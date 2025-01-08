Овчаров Евгений
Овчаров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
|Андрианов Дмитрий 19 3
|Лаут Артур 2 2
|Макаров Станислав 117 2
|Селянин Андрей 6 2
|Балаш Максим 8 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Туровецкий Владимир 7 1
|Милюков Денис 12 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мурашов Алексей 4 1
|Собянин Сергей 381 1
|Зорин Александр 51 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Петросян Рачик 8 1
|Ильин Николай 20 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Коробова Анна 25 1
|Сайгин Юрий 7 1
|Бадин Андрей 8 1
|Ерохин Вячеслав 11 1
|Бакланова Татьяна 7 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Черников Алексей 53 1
|Богданов Андрей 41 1
|Борисов Алексей 27 1
|Кузнецова Виктория 2 1
|Махонин Дмитрий 12 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Каменнова Мария 44 1
|Грищенко Сергей 6 1
|Брагинская Марина 2 1
|Шерман Валерий 4 1
|Тимофеев Юрий 2 1
|Варивода Владимир 14 1
|Труняев Александр 3 1
|Панина Анна 1 1
|Элердова Милана 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|The Washington Post 333 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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