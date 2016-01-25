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Телевидение мобильное Mobile television Mobile Multimedia Broadcasting

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.01.2016 Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть

епенно смещается в сторону мобильных экранов. 50% российских пользователей в 2015 г. смотрели ТВ- и видеоконтент со смартфонов, что на 38% больше, чем двумя годами ранее. Наиболее активными зрителями мобильного телевидения являются пользователи в возрасте от 16 до 24 лет. В этой категории более половины всего времени приходится на мобильное смотрение видеоконтента. Важной частью зрительског
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги «Мобильное ТВ» в Красноярском крае. По итогам 2014 г. количество пользователей сервиса увеличи
03.12.2014 Tele2 запустил «Мобильное телевидение»

Tele2 объявил о запуске в своих сетях услуги «Мобильное ТВ». Как сообщает оператор, для просмотра телевидения в сотовой сети нужно использо
03.12.2014 Tele2 запускает мобильное телевидение

жением Tele2 TV абоненты Tele2 могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик не тарифицируется. Для комфортного просмотра мобильного телевидения в рамках приложения Tele2 TV рекомендуется использовать 3G/4G, а также Wi-Fi. Услуги скоростного мобильного интернета в сетях 3G уже доступны абонентам Tele2 в Санкт-Пете
29.07.2014 Утечка: Как Дворкович лоббирует разработанную его дядей технологию мобильного ТВ

тронной переписки вице-премьера Аркадия Дворковича, которые он осуществлял через личный электронный ящик на Gmail. В переписке, помимо прочего, речь идет о поддержке продвижения российской технологии мобильного ТВ и цифрового радио-вещания «Равис». Аудиовизуальная информационная система реального времени «Равис» предназначена для вещания цифрового радио в диапазоне 66 - 74 МГц. Ее преимущес
10.12.2013 SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ»

SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ». Данный проект предоставит пользователям «Таттелеком» возможность смотреть любимые телеканалы со своих мобильным устройств. «Запуск новой услуги мобильного

07.08.2013 Мобильное телевидение покоряет потребителей

айдера и потреблять контент на всех устройствах и в любых сетях. Прогнозы Все еще неясно, сможет ли мобильное ТВ полностью заменить для пользователя домашнее телевидение. Если посмотреть на дан
02.11.2012 МТС отмечает рост популярности мобильного ТВ в ЦФО

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги «Мобильное ТВ» в регионах Центрального федерального округа. В сентябре 2012 г. количество поль
19.01.2012 «Билайн» отказался от мобильного ТВ, на которое жаловался Медведев

дефицит мобильных терминалов, поддерживающих DVH-B. Хотя «Вымпелком» внедрил две схемы кодирования мобильного ТВ, использующихся разными производителями - Nokia и Samsung, ассортимент доступны
01.11.2010 Минкомсвязи постановило, что мобильное ТВ важнее кабельного

тличие от Москвы, системы коллективного приема достаточно развиты, добавил представитель НИИР. Если мобильное ТВ будет мешать кабельному, кабельщикам придется подвинуться Тем не менее, выход ес
10.09.2010 Nokia выпустила гарнитуру для мобильного телевидения
30.07.2010 Сервис мобильного телевидения от МТС пополнился новыми телеканалами

e. Пик просмотра мобильного телевидения совпадает с пиком деловой активности – абоненты используют «Мобильное ТВ» как дополнительный информационный канал, полезный в работе и позволяющий быть в
24.06.2010 Представлен телефон Nokia для мобильного телевидения "Билайн"

Компания Nokia объявила о старте продаж мобильного телефона Nokia 5330 Mobile TV Edition для работы с услугой "мобильного телевидения" в сетях сотового оператора "Билайн". В устройстве используется встроенный приемник стандарта DVB-H, в котором оператор развернул телевещание в Москве. В настоящее время

16.06.2010 «Аксенчер» помогает «ВымпелКому» запустить сервисы мобильного телевидения в России

ей и программой проекта, а также техническое консультирование, взяв на себя ответственность за комплексную интеграцию систем, обеспечивающих работу сервиса Mobile Beeline. «Успешный проект по запуску мобильного телевидения для «ВымпелКома» является отличным примером заинтересованности компании «Аксенчер» в совершенствовании специальных навыков, способностей и знаний, необходимых для разрабо
28.05.2010 МТС запускает в тестовую эксплуатацию сервис мобильного ТВ

можностях и преимуществах мобильной связи», - заявил вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Мобильное ТВ от МТС доступно на смартфонах с системами Windows Mobile, Symbian, Android, Blac
07.04.2010 «Инфосистемы Джет» создали ИТ-инфраструктуру для мобильного ТВ «Доминанты»

ла о завершении проекта по построению ИТ-инфраструктуры для оператора мобильного цифрового телевидения «Доминанта» (группа компаний «ВымпелКом»). Решение обеспечивает эффективную бесперебойную работу мобильного телевидения и является основой для развития услуг оператора и внедрения новых пользовательских сервисов, говорится в сообщении «Инфосистем Джет». В рамках проекта создана единая муль
18.12.2009 Быть ли мобильному ТВ в России?

013 году в мире будет насчитываться более полумиллиарда пользователей мобильного телевидения. Рынок мобильного ТВ, по прогнозам исследователей, вырастет до 50 млрд долл. Япония, страны Европы и
30.11.2009 Yota в Москве запустила мобильное телевидение в формате DVB-H

тировал запуск услуги генеральный директор Yota Денис Свердлов. – Мы видим значительные перспективы мобильного ТВ в нашей стране, а также ожидаем связанного с этим роста рынка пользовательских

25.11.2009 «Билайн» принес в Москву мобильное ТВ

ное цифровое телевидение стандарта DVB-T. Впрочем, в отличие от DVB-H, в России успешно развивается мобильное телевидение на базе сотовых сетей. В 2004 г. столичный «Мегафон» первым запустил со
17.11.2009 VivaCell-МТС тестирует услугу «Мобильное телевидение» в Армении

отовой связи VivaCell-МТС, дочерняя компания МТС, сообщил о запуске в тестовую эксплуатацию услуги «Мобильное телевидение». Так, VivaCell-МТС приступил к трансляции в тестовом режиме 12 телекан
12.02.2009 Мобильное ТВ захватит Россию и мир

отдельный продукт и сервис», - заявил в отчете аналитик ABI Research Джефф Орр (Jeff Orr). «Сейчас мобильное ТВ замыкает список многочисленных дополнительных услуг сотовых операторов. Но в ско
09.10.2008 Ericsson рассказывает, каким должно быть мобильное ТВ

российский рынок ТВ и видео вырастет с $665 млн. в 2007 г. до $1,7 млрд., то есть в 2,5 раза. Рынок мобильного ТВ и видео вырастет еще больше: с $5 млн. в 2007 г. до $27 млн. в 2012 г, то есть

19.09.2008 МТС и Ericsson продемонстрировали услуги мобильного телевидения на форуме «Сочи-2008»

Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Ericsson продемонстрировали услуги мобильного телевидения в действующей сети 3G МТС в Сочи. С помощью услуги «видеостриминг» в сети 3G была организована одновременная прямая трансляция двух вещательных телевизионных каналов, осв
10.06.2008 МТС и Ericsson продемонстрировали возможности мобильного телевидения

МТС и Ericsson в России продемонстрировали услуги мобильного телевидения в действующей сети 3G МТС в Санкт-Петербурге. С помощью услуги «видеостриминг» в сети 3G была организована одновременная прямая трансляция четырех видеоканалов, освещавши
04.06.2008 В Эстонии начали тестировать мобильное ТВ

Эстонский оператор мобильной связи EMT и телерадиовещательный центр Levira начали тестирование мобильного ТВ в стандарте DVB-H. Тестирование продлится до конца 2008 г. По его завершении зона вещания расширится на другие города и основные транспортные магистрали Эстонии.
14.04.2008 «Скай Линк» в 2008 г. увеличит количество абонентов мобильного ТВ в 2 раза

ном этапе абоненты в разных объемах пользуются данной услугой. Компания в рамках реализации проекта мобильного ТВ запустила 5 каналов, их количество планируется расширять. В "Скай Линке" ожидаю
12.03.2008 Huawei представила первую в мире карту данных 3.5G с поддержкой мобильного ТВ

Компания Huawei Technologies представила E510, первую в мире карту данных 3.5G с поддержкой мобильного телевидения, на прошедшей в Ганновере (Германия) крупнейшей выставке связи CeBIT. Карта данных Huawei E510 E510 - компактное устройство с поддержкой HSUPA и функцией мобильного те
12.02.2008 AMD представила новые решения для мобильного ТВ

