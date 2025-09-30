Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183852
ИКТ 14296
Организации 11103
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3514
Системы 26279
Персоны 78984
География 2963
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Pentaho Data Integration


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха» 1
24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 1
04.10.2018 Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
14.03.2018 Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения 1
29.11.2017 ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей 1
27.09.2017 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 2
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 2
12.04.2017 Интернет вещей и большие данные помогают морякам 1
21.03.2017 «Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году 2
20.12.2016 «Банк Казани» автоматизировал распределение косвенных расходов при помощи Intersoft Lab 2
22.07.2016 «Неолант» займется развитием региональной геоинформационной системы Тульской области 1
28.03.2016 «Банк Казани» строит систему управления прибыльностью вместе с Intersoft Lab 2
05.03.2015 AirBridgeCargo развивает хранилище данных на базе СПО Pentaho 1
02.03.2011 В «Азбуке Вкуса» внедрена «открытая» система планирования 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Pentaho Data Integration и организации, системы, технологии, персоны:

Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 5
Pentaho 60 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 3
Hitachi - Хитачи 1474 3
SAP SE 5392 2
8761 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Nvidia Corp 3665 1
Google LLC 12104 1
Broadcom - VMware 2448 1
Oracle Corporation 6810 1
Корус Консалтинг ГК 1294 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Неолант - Neolant 43 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 24 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Esri 171 1
PARMA Technologies Group - Parmalogica - Пармалогика 4 1
Jedox 3 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 20 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 2
Tesla Motors 419 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 197 1
Caterpillar - 90 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Caterpillar Marine 3 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1258 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6208 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4725 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2791 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1970 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 52 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 162 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7997 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9932 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33159 7
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 450 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12112 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55552 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11727 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5842 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5122 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16731 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5684 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25598 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6051 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16759 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31410 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9167 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7113 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2043 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2368 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2359 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1930 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3443 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10919 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3451 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 316 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 704 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 191 1
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 1
Rack-Scale Architecture 13 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22168 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2889 1
Data monetization - Монетизация данных 1774 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14460 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5689 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2788 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1439 4
Apache Hadoop 443 3
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 2
Hitachi Lumada 26 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 1
Google YouTube - Видеохостинг 2853 1
Google Gmail 973 1
Oracle Java - язык программирования 3293 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1081 1
Microsoft Office 3899 1
Apple Siri - Голосовой помощник 411 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1298 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Oracle EDW - Oracle Enterprise Data Warehouse - Oracle Data Warehouse 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
Hitachi Solution for the SAP HANA 1 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Intel 3D XPoint 1 1
Hitachi Advanced Server DS - серия серверов 1 1
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 1
Geoserver 13 1
Hitachi Solution for Databases 1 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 87 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1497 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1070 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1181 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 1
Apple iOS 8140 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Atlassian - Confluence 142 1
Google Cloud Services 230 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 297 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
Зарипова Эльвира 2 2
Румянцев Александр 17 1
Тиунов Андрей 8 1
Leone Mike - Леоне Майк 1 1
Бачурин Олег 11 1
Амириди Юлия 23 1
Кузьмин Олег 17 1
Путин Владимир 3309 1
Овчаров Евгений 13 1
Плотников Денис 1 1
Травкин Петр 1 1
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 1
Зубарев Сергей 12 1
Лаут Артур 2 1
Титов Олег 6 1
Гайнутдинова Галия 1 1
Magee John - Маджи Джон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1282 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45111 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 419 1
Земля - планета Солнечной системы 10581 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53041 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 1
Германия - Федеративная Республика 12866 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 990 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 965 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 1
Россия - ДФО - Амурская область 816 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 954 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1275 1
Россия - ДФО - Магаданская область 457 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2889 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 331 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6547 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6234 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 758 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2874 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 446 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3319 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14750 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5190 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5173 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6148 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10489 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9833 1
Аренда 2550 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11563 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 170 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8423 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4245 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1400 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8127 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1793 1
Федеральный закон 119-ФЗ - Закон о дальневосточном гектаре - Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5738 1
Reference - Референс 196 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6686 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 958 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
IDC - International Data Corporation 4933 1
Fortune Global 500 287 1
Ventana Research 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3683 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще