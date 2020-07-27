«Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора

«Ростелеком» запускает федеральную услугу мониторинга санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Цифровое решение, построенное на облачной платформе «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» и нейросетевых алгоритмах компьютерного зрения, позволяет анализировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза. Пилотные проекты уже запущены в девяти городах: Белгороде, Владимире, Воронеже, Домодедове, Калуге, Костроме, Липецке, Рязани, Твери.

IP-камеры, подключенные к федеральной платформе видеонаблюдения «Ростелекома», с помощью модуля видеоаналитики контролируют исправность контейнерных и накопительных площадок, санитарное состояние мест сбора ТБО, содержание павильона контейнерной площадки, нарушения СанПиН по их размещению. С помощью системы мониторинга можно выявлять сломанные ограждения, наличие несанкционированных граффити или расклеенных объявлений, фиксировать некачественную уборку, отслеживать количество реально загруженных контейнеров, а также определять время приезда мусоровозов и их государственные регистрационные знаки, что дает возможность контролировать раздельный вывоз мусора. Выявленные нарушения подтверждаются скриншотами с метаданными и доступны пользователям в личном кабинете. Также система позволяет выгрузить всю статистику с фотографиями, графиками и подтверждениями того, какую цепочку операций проходят ТБО. С помощью анализа статистики интенсивности заполняемости контейнеров можно оптимизировать маршруты движения мусоровозов и их количества.

«Благодаря собственным каналам связи, а также штату профессиональных инженеров, готовых к оперативному монтажу и обслуживанию сложных интеллектуальных технических решений на всей территории России, “Ростелеком” сформировал комплексное предложение по мониторингу контейнерных площадок под ключ. Мы предоставляем необходимое оборудование, каналы связи и подключаем заказчиков к платформе мониторинга площадок с помощью специально разработанных нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения. Решение построено на облачной платформе видеонаблюдения “Ростелекома”, что дает возможность сформировать единый центр мониторинга. Это удобный и полезный инструмент для каждого из участников процесса обращения с отходами: от сбора мусора на площадке и его вывоза до координации всех служб», — сказал директор продуктового офиса корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома» Владимир Еремеев.

Вывоз и утилизация мусора — одна из важных экологических и социальных проблем. По статистике, каждый человек производит до 400 кг мусора в год или около 1,1 кг в день. В России сегодня установлено свыше 650 000 контейнеров для сбора мусора у многоквартирных домов, за обслуживание которых отвечают несколько различных структур. Несогласованность их действий, несвоевременный вывоз мусора и ненадлежащее содержание контейнерных площадок — по-прежнему распространенная проблема многих российских городов. Разработанное на базе видеоаналитики решение «Ростелекома» позволяет создать полноценную систему и значительно дополнить существующие на рынке решения объективными данными мониторинга и контроля за обращением с твердыми бытовыми отходами, а также существенно сэкономить бюджет.