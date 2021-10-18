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Megogo
Онлайн-кинотеатр
OTT/VOD медиасервис


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 3
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 3
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
11.08.2020 Медиасервис Megogo запустил поддержку пользователей в Apple Business Chat 6
07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 1
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1
23.04.2020 «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV 1
09.04.2020 LG предложила годовую подписку от Megogo при покупке Smart TV проектора 4
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 3
26.12.2019 «Тинькофф мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы 1
22.11.2019 LG представила в России проектор 4K CineBeam Laser HU85LS 1
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
07.08.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй купленный в России телевизор поддерживает Smart TV 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
13.06.2019 Huawei начала российские продажи смартфона Honor 20. Цена 1
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис 2
04.12.2018 Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной 1
13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
18.07.2018 Контент Megogo появился в домашнем ТВ «Билайн» 4
09.04.2018 LG и MEGOGO представили ТВ-сервис нового поколения 5
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1

Публикаций - 67, упоминаний - 103

Megogo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 12
Apple Inc - Эппл Рус 7729 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
Samsung Electronics 5714 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Leff 5 4
LG Electronics 1870 4
Xiaomi 904 4
Yuno 5 3
Huawei 2733 3
DEXP 27 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
LeEco - LeTV 46 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 2
Google LLC 7168 2
НТВ-Плюс 174 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
SEC Consult Services 931 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
HitBuy 3 1
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 2 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Twitter 2204 1
Facebook 3767 1
Fortnite 47 1
Viasat 60 1
SPB TV 43 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Sony 2404 1
Amlogic 16 1
Microsoft Corporation 11143 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Merlion - Мерлион 275 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 26
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 16
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 12
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 7
Hyundai Motor 146 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
МТС Медиа 8 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
iHerb - маркетплейс 12 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Mubadala Capital 8 1
Tiger Global 18 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
AliExpress Tmall 52 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Visa International 1346 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Правительство РФ 2207 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 15
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 3
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
MP3 676 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 217 2
Голограмма - Голография - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 4 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Пылесос - Vacuum cleaner 89 1
VSS - Virtual Surround Sound - Виртуальный объемный звук 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Наушники - Headphones 83 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 56 1
3D видео 49 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Google Android 10751 17
Google YouTube - Видеохостинг 1731 13
Apple iOS 5742 9
Google Android TV 173 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
VK - Mail.ru Одноклассники 860 4
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 4
Google AOSP - Android Open Source Project 42 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 4
Xiaomi PatchWall 30 4
МТС ТВ 37 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 4
A1 - Velcom Voka - Онлайн-кинотеатр 4 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
ВГТРК Смотрим 14 2
LG Smart TV 31 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 2
LeEco Le - серия смартфонов 8 2
Dexp U - серия телевизоров 2 2
LG CineBeam - серия проекторов 3 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Apple iTunes Store 577 2
Huawei Honor Smart Screen - Серия телевизоров 17 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
Яндекс.Про - Умная ТВ-платформа 1 1
Hisense U - серия телевизоров 6 1
Huawei Honor AIS Super Night 7 1
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 2 1
Чеканов Виктор 7 3
Бырдин Алексей 21 3
Овчаров Евгений 11 2
Путин Владимир 1828 2
Миндубаева Юлия 2 1
Ежов Фёдор 6 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Jackson Peter - Джексон Питер 1 1
Субботина Елена 1 1
Давыдова Варвара 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Дудь Юрий 1 1
Троцюк Алексей 3 1
Тищенко Евгений 1 1
Алимов Дмитрий 4 1
Туманов Олег 11 1
Боровик Владимир 1 1
Смирнов Константин 13 1
Колодюк Андрей 1 1
Карелин Андрей 3 1
Сергеев Алексей 26 1
Гродецкий Иван 3 1
Богуславский Леонид 25 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Решетин Олег 38 1
Паршин Максим 142 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Беларусь - Белоруссия 2096 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Украина 3389 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Малайзия 344 2
Восточная Европа 1688 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - Омск 631 1
Россия - Воронеж 693 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Япония 2808 1
Европа 3781 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Украина - Киев 474 1
Украина - Николаевская область 2 1
Русский язык 991 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
Федеральное законодательство 254 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
Рен ТВ - телеканал 48 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Thomson Reuters - Рейтер 1753 2
НТВ - Телекомпания 164 2
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
TelecomDaily ИАА 112 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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