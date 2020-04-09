LG предложила годовую подписку от Megogo при покупке Smart TV проектора

LG Electronics (LG) совместно с медиасервисом Megogo возобновили акцию, в рамках которой каждому покупателю любого Smart TV проектора LG в России – бесплатный годовой доступ к ТВ и Кино по подписке «Максимальная» от Megogo.

Покупателям проекторов LG предоставляется неограниченный доступ к контенту партнера, а именно более чем к 210 зарубежных и российских телеканалов, 10 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, а также образовательным и научно-популярным лекциям. Среди представленных в каталоге медиасервиса Megogo контент как для взрослых, так и для детей, что позволит объединить всю семью за совместным домашним просмотром семейных фильмов вечером в будни или в выходные или увлечь детей их любимыми мультфильмами, пока родители заняты удалённой работой из дома.

Получить доступ к подписке Megogo просто: нужно подключить проектор к сети интернет, в Smart-меню проектора выберите приложение Megogo для установки, после установки появится сообщение о предоставлении подписки по акции. Срок проведения акции: по 31 декабря 2020 г.

Smart проекторы LG имеют либо мощный лазерно-фосфорный, либо RGB LED источник света, который дает яркое, контрастное изображение, благодаря которому вы можете как наслаждаться вашими любимыми фильмами, играми или получать новые знания, смотря онлайн-лекции, так и использовать проектор для проведения онлайн презентации во время удалённой работы из дома. Любой проектор LG способен работать на протяжение как минимум 20 000 часов. То есть, если вы используете проектор 8 часов в день, то источник света прослужит 7 лет, что гарантирует просмотр 12 000 фильмов, 25 000 сериалов или 15 000 лекций.

Среди проекторов LG, участвующих в совместной акции с Megogo, следующие модели.

Проектор HF80LSR с яркостью 2000 люмен и разрешением Full HD открывает широчайший спектр возможностей, намного превосходящих возможности других портативных проекторов. Обновлённая модель обладает более эффективной оптической системой для еще большей яркости, обеспечивает передачу более точных, глубоких и живых цветов. Мощный 4-ядерный процессор обеспечивает проектору мгновенные отклики на команды и значительно ускоряет навигацию по меню и контенту в многочисленных Smart приложениях.

Ультракороткий фокус проектора LG HF85LSR с яркостью 1500 Люмен обеспечивает изображение диагональю 90" при установке проектора всего в 8 см от стены. Проектор оптимален для домашнего использования. Вы сможете насладиться качественным изображением даже в условиях стандартной гостиной.

Проектор HF60LSR - оптимальное решение для любых сценариев использования, генерирует высокую яркость светового потока - 1400 люмен и способен подключаться к источникам сигнала и передавать звук по беспроводным интерфейсам. Модель обеспечивает качество изображения размером до 120 дюймов.

Ультракороткофокусная модель LG HF65LSR - совершенно новый тип проекторов для домашнего кинотеатра. Для отображения картинки размером 100 дюймов ему необходимо всего 38 см расстояния до экрана (для 60 дюймов - всего 11 см). Проектор заключен в компактный элегантный корпус, он идеально впишется практически в любой интерьер.

Помимо 4 названных моделей, в модельном ряду Smart проекторов LG есть ещё 2 не менее примечательные модели, которые также участвуют в этой акции.

Портативный проектор со встроенной аккумуляторной батареей LG PF50KS несмотря на компактные размеры и вес всего 1кг, оснащён ярким долговечным RGB LED источником света на уровне флагманов и имеет высокое качество изображения с разрешением Full HD. Помимо возможности проецирования контента через стриминговые он-лайн сервисы, обладает универсальными HDMI и USB портами, современным разъёмом USB Type-C. Время работы от батареи составляет 2,5 часа.

4К UHD лазерный проектор-трансформер LG HU80KSW при своей компактности и мобильности обеспечивает яркое, детальное и реалистичное изображение благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и расширенному динамическому диапазону HDR10.

«LG предлагает своим пользователям разнообразные решения для того, чтобы времяпрепровождение было приятным и эффективным даже тогда, когда вы постоянно находитесь дома. Широкие возможности и лёгкость подключения, долговечный источник света и портативность отличают модели Smart проекторов LG CineBeam. А высококачественный контент от Megogo позволит испытать массу приятных эмоций», — сказал Евгений Овчаров, ведущий специалист направления «Проекторы» LG Electronics.