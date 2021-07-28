Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Hitachi купила компанию Globallogic

Hitachi объявила о завершении сделки по покупке Globallogic. Присоединение компании расширит возможности Hitachi Group по продвижению инициатив в сфере бизнеса социальных инноваций для решения глобальных проблем клиентов и общества.

Globallogic специализируется на разработке пользовательских интерфейсов и услугах обработки данных, помогая компаниям быстрее внедрять инновации и разрабатывать новые цифровые продукты за счёт сотрудничества в международном масштабе.

«Присоединение к Hitachi Group создаёт уникальную возможность консолидировать операционные технологии и интернет вещей с цифровым инжинирингом, — сказал президент и генеральный директор Globallogic Саид Шашанк Самант. — Это слияние позволит объединить талант и опыт наших специалистов для создания инновационных продуктов».

Фирменное ПО Hitachi Lumada ускорит цифровую трансформацию инфраструктуры дочерней компании. Это позволит Globallogic развернуть обширную библиотеку цифровых решений Hitachi на мировом рынке и предоставить новые сервисы для облачной разработки приложений. Кроме того, Hitachi Global Digital Holdings ожидает, что тесное сотрудничество повысит ценность продуктов компании в области ИТ, энергетики, промышленности, Smart Life и автопроизводства. Новые цифровые решения будут объединены под маркой Lumada.

Слияние двух компаний позволит не только лучше удовлетворять запросы растущего рынка инновационных цифровых решений, но и продвигать миссию Hitachi по повышению социальной, экологической и экономической ценности своих решений.

«Наша компания стремится стать мировым лидером в сфере социальных инноваций, ускоряя цифровую трансформацию бизнеса, — отметил генеральный директор Hitachi Саид Тошиаки Хигасихара. — Сочетание инновационных решений Globallogic с технологиями Hitachi позволит решать многие проблемы наших клиентов и вносить вклад в повышение качества жизни людей, уделяя особое внимание социальной ответственности бизнеса».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти раздадут российским ИТ-компаниям до 20 миллионов на развитие ИИ

«Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА

Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр

«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще