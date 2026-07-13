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Polaris PVC Polaris PVCS Polaris PVCW пылесос
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.07.2026
|Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
|22.11.2024
|Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
|06.03.2024
|Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 2
|17.08.2022
|Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
|08.10.2021
|Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 1
|29.09.2021
|Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 2
|17.04.2019
|Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей 2
|19.03.2018
|Самые мощные бытовые пылесосы. Выбор ZOOM 1
|14.11.2017
|Обзор пылесоса Polaris PVC 2003Ri 2
|21.11.2016
|Обзор пылесоса Polaris PVCS 0622HG: легкий и удобный 2
Публикаций - 10, упоминаний - 16
Polaris PVC и организации, системы, технологии, персоны:
|Dyson 156 3
|Groupe SEB - Tefal 108 3
|Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 191 7
|Россия - РФ - Российская федерация 165068 3
|Европа 24912 1
|Южная Корея - Республика 7027 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.