оего портфеля продукции и технологий для таких насыщенных мультимедийными функциями приложений, как мобильное ТВ, трехмерные игры и высококачественное аудио, предоставляющих впечатляющие развле
12.02.2008 Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения

Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с поддержкой технологии TrustedFlash, а также мобильным услугам SK Telec
17.01.2008 "Скай Линк" потерял кабель в телефоне

В 2006 г. сотовый оператор стандарта CDMA2000 «Скай Линк» начал тестовую эксплуатацию услуги «мобильное телевидение», позволяющей смотреть различные (не относящиеся к центральным) телекан
16.01.2008 «Система» подготовила новую модель мобильного ТВ

MI-1. В Москве запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья. Как рассказали CNews в СММ, услуг
15.01.2008 «Система Масс-Медиа» в апреле запустит мобильное телевидение в 17 городах РФ

. В Москве уже запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья.
17.12.2007 Абоненты «МегаФона» в Коми получили мобильное ТВ

ы компании «МегаФон-Урал» республики Коми получили доступ к трем телевизионным каналам - Music Box Ru, A-One и «Вести 24». Это стало возможным в результате запуска в коммерческую эксплуатацию услуги «Мобильное телевидение». Число каналов и телепередач, доступных для просмотра, в дальнейшем будет увеличиваться. Тарификация услуги «Мобильное телевидение», при условии использования техн
14.12.2007 «МегаФон-Урал» запустил «Мобильное телевидение»

«МегаФон-Урал» запустил в коммерческую эксплуатацию «Мобильное телевидение» - услугу трансляции в потоковом режиме телевизионных программ на экраны мобильных телефонов. С 13 декабря 2007 г. телевизионные программы, выпуски последних новостей, кин
12.10.2007 Plus Mobile запустит мобильное ТВ в декабре

Петербургская компания Plus Mobile в декабре запустит проект мобильного ТВ. В данный момент уже заключены соглашения о трансляции телеканалов ТНТ и НТВ. Помимо традиционных телеканалов планируется сделать каналы с авторским видео и мультфильмами. Предпол
06.09.2007 СММ начала вещание мобильного ТВ в формате DVB-H

. В Москве уже запущены в эксплуатацию цифровые наземные передатчики сигнала, позволяющие принимать мобильное ТВ на территории города и ближайшего Подмосковья. Первоначально абонентам будут дос
29.08.2007 13 сентября откроется форум MultiPlay

вах развития мобильного ТВ в России. Одни, основываясь на статистике западных компаний, запустивших мобильное ТВ в коммерческую эксплуатацию, полагают: мобильное ТВ в России будет бурно

29.06.2007 «ВымпелКом» намерен к I кварталу 2008 г. подготовить сеть мобильного ТВ

«ВымпелКом» намерен к I кварталу 2008 г. подготовить к запуску в эксплуатацию сеть эфирного телевещания стандарта DVB-H для предоставления услуг мобильного телевидения в Московском регионе. Об этом заявил вице-президент, региональный директор Московского региона «ВымпелКома» Владимир Рябоконь, сообщает РБК. По его словам, сейчас перед к
28.06.2007 Samsung создал универсальный чипсет для мобильного телевидения

массовое производство они поступят в IV квартале 2007 года. Универсальный чипсет Samsung для приема мобильного ТВ По данным Strategic Analytics, в 2007 году в мире будет продано 12 млн. устройс
04.06.2007 "Система Масс-Медиа" инвестирует в мобильное ТВ в России около $200 млн

строительство в России не только наземной сети DVB-H, но и в метрополитене. Об этом заявил старший вице-президент СММ Артем Кудрявцев. По его словам, строительство сети DVB-H для предоставления услуг мобильного телевидения на территории России уже началось и ведется во всех регионах, где у компании есть лицензия, одновременно (16 городов-миллионников и Московская область), сообщает РБК. Как

