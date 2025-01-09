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Утилизация мусора Умные мусоросборщики решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов



09.01.2025 «Авито» запустил интерактивную карту пунктов приема новогодних елок 1
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
14.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
13.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
21.12.2023 Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме 1
14.12.2023 Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки 1
31.07.2023 NtechLab обсуждает с 25 регионами России «умную» систему контроля уборки мусора и снега 1
22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом

 1
25.11.2022 Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM 1
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить 1
28.06.2022 Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022 1
24.12.2021 В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники 1
15.12.2021 Москва — одна из крупнейших площадок в мире по тестированию инноваций 1
08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020 1
09.02.2021 В России появилась цифровая платформа для контроля обращения с отходами 1
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами 1
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM 1
13.02.2020 ВТБ переведет клиентов на карты из экологичного биоматериала 1
09.01.2020 Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM 1
28.11.2019 МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
03.09.2019 «Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей 1
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

 1
05.02.2019 Обзор пылесоса Dyson Cyclone V10 Absolute 1
14.11.2018 Как выбрать робот-пылесос: рекомендации ZOOM 1
04.10.2018 Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год 1
03.10.2018 Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 1
19.04.2018 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию 1

Публикаций - 61, упоминаний - 61

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

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