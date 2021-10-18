Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Megogo
Онлайн-кинотеатр
OTT/VOD медиасервис
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Публикаций - 67, упоминаний - 103
Megogo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чеканов Виктор 7 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Овчаров Евгений 11 2
|Путин Владимир 1828 2
|Миндубаева Юлия 2 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Jackson Peter - Джексон Питер 1 1
|Субботина Елена 1 1
|Давыдова Варвара 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Дудь Юрий 1 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Туманов Олег 11 1
|Боровик Владимир 1 1
|Смирнов Константин 13 1
|Колодюк Андрей 1 1
|Карелин Андрей 3 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Гродецкий Иван 3 1
|Богуславский Леонид 25 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Решетин Олег 38 1
|Паршин Максим 142 1
|Вермишян Геворк 61 1
|TelecomDaily ИАА 112 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767081, в очереди разбора - 670766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767081, в очереди разбора - 670766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru