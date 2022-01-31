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Hitachi Lumada

СОБЫТИЯ

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31.01.2022 Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей 7
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей 7
19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite 7
28.07.2021 Hitachi купила компанию Globallogic 2
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 2
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog 3
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 2
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 2
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом 1
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada 4
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights 2
22.11.2018 Цифровые двойники: новый способ управления данными 1
27.09.2018 Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания 2
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается 1
03.04.2018 Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий 1
29.11.2017 ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей 2
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами 1
10.10.2017 Hitachi Vantara представила решение для интернета вещей на базе ПО Lumada 3
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными 1
20.09.2017 Hitachi представила новую цифровую компанию Hitachi Vantara 2
13.07.2017 Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику 1
28.02.2017 В 2017 г. число устройств интернета вещей превысит население Земли 1
31.01.2017 У инвесторов взрывной рост интереса к интернету вещей 1
24.05.2016 Hitachi создала особое RnD-подразделение для интернета вещей 1

Публикаций - 29, упоминаний - 65

Hitachi Lumada и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 25
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 24
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 9
Pentaho 63 9
Hitachi Insight Group 9 7
Google LLC 12690 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Waterline Data 2 2
Hitachi - Globallogic 4 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Cloudera 65 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
MapR 10 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Hitachi Consulting 8 1
D-Wave Systems 26 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Hitachi Robotics 1 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Hitachi Global Digital Holdings 1 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 1
Snapchat 151 1
HEC 26 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Rabobank 13 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
BMW Group 482 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Русский стандарт Банк 509 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Европа 24964 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Европа Западная 1496 2
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Италия - Милан 166 1
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Ведомости 1466 1
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IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Fortune Global 1000 51 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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