Тень и звук: Sven представляет беспроводные наушники AP-B751MV в классическом чёрном исполнении

Компания Sven представляет беспроводные стереонаушники AP-B751MV в глубоком черном цвете — арт.: SV-022709. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Сердце этих наушников бьется в ритме гибридной системы активного шумоподавления (ANC), способной растворить городской гул и офисную суету, оставив лишь то, что действительно важно — каждую ноту композиции, каждое дыхание вокала, каждую паузу между звуками. А когда реальность требует вашего внимания, режим «прозрачности» мягко приоткрывает дверь в окружающий мир, позволяя слышать происходящее вокруг, не нарушая связи с музыкой и не снимая наушников.

Семьдесят часов автономной работы — цифра, за которой скрывается свобода от розеток и тревоги о разряде. Встроенный аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч становится невидимым спутником в долгих путешествиях, рабочих марафонах и ночных сессиях под любимые мелодии. Технология Bluetooth 6.0 обеспечивает связь, чистую и мгновенную, словно мысль, возникшая и тут же воплотившаяся в звук. А игровой режим с его минимальной задержкой превращает каждый сеанс в кинематографическое погружение, где звук шагов противника опережает саму опасность.

Комфорт здесь — не дополнение, а основа. Амбушюры из искусственной кожи High Protein обволакивают уши мягко и бережно, принимая их естественные изгибы без давления и усталости. Вращающиеся в двух плоскостях чашки создают идеальное прилегание, превращая наушники в продолжение вашего тела — незаметное, естественное, родное. Датчик прикосновения добавляет изящества взаимодействию: музыка замирает, когда вы снимаете наушники, и возобновляется, едва вы возвращаетесь в свое звуковое убежище.

Компактная складная конструкция позволяет укрыть эту симфонию технологий в любом уголке сумки или рюкзака, делая наушники верным спутником в пути. А функция «Найди меня» через приложение Smart Life превращает тревожные поиски в спокойное возвращение к утерянному спутнику, отмечая на карте последнее место его «пробуждения».

В комплект поставки входят: беспроводные наушники AP-B751MV, кабель USB Type-C для зарядки, аудиокабель AUX, руководство пользователя.

Вес устройства: 287 г. Поддержка одновременного подключения к двум устройствам по Bluetooth. Диаметр мембраны: 40 мм. Частотный диапазон: 20–20 000 Гц.

