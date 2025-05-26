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Gen Digital Avast Smart Life


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 1
11.12.2023 Решения для умного дома от MOES на российском рынке 1
08.12.2023 Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 1
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 1
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
05.11.2021 9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM 1
28.07.2021 Hitachi купила компанию Globallogic 1
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети 2
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы 1
26.02.2018 Avast представила решение Smart Life для безопасности IoT-устройств 1
08.05.2013 В Астане состоится выставка «умных» технологий 1
10.12.2010 Samsung показала в России самый большой 3D LED-телевизор 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7705 8
Xiaomi 1816 8
Google LLC 11946 4
Aqara - Акара.Ру 30 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 3
Gen Digital - Avast Software 176 2
Huawei 4017 2
VK - Mail.ru Group 3483 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 2
Kitfort 61 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Samsung Electronics 10370 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Hitachi - Globallogic 3 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 745 1
Huawei Mobile Services 72 1
Сенсорные Системы 67 1
Hitachi Global Digital Holdings 1 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Alibaba Group 434 1
МегаФон 9260 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
Nintendo 779 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
OpenAtom Foundation 4 1
Philips 2064 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Ростелеком 9912 1
Apple Inc 12270 1
Rubetek - Рубетек 23 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 3
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Почта России ПАО 2158 1
Связной ГК 1374 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Четыре Лапы 16 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 294 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Верный - торговая сеть 295 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
LEGO 248 1
Desport - Decathlon - Декатлон 36 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 30 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Puma - Пума 48 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Braun GmbH 76 1
Crocs 7 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 53 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Dixis - Диксис 359 1
Bugatti 17 1
Tesla Motors 409 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1557 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 16
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 9
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IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 171 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10127 5
Умные платформы 1753 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7425 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 5
Оповещение и уведомление - Notification 4871 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12638 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3103 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4670 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 3
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 574 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 236 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4604 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 538 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1854 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2661 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 3
Таймер - Timer 309 3
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 151 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1458 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 695 10
Xiaomi Mi Home 75 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 6
Google Android 14259 5
Apple iOS 7964 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 4
Polaris IQ Home 29 3
Apple HomeKit 41 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 65 3
Aqara Home 8 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 198 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 241 2
Huawei AppGallery 294 2
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 2
Huawei HiLink 13 2
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 173 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 2
Apple Siri - Голосовой помощник 402 2
Apple iPhone 6 4863 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 686 2
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 9 2
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 96 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 74 1
Huawei FreeLace - Наушники 15 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 58 1
Huawei Magic UI 21 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 184 1
Huawei Watch Fit 36 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Hitachi Lumada 26 1
Huawei Watch - Умные часы 104 1
Huawei Research Cloud - Huawei Research Kit 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 1
Никифоров Николай 1136 1
Жумагалиев Аскар 23 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Ахметов Серик 6 1
Ремез Игорь 1 1
Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
Коныгина Екатерина 1 1
Bellack Bob - Бэллак Боб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Япония 13370 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
Польша - Республика 1971 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 1
Малайзия 873 1
Румыния 735 1
Египет - Арабская Республика 1020 1
Казахстан - Республика 5640 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 398 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3084 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2308 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2040 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4062 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 148 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 163 1
Европа 24383 1
Эквадор - Галапагос - Галапагосские острова - Галапагосский архипелаг 12 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1405 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5664 3
Зоология - наука о животных 2691 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 305 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 586 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 2
Энергетика - Energy - Energetically 5223 2
Ботаника - Растения - Plantae 1070 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 111 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 205 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 149 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 700 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 57 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6417 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2339 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4498 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1718 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Философия - Philosophy 461 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1922 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 975 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 1
Wired - Издание 235 1
TechRadar 91 1
Android Authority 49 1
Android Headline 8 1
Newsweek 39 1
Tom’s Hardware 440 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 144 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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