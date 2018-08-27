Viasat Group S.p.A. Viasat Global Виасат Глобал
|27.08.2018
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«Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat
«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности Viasat за
|23.03.2018
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«Ростелеком» представил пакет «Киномания» для всех членов семьи
«Ростелеком» представил пакет «Киномания» – коллекцию кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по цене 349 рубл
|26.10.2017
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Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP
Группа компаний Viasat объявила об изменении с 25 октября логотипов премиального пакета Viasat Premium и онлайн-кинотеатра TV1000Play, объединив их под общим брендом ViP. Ранее компания Viasat де
|07.02.2017
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Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом
Orange Business Services объявила о заключении трехлетнего контракта с Viasat, в рамках которого компания будет обеспечивать глобальный роуминг при подключении к ин
|16.12.2016
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Viasat впервые запускает голливудские сериалы
Группа компаний Viasat, предоставляющая платные телеканалы на территории России и стран СНГ, намерена в 2017 г. значительно изменить программную сетку своих телеканалов. Перемены ожидают два ключевых канала пр
|29.08.2016
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Абоненты «Акадо Телеком» первыми подключат расширенный премиальный HD пакет Viasat
«Акадо Телеком» стал первым ТВ-оператором в России, абоненты которого могут подключить расширенный пакет семейства Viasat - «Viasat Premium HD». C 29 августа 2016 г. «Акадо Телеком» начинает трансляцию пяти тематических HD-каналов Viasat: «TV1000 HD», «TV1000 Русское кино HD», «TV1000 Action H
|15.08.2016
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Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком»
С 15 августа 2016 г. «Акадо Телеком» возобновляет трансляцию телеканалов семейства Viasat в цифровой кабельной сети. Абонентам услуги ЦТВ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут доступны сразу 13 различных тематических каналов в цифровом к
|02.06.2016
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«Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве
С 1 июня группа компаний Viasat запустила в формате HD сразу 5 своих самых популярных телеканалов: TV1000, TV1000 Русское кино, TV1000 Action, Viasat Explore и Viasat History. Первыми зрителями этих канал
|13.05.2016
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Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD
Компания SES сообщила, что Viasat арендует емкости SES для трансляции своего пер-вого телеканала в формате Ultra HD. Телеканал выходит в конце лета под брендом Viasat Ultra HD в Швеции, Норвегии, Да-нии и Финлянди
|11.12.2015
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Каналы Viasat пополнили базовый пакет домашнего телевидения МГТС
«Московская городская телефонная сеть» объявила об увеличении количества телеканалов в базовых ТВ-пакетах услуги «Домашнее ТВ». С декабря 2015 популярные телеканалы Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature и TV 1000 Action, стали доступны всем абонентам «Домашнего ТВ» без изменения стоимости подписки. Телеканалы Viasat пользуются
|27.10.2015
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Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб
Шведы уходят из России Шведский медиахолдинг Modern Times Group (MTG) сообщил о продаже семейства неэфирных телеканалов Viasat. Покупателем выступил фонд Baring Vostok через свою «дочку» Sabiero Holdings, сумма сделки составила $45,5 млн. Российский бизнес Viasat был продан отдельному юридическому лицу –
|07.10.2015
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Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»
Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс».
|09.09.2015
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«Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный»
ия абонентам «Интерактивного ТВ» по всей России и Цифрового ТВ «ОнЛайм» в Москве. Впервые на российском рынке в одном предложении удалось объединить контент двух премиальных поставщиков – Amedia TV и Viasat. Подключить «Твой премьерный» можно только в течение полугода – не позднее 29 февраля 2016 г. По цене двух билетов в кинотеатр подписчики пакета получат ежедневный и круглосуточный мараф
|03.04.2015
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«Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение
азвлечений», «Страна», «Сарафан», «Белорусь 24», «360° HD», «Спас», «ТНТ Comedy», «Хорошее кино». Эти каналы также будут доступны в пакете «Безлимитный», который пополнит еще двадцать один телеканал: Viasat TV 1000, Viasat TV 1000 Action, Viasat TV 1000 Русское кино, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Da Vinci Learning, Viasat Sport, Eurosport 2
|30.04.2013
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Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD
Компания Viasat, принадлежащая международному медиахолдингу Modern Times Group (MTG), и оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске пакета каналов высокой четкости Viasat Premium HD
|03.12.2012
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«Ростелеком» запустил новый пакет HD-каналов
«Ростелеком» запустил новый пакет каналов высокой четкости для пользователей услуг «Интерактивного телевидения» - Viasat Premium HD. Как сообщили CNews в операторе, в состав пакета Viasat Premium HD включены два новых премиальных киноканала (TV1000 Premium HD и TV1000 Megahit HD), новый комедийный к
|27.09.2012
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На Украине появилась спутниковая платформа без абонентской платы
Скандинавский оператор Viasat объявил о запуске на Украине спутниковой платформы без абонентской платы UA.TV. Она дополнит уже существующую платформу Viasat Ukraine и будет транслироваться со спутника Astra 4A
|28.08.2012
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На спутнике SES-5 проведены первые тесты
егиона Прибалтики и части Скандинавии сателлитом Astra 4A 4.8°E. Тесты начал скандинавский оператор Viasat в формате высокой четкости. Первый транспондер SES-5 с трансляциями Viasat рабо
|15.12.2011
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«РуСат» купил сервис-центр ViaSat
ерсальный оператор спутниковой связи «РуСат» сообщил о приобретении у российского предприятия по строительству систем связи «Инфраструктура ТК» сервисного центра, включая авторизованный центр ремонта ViaSat по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковой связи. Авторизованный центр ViaSat был открыт в Москве в мае 2008 г. и является единственным на территори
|08.07.2011
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«НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»
мпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, приро
|01.02.2011
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Viasat и Irdeto обеспечат доставку премиум-контента по запросу на телевизоры LG NetCast
Компания Viasat реализовала расширенную версию системы Irdeto Broadband, и обеспечила доступ к живому вещанию и VOD контенту при помощи телевизоров LG NetCast с возможностью подключения к интернету. Кро
|05.02.2010
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Роскомнадзор предоставит лицензии телекомпании Viasat для вещания в российских кабельных сетях
Руководитель Роскомнадзора Сергей Ситников подписал приказ о предоставлении лицензий на вещание в российских кабельных сетях каналам шведской телекомпании Viasat, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В соответствии с законодательством РФ лицензии предоставлены российским юридическим лицам, представляющим интересы компании Viasat на террито
|27.05.2008
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В Москве откроется «Авторизованный центр ремонта ViaSat»
нфраструктура ТК» об открытии в Москве единственного в России и СНГ «Авторизованного центра ремонта ViaSat» по обслуживанию, ремонту, поставке запасных частей для систем спутниковых телекоммуни
|19.07.2001
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Lockheed продаст отделение по выпуску терминалов для спутниковой связи компании ViaSat
и продать свое отделение по производству изделий для глобальных телекоммуникационных сетей компании ViaSat Inc., которая благодаря этой покупке сможет существенно укрепить свои позиции на рынка
Viasat Group S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:
|Кроль Алексей 8 8
|Алымов Сергей 23 4
|Ситников Сергей 78 3
|Ватулин Олег 13 3
|Гофман Ирина 10 3
|Пехтерев Сергей 54 3
|Путин Владимир 3185 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 2
|Махновский Кирилл 23 2
|Назаров Сергей 58 2
|Лазовский Леонид 3 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Косарим Александр 7 1
|Гродзенский Яков 10 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Волин Алексей 120 1
|Холодов Алексей 12 1
|Меламед Леонид 150 1
|Истомин Максим 26 1
|Юрасов Станислав 2 1
|Рабовский Семен 32 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Калугин Николай 14 1
|Дудкин Максим 27 1
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
|Голованов Андрей 9 1
|Салтыков Константин 7 1
|Шестаков Михаил 1 1
|Наговицын Вячеслав 5 1
|Химич Роман 44 1
|Силантьев Сергей 1 1
|Bond James - Бонд Джеймс 69 1
|Еремеев Роман 1 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Миронов Сергей 61 1
|Бекмамбетов Тимур 10 1
|Зеров Александр 2 1
|Филиппов Кирилл 21 1
|Мякишева Марина 84 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
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