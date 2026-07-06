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Dreame расширяет линейку вертикальных беспроводных пылесосов с возможностью влажной уборки

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявил о старте продаж в России беспроводных вертикальных пылесосов R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua. Новинки получили насадку для влажной уборки с активным всасыванием, многофункциональную щетку с подсветкой CelesTect, пятиступенчатую систему фильтрации и набор насадок для комплексной уборки дома. Модели дополняют линейку вертикальных пылесосов Dreame, делая технологии влажной уборки доступными в более широком ценовом сегменте.

В последние годы пользователи все чаще стремятся сократить количество бытовых устройств, выбирая технику, способную решать сразу несколько задач. Новые модели Dreame позволяют объединить ежедневную сухую уборку и поддерживающую влажную уборку твердых напольных покрытий в одном устройстве.

Ключевой особенностью новинок стала насадка для влажной уборки с активным всасыванием. Две вращающиеся круглые швабры со скоростью до 120 оборотов в минуту одновременно очищают поверхность, а система всасывания собирает мусор и помогает удалять загрязнения. Встроенный резервуар объемом 150 мл обеспечивает равномерную подачу воды во время уборки.

Для ежедневной сухой уборки обе модели оснащены многофункциональной насадкой для сухой уборки с подсветкой CelesTect, которая помогает обнаруживать мелкую пыль на твердых покрытиях даже в условиях недостаточного освещения. V-образная конструкция щетки с защитой от наматывания волос позволяет одинаково эффективно работать как на твердых полах, так и на ковровых покрытиях.

Мощность всасывания до 100 Вт, пятиступенчатая система фильтрации с эффективностью 99,9% для частиц размером до 0,3 мкм и время автономной работы до 40 минут позволяют использовать устройства для полноценной уборки квартиры без подзарядки.

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Еще одной особенностью новинок стал облегченный корпус весом всего 1,28 кг, благодаря которому пылесос удобно использовать не только для уборки пола, но и для очистки мебели, штор, лестниц и других поверхностей выше уровня пола. В комплект также входят моторизированная мини-щетка для мебели и текстиля и щелевая насадка для труднодоступных мест, что позволяет использовать устройства для уборки различных зон дома.

Новинки уже доступны по рекомендованной розничной цене 19990 руб. R10S Slim Aqua можно приобрести на официальном сайте Dreame и в фирменных магазинах бренда на маркетплейсах, а R10S Essential Aqua — на официальном сайте, в фирменных розничных магазинах Dreame и у официальных розничных партнеров.

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