Публикаций - 428, упоминаний - 565

Телевидение мобильное и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 71
МегаФон 10742 68
Samsung Electronics 11065 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
LG Electronics 3735 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 36
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 34
Lenovo Motorola 3566 25
Huawei 4677 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
Microsoft Corporation 25775 19
Qualcomm Technologies 1974 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
Vodafone Group 1412 18
Ростелеком 10948 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 15
Apple Inc 13156 15
Sony 6739 15
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 13
SPB TV 47 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Ubiquam 45 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 11
Cisco Systems 5372 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
Philips 2099 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
HTC Corporation 1512 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
E-Ten Information Systems 119 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Toshiba Corporation 2980 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 9
Google LLC 12690 9
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Евросеть 1421 4
Carl Zeiss AG 307 4
Walt Disney Company 647 4
AHConferences 53 4
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 3
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
РАВИС 11 3
Россети Ленэнерго 1699 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 3
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
Телко Медиа 11 2
АФК Система - Тема Продакшн 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Альфа-Групп 745 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 2
E100 13 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Верный - торговая сеть 326 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Дайвтехносервис 4 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
UK Ofcom - Office of Communications 33 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 61
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
WiMAX Forum 69 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Электрокабель 13 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 248
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 192
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 141
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 63
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 63
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 59
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 56
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 54
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 52
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 47
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 46
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 39
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 37
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 37
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 35
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 35
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 32
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 30
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 29
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
Google Android 15244 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 18
Nokia Nseries 538 18
Nokia Symbian OS 1411 17
Microsoft Windows 16882 15
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Windows Mobile 6 250 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Apple - App Store 3109 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 6
E-Ten glofiish - джойстик 93 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 5
Apple iPad 4012 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
МТС 3G-сеть 121 5
HTC Advantage 12 4
Gigabyte GSmart 29 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Apple iPod 1553 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
HTC Touch - серия смартфонов 71 4
Nokia Alcatel-Lucent Unlimited Mobile TV 4 4
Солонин Виталий 90 8
Рейман Леонид 1065 6
Ксенин Алекс 311 6
Щеголев Игорь 699 5
Свердлов Денис 201 5
Меламед Леонид 150 5
Ройтман Евгений 44 5
Проколов Роман 48 5
Скородумов Андрей 12 5
Волин Алексей 122 4
Меламед Александр 95 4
Брюквин Юрий 300 4
Ситников Сергей 79 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Филиппов Василий 18 4
Филиппов Кирилл 21 4
Изосимов Александр 192 4
Демидов Михаил 134 4
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
Зобнина Маргарита 54 4
Travers Jeff - Траверс Джефф 8 3
Путин Владимир 3454 3
Дворкович Аркадий 216 3
Калугин Сергей 169 3
Шамолин Михаил 124 3
Тихонов Александр 69 3
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Малинин Александр 40 3
Багдасарян Дмитрий 25 3
Дворкович Виктор 5 3
Кудрявцев Артем 26 3
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Алымов Сергей 25 3
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Гореликова Татьяна 3 2
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 2
Pescatore Paolo - Пескаторе Паоло 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Иванов Олег 153 2
Торбахов Александр 111 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 113
Европа 24964 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 67
Южная Корея - Республика 7052 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Япония 13807 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 28
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Азия - Азиатский регион 5920 21
Испания - Каталония - Барселона 752 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Европа Восточная 3138 17
Испания - Королевство 3840 17
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Швеция - Королевство 3782 15
Украина 7928 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Индия - Bharat 5870 12
Китай - Тайвань 4245 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Казахстан - Республика 6048 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Канада 5082 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Нидерланды 3746 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 19
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 9
Аренда 2687 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 7
Английский язык 7030 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 17
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 10
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 9
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 7
РБК ТВ - телеканал 83 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 5
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
National Geographic 95 5
Вести 24 - Российский информационный канал 47 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Walt Disney Company - ESPN 56 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Рен ТВ - телеканал 82 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 3
Euronews - телеканал 52 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 2
FT - Financial Times 1296 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
InformationWeek 241 2
Reg Hardware 91 2
Korea Times 132 2
ВГТРК РТР-Планета 10 2
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
ABI Research 236 7
IDC - International Data Corporation 4975 4
Juniper Research 131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Рустелеком ТК 305 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
comScore 379 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
eMarketer 206 2
IMS Research 31 2
comScore Networks 35 1
Multimedia Research Institute 3 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Frost & Sullivan 207 1
Директ Инфо 9 1
Strategy Analytics 285 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Harris Interactive 81 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
In-Stat 115 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАН - Российская академия наук 2122 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 28
CSTB Telecom & Media 83 16
Связь-Экспокомм 276 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
IPTV Forum 17 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CeBIT 614 3
MIPTV 5 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Украина - Евромайдан 15 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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