Hitachi купила компанию Globallogic

Hitachi объявила о завершении сделки по покупке Globallogic. Присоединение компании расширит возможности Hitachi Group по продвижению инициатив в сфере бизнеса социальных инноваций для решения глобальных проблем клиентов и общества.

Globallogic специализируется на разработке пользовательских интерфейсов и услугах обработки данных, помогая компаниям быстрее внедрять инновации и разрабатывать новые цифровые продукты за счёт сотрудничества в международном масштабе.

«Присоединение к Hitachi Group создаёт уникальную возможность консолидировать операционные технологии и интернет вещей с цифровым инжинирингом, — сказал президент и генеральный директор Globallogic Саид Шашанк Самант. — Это слияние позволит объединить талант и опыт наших специалистов для создания инновационных продуктов».

Фирменное ПО Hitachi Lumada ускорит цифровую трансформацию инфраструктуры дочерней компании. Это позволит Globallogic развернуть обширную библиотеку цифровых решений Hitachi на мировом рынке и предоставить новые сервисы для облачной разработки приложений. Кроме того, Hitachi Global Digital Holdings ожидает, что тесное сотрудничество повысит ценность продуктов компании в области ИТ, энергетики, промышленности, Smart Life и автопроизводства. Новые цифровые решения будут объединены под маркой Lumada.

Слияние двух компаний позволит не только лучше удовлетворять запросы растущего рынка инновационных цифровых решений, но и продвигать миссию Hitachi по повышению социальной, экологической и экономической ценности своих решений.

«Наша компания стремится стать мировым лидером в сфере социальных инноваций, ускоряя цифровую трансформацию бизнеса, — отметил генеральный директор Hitachi Саид Тошиаки Хигасихара. — Сочетание инновационных решений Globallogic с технологиями Hitachi позволит решать многие проблемы наших клиентов и вносить вклад в повышение качества жизни людей, уделяя особое внимание социальной ответственности бизнеса».