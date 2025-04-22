Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Remez Ромати

Remez - Ромати

Судебные дела (2) на сумму 2 760 754 ₽
в качестве истца (2) на сумму 2 760 754 ₽


22.04.2025 Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Remez и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Sharp Corporation 1043 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Tesla Motors 401 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 645 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1439 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 135 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 234 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9776 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 356 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 380 1
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 29 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 283 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2951 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12909 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7748 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2532 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
Gen Digital - Avast Smart Life 21 1
Ремез Игорь 1 1
Коныгина Екатерина 1 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 161 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 1
Европа 21879 1
Япония 13346 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 242 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10053 1
Металлы - Серебро - Silver 763 1
Молекула - Molecula 1069 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1401 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 1
Газы 175 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5628 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153