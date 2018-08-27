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Viasat Group S.p.A. Viasat Global Виасат Глобал

Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал


27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности Viasat за
23.03.2018 «Ростелеком» представил пакет «Киномания» для всех членов семьи

«Ростелеком» представил пакет «Киномания» – коллекцию кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по цене 349 рубл
26.10.2017 Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP

Группа компаний Viasat объявила об изменении с 25 октября логотипов премиального пакета Viasat Premium и онлайн-кинотеатра TV1000Play, объединив их под общим брендом ViP. Ранее компания Viasat де
07.02.2017 Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом

Orange Business Services объявила о заключении трехлетнего контракта с Viasat, в рамках которого компания будет обеспечивать глобальный роуминг при подключении к ин
16.12.2016 Viasat впервые запускает голливудские сериалы

Группа компаний Viasat, предоставляющая платные телеканалы на территории России и стран СНГ, намерена в 2017 г. значительно изменить программную сетку своих телеканалов. Перемены ожидают два ключевых канала пр
29.08.2016 Абоненты «Акадо Телеком» первыми подключат расширенный премиальный HD пакет Viasat

«Акадо Телеком» стал первым ТВ-оператором в России, абоненты которого могут подключить расширенный пакет семейства Viasat - «Viasat Premium HD». C 29 августа 2016 г. «Акадо Телеком» начинает трансляцию пяти тематических HD-каналов Viasat: «TV1000 HD», «TV1000 Русское кино HD», «TV1000 Action H
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком»

С 15 августа 2016 г. «Акадо Телеком» возобновляет трансляцию телеканалов семейства Viasat в цифровой кабельной сети. Абонентам услуги ЦТВ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут доступны сразу 13 различных тематических каналов в цифровом к
02.06.2016 «Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве

С 1 июня группа компаний Viasat запустила в формате HD сразу 5 своих самых популярных телеканалов: TV1000, TV1000 Русское кино, TV1000 Action, Viasat Explore и Viasat History. Первыми зрителями этих канал
13.05.2016 Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD

Компания SES сообщила, что Viasat арендует емкости SES для трансляции своего пер-вого телеканала в формате Ultra HD. Телеканал выходит в конце лета под брендом Viasat Ultra HD в Швеции, Норвегии, Да-нии и Финлянди
11.12.2015 Каналы Viasat пополнили базовый пакет домашнего телевидения МГТС

«Московская городская телефонная сеть» объявила об увеличении количества телеканалов в базовых ТВ-пакетах услуги «Домашнее ТВ». С декабря 2015 популярные телеканалы Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature и TV 1000 Action, стали доступны всем абонентам «Домашнего ТВ» без изменения стоимости подписки. Телеканалы Viasat пользуются
27.10.2015 Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб

Шведы уходят из России Шведский медиахолдинг Modern Times Group (MTG) сообщил о продаже семейства неэфирных телеканалов Viasat. Покупателем выступил фонд Baring Vostok через свою «дочку» Sabiero Holdings, сумма сделки составила $45,5 млн. Российский бизнес Viasat был продан отдельному юридическому лицу –

07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс».
09.09.2015 «Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный»

ия абонентам «Интерактивного ТВ» по всей России и Цифрового ТВ «ОнЛайм» в Москве. Впервые на российском рынке в одном предложении удалось объединить контент двух премиальных поставщиков – Amedia TV и Viasat. Подключить «Твой премьерный» можно только в течение полугода – не позднее 29 февраля 2016 г. По цене двух билетов в кинотеатр подписчики пакета получат ежедневный и круглосуточный мараф
03.04.2015 «Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение

азвлечений», «Страна», «Сарафан», «Белорусь 24», «360° HD», «Спас», «ТНТ Comedy», «Хорошее кино». Эти каналы также будут доступны в пакете «Безлимитный», который пополнит еще двадцать один телеканал: Viasat TV 1000, Viasat TV 1000 Action, Viasat TV 1000 Русское кино, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Da Vinci Learning, Viasat Sport, Eurosport 2
30.04.2013 Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD

Компания Viasat, принадлежащая международному медиахолдингу Modern Times Group (MTG), и оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске пакета каналов высокой четкости Viasat Premium HD
03.12.2012 «Ростелеком» запустил новый пакет HD-каналов

«Ростелеком» запустил новый пакет каналов высокой четкости для пользователей услуг «Интерактивного телевидения» - Viasat Premium HD. Как сообщили CNews в операторе, в состав пакета Viasat Premium HD включены два новых премиальных киноканала (TV1000 Premium HD и TV1000 Megahit HD), новый комедийный к
27.09.2012 На Украине появилась спутниковая платформа без абонентской платы

Скандинавский оператор Viasat объявил о запуске на Украине спутниковой платформы без абонентской платы UA.TV. Она дополнит уже существующую платформу Viasat Ukraine и будет транслироваться со спутника Astra 4A
28.08.2012 На спутнике SES-5 проведены первые тесты

егиона Прибалтики и части Скандинавии сателлитом Astra 4A 4.8°E. Тесты начал скандинавский оператор Viasat в формате высокой четкости. Первый транспондер SES-5 с трансляциями Viasat рабо
15.12.2011 «РуСат» купил сервис-центр ViaSat

ерсальный оператор спутниковой связи «РуСат» сообщил о приобретении у российского предприятия по строительству систем связи «Инфраструктура ТК» сервисного центра, включая авторизованный центр ремонта ViaSat по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковой связи. Авторизованный центр ViaSat был открыт в Москве в мае 2008 г. и является единственным на территори
08.07.2011 «НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»

мпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, приро
01.02.2011 Viasat и Irdeto обеспечат доставку премиум-контента по запросу на телевизоры LG NetCast

Компания Viasat реализовала расширенную версию системы Irdeto Broadband, и обеспечила доступ к живому вещанию и VOD контенту при помощи телевизоров LG NetCast с возможностью подключения к интернету. Кро
05.02.2010 Роскомнадзор предоставит лицензии телекомпании Viasat для вещания в российских кабельных сетях

Руководитель Роскомнадзора Сергей Ситников подписал приказ о предоставлении лицензий на вещание в российских кабельных сетях каналам шведской телекомпании Viasat, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В соответствии с законодательством РФ лицензии предоставлены российским юридическим лицам, представляющим интересы компании Viasat на террито
27.05.2008 В Москве откроется «Авторизованный центр ремонта ViaSat»

нфраструктура ТК» об открытии в Москве единственного в России и СНГ «Авторизованного центра ремонта ViaSat» по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковых телекоммуни
19.07.2001 Lockheed продаст отделение по выпуску терминалов для спутниковой связи компании ViaSat

и продать свое отделение по производству изделий для глобальных телекоммуникационных сетей компании ViaSat Inc., которая благодаря этой покупке сможет существенно укрепить свои позиции на рынка

Публикаций - 89, упоминаний - 98

Viasat Group S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9728 9
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 9
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 24 8
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 7
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 7
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 7
РуСат 59 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 6
SES Networks 84 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Yandex - Яндекс 7392 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 3
Инфраструктура ТК 4 3
Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс 17 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
Медиа-Телеком 7 2
Irdeto Access B.V. 38 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Cisco Systems 5120 2
Huawei 3945 2
LG Electronics 3616 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
МегаФон 8901 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
8254 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Hughes 111 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 5
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Газпром ПАО 1342 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 3
Sony Pictures Television 18 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 3
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 2
РЖД - Российские железные дороги 1907 2
Евросеть 1404 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
Amedia TV - Амедиа 37 2
Таманьнефтегаз 6 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Почта России ПАО 2118 1
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
Связной ГК 1371 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3286 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
WiMAX Forum 68 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9338 44
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 37
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 20
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9385 14
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 9
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 416 9
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2277 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 6
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7100 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3545 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3484 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 3
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 4
Amedia Premium HD 28 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 2
Космодром Байконур 1067 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
Gilat SkyEdge VSAT 21 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 2
Viasat Play ViP 5 2
Viasat LinkStar 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2756 1
Microsoft Azure 1410 1
Apple iTunes Store 1068 1
Microsoft Azure Space 1 1
Apple iOS 7831 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Google Android 14040 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2760 1
Microsoft Skype 2067 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Swiss-AS AMOS 34 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Gilat SkyAbis 2 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Huawei BRAS 1 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 199 1
МТС Wi-Fi 9 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Intel Viiv 30 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 1
Кроль Алексей 8 8
Алымов Сергей 23 4
Ситников Сергей 78 3
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