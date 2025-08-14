Разделы

Алымов Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Шебалинском районе 1
06.06.2017 Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат» 2
23.01.2013 «РуСат» будет предоставлять услуги спутникового интернета под торговой маркой KiteNet 1
19.09.2012 «РуСат» выходит на массовый рынок 1
21.03.2012 «РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта 1
03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 1
15.12.2011 «РуСат» купил сервис-центр ViaSat 1
09.03.2011 Оборот «РуСат» в 2010 г. вырос на 27,6% до 1,17 млрд руб. 1
16.02.2011 «РуСат» предоставит связь для транзитных самолетов 1
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа» 1
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 1
23.09.2010 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2010 г. 1
25.09.2009 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2009 г. 1
03.09.2009 МВД выделило свыше 8 млн руб. на модернизацию спутниковой сети 1
16.07.2009 «РуСат» получил разрешение на частоты Ku-диапазона 1
19.03.2009 «РуСат» представил новую услугу для вещателей и операторов 1
12.12.2008 «РуСат» запустил в России спутниковую сеть на базе SkyWire 1
31.10.2008 «РуСат» построил приемный телепорт в Москве 1
12.02.2008 «РуСат» протестировал модем SkyWire для спутниковых сетей без центральной станции 1
15.01.2008 Оборот «РуСат» вырос на 70% 1
31.10.2007 «РуСат» строит приемный телепорт в Москве 1
30.08.2007 «РуСат» расширяет территорию предоставления услуг спутниковой связи 1
16.02.2007 Глобальная Сеть накроет школы раньше срока 1

Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 23
РуСат 59 23
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
Инфраструктура ТК 4 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Радуга-Интернет 24 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 125 1
Agilent Technologies 129 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Hughes 111 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Контакт ТК 2 1
ХабТел - Хабаровские Телекоммуникации 2 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
AeroStream - Аэрострим 1 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 1
Саткомсервис 2 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Boeing 1014 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 184 1
Верный - торговая сеть 300 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 692 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2866 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1434 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 261 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 69 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5643 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 58 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7100 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 12
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 9
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2322 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4021 6
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6544 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21451 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4772 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10792 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11021 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28503 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5740 2
Пропускная способность - Bandwidth 1800 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3895 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3807 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 2
Спутниковая связь - SCPC - Single Carrier Per Channel - Single Channel Per Carrier - выделенные спутниковые каналы 27 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 553 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4266 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 183 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8356 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 845 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 401 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2771 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16670 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 7
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Land Rover Defender 5 3
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Swiss-AS AMOS 35 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
РуСат KiteNet 7 1
Intelsat Horizons 12 1
Ватулин Олег 13 7
Слизень Виталий 243 1
Терещенко Павел 19 1
Крылов Валерий 15 1
Остапчук Алексей 8 1
Черников Андрей 3 1
Песков Владимир 3 1
Мирошников Алексей 1 1
Мирошников Борис 63 1
Калмыков Александр 4 1
Margis Paul - Маргис Пол 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 8
Европа 24476 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 2
Каспийское море - Нефтегазоконденсатное шельфовое месторождение имени Ю. Корчагина 3 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 95 2
Земля - планета Солнечной системы 10524 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1003 1
Азия - Азиатский регион 5661 1
Европа Восточная 3112 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1791 1
Израиль 2769 1
Германия - Федеративная Республика 12836 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 795 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1363 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 978 1
Россия - СФО - Иркутская область 1187 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 492 1
Монголия 360 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 750 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 635 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 545 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Земля - Северное полушарие 150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 369 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Япония 13411 1
Индия - Bharat 5595 1
Южная Корея - Республика 6768 1
Россия - ДФО - Якутия - Среднеколымский улус - Среднеколымск 4 1
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 1
Аренда 2529 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5828 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6633 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2535 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5445 2
Образование в России 2445 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7687 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2767 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8805 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1184 1
Национальный проект 350 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6171 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 437 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2006 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5130 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5926 1
Металлы - Медь - Copper 818 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1843 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.

