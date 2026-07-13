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Polaris PVC Polaris PVCS Polaris PVCW пылесос

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 2
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 2
17.04.2019 Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей 2
19.03.2018 Самые мощные бытовые пылесосы. Выбор ZOOM 1
14.11.2017 Обзор пылесоса Polaris PVC 2003Ri 2
21.11.2016 Обзор пылесоса Polaris PVCS 0622HG: легкий и удобный 2

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Polaris PVC и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 5
Philips 2099 4
Samsung Electronics 11014 3
Xiaomi 2201 3
LG Electronics 3727 3
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БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 310 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1374 2
Док-станция - Docking station 555 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2471 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 166 2
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 78 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13424 1
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