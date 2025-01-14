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Xiaomi Dreame Technology Dreametech

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech

Компания Dreame Technology, один из  производителей интеллектуальной техники для домашней уборки

 

 

 


14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 1
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 1
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 1
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 2
09.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на моющие пылесосы на рынке России на 90% в первом полугодии 2024 года 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 1
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
08.08.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 1
23.07.2024 Dreame R10 Pro Aqua: глубокая чистка с помощью вращающихся швабр 1
09.07.2024 Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают 1
01.07.2024 10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
25.06.2024 Новая эра тщательной высокотемпературной очистки с вертикальным пылесосом H13 Pro от Dreame Technology 3
25.06.2024 Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами 2
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 3
05.06.2024 Встречают по уму: россияне полюбили девайсы для создания «умного дома» 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 2
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 1
16.04.2024 Новинка в мире ухода за волосами – фен Dreame Hair Miracle: магия в каждой пряди волос! 2
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
14.02.2024 Компания Dreame Technology заключили годовое партнерство с Союзом парикмахеров и косметологов России 2
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 1
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
21.12.2023 Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме 1
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
19.11.2023 Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame 4
10.11.2023 Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM 3
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 1
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 1
03.05.2023 В России официально представлены новые пылесосы Dreame с интеграцией Яндекс Алисы 3
24.04.2023 Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой 7
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 2

Публикаций - 43, упоминаний - 67

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 11
Xiaomi 1732 7
Комплит - Complete 94 7
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Samsung Electronics 10254 5
ДОК 828 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 4
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 3
Google LLC 11775 3
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Glory 22 2
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Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
Ecovacs Robotics 6 2
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Цифра ГК 2426 1
Philips 2053 1
360 Smart Life Group 5 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
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Kitfort 58 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Hikvision - Ezviz 14 1
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Apple Inc 12100 1
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Huawei 3933 1
HP Inc. 5685 1
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BBK OnePlus 216 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
Groupe SEB - Tefal 91 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Kärcher - Karcher - Керхер 72 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
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Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
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Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
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