Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gen Digital Avast Smart Life
УПОМИНАНИЯ
Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Ахметов Серик 6 1
|Ремез Игорь 1 1
|Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
|Коныгина Екатерина 1 1
|Bellack Bob - Бэллак Боб 1 1
|Wired - Издание 235 1
|TechRadar 91 1
|Android Authority 49 1
|Android Headline 8 1
|Newsweek 39 1
|Tom’s Hardware 440 1
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.