. Ее преимущес

SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ» SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ». Данный проект предоставит пользователям «Таттелеком» возможность смотреть любимые телеканалы со своих мобильным устройств. «Запуск новой услуги мобильного

Мобильное телевидение покоряет потребителей айдера и потреблять контент на всех устройствах и в любых сетях. Прогнозы Все еще неясно, сможет ли мобильное ТВ полностью заменить для пользователя домашнее телевидение. Если посмотреть на дан

МТС отмечает рост популярности мобильного ТВ в ЦФО Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги «Мобильное ТВ» в регионах Центрального федерального округа. В сентябре 2012 г. количество поль

«Билайн» отказался от мобильного ТВ, на которое жаловался Медведев дефицит мобильных терминалов, поддерживающих DVH-B. Хотя «Вымпелком» внедрил две схемы кодирования мобильного ТВ, использующихся разными производителями - Nokia и Samsung, ассортимент доступны

Минкомсвязи постановило, что мобильное ТВ важнее кабельного тличие от Москвы, системы коллективного приема достаточно развиты, добавил представитель НИИР. Если мобильное ТВ будет мешать кабельному, кабельщикам придется подвинуться Тем не менее, выход ес

Сервис мобильного телевидения от МТС пополнился новыми телеканалами e. Пик просмотра мобильного телевидения совпадает с пиком деловой активности – абоненты используют «Мобильное ТВ» как дополнительный информационный канал, полезный в работе и позволяющий быть в

Представлен телефон Nokia для мобильного телевидения "Билайн" Компания Nokia объявила о старте продаж мобильного телефона Nokia 5330 Mobile TV Edition для работы с услугой "мобильного телевидения" в сетях сотового оператора "Билайн". В устройстве используется встроенный приемник стандарта DVB-H, в котором оператор развернул телевещание в Москве. В настоящее время

«Аксенчер» помогает «ВымпелКому» запустить сервисы мобильного телевидения в России ей и программой проекта, а также техническое консультирование, взяв на себя ответственность за комплексную интеграцию систем, обеспечивающих работу сервиса Mobile Beeline. «Успешный проект по запуску мобильного телевидения для «ВымпелКома» является отличным примером заинтересованности компании «Аксенчер» в совершенствовании специальных навыков, способностей и знаний, необходимых для разрабо

МТС запускает в тестовую эксплуатацию сервис мобильного ТВ можностях и преимуществах мобильной связи», - заявил вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Мобильное ТВ от МТС доступно на смартфонах с системами Windows Mobile, Symbian, Android, Blac

«Инфосистемы Джет» создали ИТ-инфраструктуру для мобильного ТВ «Доминанты» ла о завершении проекта по построению ИТ-инфраструктуры для оператора мобильного цифрового телевидения «Доминанта» (группа компаний «ВымпелКом»). Решение обеспечивает эффективную бесперебойную работу мобильного телевидения и является основой для развития услуг оператора и внедрения новых пользовательских сервисов, говорится в сообщении «Инфосистем Джет». В рамках проекта создана единая муль

Быть ли мобильному ТВ в России? 013 году в мире будет насчитываться более полумиллиарда пользователей мобильного телевидения. Рынок мобильного ТВ, по прогнозам исследователей, вырастет до 50 млрд долл. Япония, страны Европы и

Yota в Москве запустила мобильное телевидение в формате DVB-H тировал запуск услуги генеральный директор Yota Денис Свердлов. – Мы видим значительные перспективы мобильного ТВ в нашей стране, а также ожидаем связанного с этим роста рынка пользовательских

«Билайн» принес в Москву мобильное ТВ ное цифровое телевидение стандарта DVB-T. Впрочем, в отличие от DVB-H, в России успешно развивается мобильное телевидение на базе сотовых сетей. В 2004 г. столичный «Мегафон» первым запустил со

VivaCell-МТС тестирует услугу «Мобильное телевидение» в Армении отовой связи VivaCell-МТС, дочерняя компания МТС, сообщил о запуске в тестовую эксплуатацию услуги «Мобильное телевидение». Так, VivaCell-МТС приступил к трансляции в тестовом режиме 12 телекан

Мобильное ТВ захватит Россию и мир отдельный продукт и сервис», - заявил в отчете аналитик ABI Research Джефф Орр (Jeff Orr). «Сейчас мобильное ТВ замыкает список многочисленных дополнительных услуг сотовых операторов. Но в ско

Ericsson рассказывает, каким должно быть мобильное ТВ российский рынок ТВ и видео вырастет с $665 млн. в 2007 г. до $1,7 млрд., то есть в 2,5 раза. Рынок мобильного ТВ и видео вырастет еще больше: с $5 млн. в 2007 г. до $27 млн. в 2012 г, то есть

МТС и Ericsson продемонстрировали услуги мобильного телевидения на форуме «Сочи-2008» Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Ericsson продемонстрировали услуги мобильного телевидения в действующей сети 3G МТС в Сочи. С помощью услуги «видеостриминг» в сети 3G была организована одновременная прямая трансляция двух вещательных телевизионных каналов, осв

МТС и Ericsson продемонстрировали возможности мобильного телевидения МТС и Ericsson в России продемонстрировали услуги мобильного телевидения в действующей сети 3G МТС в Санкт-Петербурге. С помощью услуги «видеостриминг» в сети 3G была организована одновременная прямая трансляция четырех видеоканалов, освещавши

В Эстонии начали тестировать мобильное ТВ Эстонский оператор мобильной связи EMT и телерадиовещательный центр Levira начали тестирование мобильного ТВ в стандарте DVB-H. Тестирование продлится до конца 2008 г. По его завершении зона вещания расширится на другие города и основные транспортные магистрали Эстонии.

«Скай Линк» в 2008 г. увеличит количество абонентов мобильного ТВ в 2 раза ном этапе абоненты в разных объемах пользуются данной услугой. Компания в рамках реализации проекта мобильного ТВ запустила 5 каналов, их количество планируется расширять. В "Скай Линке" ожидаю

Huawei представила первую в мире карту данных 3.5G с поддержкой мобильного ТВ Компания Huawei Technologies представила E510, первую в мире карту данных 3.5G с поддержкой мобильного телевидения, на прошедшей в Ганновере (Германия) крупнейшей выставке связи CeBIT. Карта данных Huawei E510 E510 - компактное устройство с поддержкой HSUPA и функцией мобильного те

AMD представила новые решения для мобильного ТВ оего портфеля продукции и технологий для таких насыщенных мультимедийными функциями приложений, как мобильное ТВ, трехмерные игры и высококачественное аудио, предоставляющих впечатляющие развле

Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с поддержкой технологии TrustedFlash, а также мобильным услугам SK Telec

"Скай Линк" потерял кабель в телефоне В 2006 г. сотовый оператор стандарта CDMA2000 «Скай Линк» начал тестовую эксплуатацию услуги «мобильное телевидение», позволяющей смотреть различные (не относящиеся к центральным) телекан

«Система» подготовила новую модель мобильного ТВ MI-1. В Москве запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья. Как рассказали CNews в СММ, услуг

«Система Масс-Медиа» в апреле запустит мобильное телевидение в 17 городах РФ . В Москве уже запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья.

Абоненты «МегаФона» в Коми получили мобильное ТВ ы компании «МегаФон-Урал» республики Коми получили доступ к трем телевизионным каналам - Music Box Ru, A-One и «Вести 24». Это стало возможным в результате запуска в коммерческую эксплуатацию услуги «Мобильное телевидение». Число каналов и телепередач, доступных для просмотра, в дальнейшем будет увеличиваться. Тарификация услуги «Мобильное телевидение», при условии использования техн

«МегаФон-Урал» запустил «Мобильное телевидение» «МегаФон-Урал» запустил в коммерческую эксплуатацию «Мобильное телевидение» - услугу трансляции в потоковом режиме телевизионных программ на экраны мобильных телефонов. С 13 декабря 2007 г. телевизионные программы, выпуски последних новостей, кин

Plus Mobile запустит мобильное ТВ в декабре Петербургская компания Plus Mobile в декабре запустит проект мобильного ТВ. В данный момент уже заключены соглашения о трансляции телеканалов ТНТ и НТВ. Помимо традиционных телеканалов планируется сделать каналы с авторским видео и мультфильмами. Предпол

СММ начала вещание мобильного ТВ в формате DVB-H . В Москве уже запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья. Первоначально абонентам будут дос

13 сентября откроется форум MultiPlay вах развития мобильного ТВ в России. Одни, основываясь на статистике западных компаний, запустивших мобильное ТВ в коммерческую эксплуатацию, полагают: мобильное ТВ в России будет бурно

«ВымпелКом» намерен к I кварталу 2008 г. подготовить сеть мобильного ТВ «ВымпелКом» намерен к I кварталу 2008 г. подготовить к запуску в эксплуатацию сеть эфирного телевещания стандарта DVB-H для предоставления услуг мобильного телевидения в Московском регионе. Об этом заявил вице-президент, региональный директор Московского региона «ВымпелКома» Владимир Рябоконь, сообщает РБК. По его словам, сейчас перед к

Samsung создал универсальный чипсет для мобильного телевидения массовое производство они поступят в IV квартале 2007 года. Универсальный чипсет Samsung для приема мобильного ТВ По данным Strategic Analytics, в 2007 году в мире будет продано 12 млн. устройс