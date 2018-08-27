Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал

«Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat «Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности Viasat за

«Ростелеком» представил пакет «Киномания» для всех членов семьи «Ростелеком» представил пакет «Киномания» – коллекцию кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по цене 349 рубл

Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP Группа компаний Viasat объявила об изменении с 25 октября логотипов премиального пакета Viasat Premium и онлайн-кинотеатра TV1000Play, объединив их под общим брендом ViP. Ранее компания Viasat де

Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом Orange Business Services объявила о заключении трехлетнего контракта с Viasat, в рамках которого компания будет обеспечивать глобальный роуминг при подключении к ин

Viasat впервые запускает голливудские сериалы Группа компаний Viasat, предоставляющая платные телеканалы на территории России и стран СНГ, намерена в 2017 г. значительно изменить программную сетку своих телеканалов. Перемены ожидают два ключевых канала пр

Абоненты «Акадо Телеком» первыми подключат расширенный премиальный HD пакет Viasat «Акадо Телеком» стал первым ТВ-оператором в России, абоненты которого могут подключить расширенный пакет семейства Viasat - «Viasat Premium HD». C 29 августа 2016 г. «Акадо Телеком» начинает трансляцию пяти тематических HD-каналов Viasat: «TV1000 HD», «TV1000 Русское кино HD», «TV1000 Action H

Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» С 15 августа 2016 г. «Акадо Телеком» возобновляет трансляцию телеканалов семейства Viasat в цифровой кабельной сети. Абонентам услуги ЦТВ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут доступны сразу 13 различных тематических каналов в цифровом к

«Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве С 1 июня группа компаний Viasat запустила в формате HD сразу 5 своих самых популярных телеканалов: TV1000, TV1000 Русское кино, TV1000 Action, Viasat Explore и Viasat History. Первыми зрителями этих канал

Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD Компания SES сообщила, что Viasat арендует емкости SES для трансляции своего пер-вого телеканала в формате Ultra HD. Телеканал выходит в конце лета под брендом Viasat Ultra HD в Швеции, Норвегии, Да-нии и Финлянди

Каналы Viasat пополнили базовый пакет домашнего телевидения МГТС «Московская городская телефонная сеть» объявила об увеличении количества телеканалов в базовых ТВ-пакетах услуги «Домашнее ТВ». С декабря 2015 популярные телеканалы Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature и TV 1000 Action, стали доступны всем абонентам «Домашнего ТВ» без изменения стоимости подписки. Телеканалы Viasat пользуются

Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб Шведы уходят из России Шведский медиахолдинг Modern Times Group (MTG) сообщил о продаже семейства неэфирных телеканалов Viasat. Покупателем выступил фонд Baring Vostok через свою «дочку» Sabiero Holdings, сумма сделки составила $45,5 млн. Российский бизнес Viasat был продан отдельному юридическому лицу –

Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс».

«Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный» ия абонентам «Интерактивного ТВ» по всей России и Цифрового ТВ «ОнЛайм» в Москве. Впервые на российском рынке в одном предложении удалось объединить контент двух премиальных поставщиков – Amedia TV и Viasat. Подключить «Твой премьерный» можно только в течение полугода – не позднее 29 февраля 2016 г. По цене двух билетов в кинотеатр подписчики пакета получат ежедневный и круглосуточный мараф

«Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение азвлечений», «Страна», «Сарафан», «Белорусь 24», «360° HD», «Спас», «ТНТ Comedy», «Хорошее кино». Эти каналы также будут доступны в пакете «Безлимитный», который пополнит еще двадцать один телеканал: Viasat TV 1000, Viasat TV 1000 Action, Viasat TV 1000 Русское кино, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Da Vinci Learning, Viasat Sport, Eurosport 2

Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD Компания Viasat, принадлежащая международному медиахолдингу Modern Times Group (MTG), и оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске пакета каналов высокой четкости Viasat Premium HD

«Ростелеком» запустил новый пакет HD-каналов «Ростелеком» запустил новый пакет каналов высокой четкости для пользователей услуг «Интерактивного телевидения» - Viasat Premium HD. Как сообщили CNews в операторе, в состав пакета Viasat Premium HD включены два новых премиальных киноканала (TV1000 Premium HD и TV1000 Megahit HD), новый комедийный к

На Украине появилась спутниковая платформа без абонентской платы Скандинавский оператор Viasat объявил о запуске на Украине спутниковой платформы без абонентской платы UA.TV. Она дополнит уже существующую платформу Viasat Ukraine и будет транслироваться со спутника Astra 4A

На спутнике SES-5 проведены первые тесты егиона Прибалтики и части Скандинавии сателлитом Astra 4A 4.8°E. Тесты начал скандинавский оператор Viasat в формате высокой четкости. Первый транспондер SES-5 с трансляциями Viasat рабо

«РуСат» купил сервис-центр ViaSat ерсальный оператор спутниковой связи «РуСат» сообщил о приобретении у российского предприятия по строительству систем связи «Инфраструктура ТК» сервисного центра, включая авторизованный центр ремонта ViaSat по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковой связи. Авторизованный центр ViaSat был открыт в Москве в мае 2008 г. и является единственным на территори

«НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие» мпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, приро

Viasat и Irdeto обеспечат доставку премиум-контента по запросу на телевизоры LG NetCast Компания Viasat реализовала расширенную версию системы Irdeto Broadband, и обеспечила доступ к живому вещанию и VOD контенту при помощи телевизоров LG NetCast с возможностью подключения к интернету. Кро

Роскомнадзор предоставит лицензии телекомпании Viasat для вещания в российских кабельных сетях Руководитель Роскомнадзора Сергей Ситников подписал приказ о предоставлении лицензий на вещание в российских кабельных сетях каналам шведской телекомпании Viasat, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В соответствии с законодательством РФ лицензии предоставлены российским юридическим лицам, представляющим интересы компании Viasat на террито

В Москве откроется «Авторизованный центр ремонта ViaSat» нфраструктура ТК» об открытии в Москве единственного в России и СНГ «Авторизованного центра ремонта ViaSat» по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковых телекоммуни