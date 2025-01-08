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Овчаров Евгений



08.01.2025 С наследника знаменитого российского разработчика ПО взыскали почти миллиард секретного долга 1
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 2
09.04.2020 LG предложила годовую подписку от Megogo при покупке Smart TV проектора 1
22.11.2019 LG представила в России проектор 4K CineBeam Laser HU85LS 1
27.09.2017 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 1
10.04.2017 «Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком» 1
11.11.2014 «Прогноз» и «Проектные сервисы» будут совместно развивать проектное управление в органах власти 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
28.11.2012 Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon 2
29.07.2011 Николай Ильин: Система СЦ становится реальным инструментом госуправления 1
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Овчаров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Прогноз 1650 7
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 5
LG Electronics 3614 2
Ростелеком 9700 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
БАРС Груп 545 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Тривиум - Trivium 6 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Microsoft Corporation 24625 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Lenovo Motorola 3501 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Oberon - Оберон 59 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Informatica 126 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Esri 165 1
Verysell - Верисел 317 1
Huawei 3933 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Software AG 198 1
Motorola Inc 1140 1
Системы и Проекты ГК 39 1
Клаудком 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Транснефть 299 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 2
Форсайт Prognoz Platform 83 3
Apple iOS 7809 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
LG CineBeam - серия проекторов 9 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Android 13994 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
LG TruMotion 14 1
LG HU - серия проекторов 1 1
Microsoft Azure 1408 1
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
IBM FileNet 121 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
NVision Барьер 648 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Pentaho Data Integration 14 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 25 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Андрианов Дмитрий 19 3
Лаут Артур 2 2
Макаров Станислав 117 2
Селянин Андрей 6 2
Балаш Максим 8 2
Ахмеров Тимур 87 1
Туровецкий Владимир 7 1
Милюков Денис 12 1
Путин Владимир 3171 1
Мурашов Алексей 4 1
Собянин Сергей 381 1
Зорин Александр 51 1
Онищенко Владислав 96 1
Петросян Рачик 8 1
Ильин Николай 20 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Коробова Анна 25 1
Сайгин Юрий 7 1
Бадин Андрей 8 1
Ерохин Вячеслав 11 1
Бакланова Татьяна 7 1
Загоруйко Александр 5 1
Опенышева Светлана 64 1
Черников Алексей 53 1
Богданов Андрей 41 1
Борисов Алексей 27 1
Кузнецова Виктория 2 1
Махонин Дмитрий 12 1
Якоб Дмитрий 15 1
Каменнова Мария 44 1
Грищенко Сергей 6 1
Брагинская Марина 2 1
Шерман Валерий 4 1
Тимофеев Юрий 2 1
Варивода Владимир 14 1
Труняев Александр 3 1
Панина Анна 1 1
Элердова Милана 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 2
Кибернетика - Cybernetics 243 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Федеральный закон 119-ФЗ - Закон о дальневосточном гектаре - Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
The Washington Post 333 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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