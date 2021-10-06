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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 3
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 4
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
24.09.2020 Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
07.07.2020 Стартап с русско-украинскими корнями Signum.ai привлек $500 тысяч 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса 2
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 3
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
25.12.2019 «ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 2
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 2
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1

Публикаций - 264, упоминаний - 349

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 25
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 18
ЛайфТелеком - Телфин 97 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 13
Samsung Electronics 5878 11
Microsoft Corporation 11628 10
Yandex - Яндекс 4129 7
Yota - Скартел 623 6
Сумма Телеком - Sumtel 75 6
Синтерра - Synterra 602 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 6
Nokia Corporation 2546 5
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 5
Золотая Корона 282 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
LG Electronics 1942 4
Cisco Systems 2158 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
3934 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 4
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 58 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Dr.Web - Доктор Веб 996 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 3
Белый Ветер Цифровой 124 3
IBM 3677 3
МегаФон ПетерСтар 154 3
SAP SE 3272 2
Шахты 41 2
ТТК Юго-Восток 7 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Евросеть 939 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Телефон.Ру 62 5
Indesit 36 4
Яндекс.Еда 93 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Uber 257 3
Связной ГК 897 3
Uber Technologies 258 3
Яндекс.Такси 271 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Uber Russia 3 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Gorenje 54 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
СберЛогистика 42 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
X5 Group 601 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
МБА-Москва Банк 7 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 31 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Hasbro 13 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мособлбанк 17 1
Р-Фарм 21 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 99 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Lego 84 1
Candy Group - Канди 55 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Achemar Holdings 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Президент Российской Федерации 1447 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Мосгордума - Московская городская Дума 59 1
Администрация Липецкой области 12 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Мосгортранс ГУП 71 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Правительство РФ 2226 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Правительство Москвы 660 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 18
3G - Стандарт мобильной связи 3835 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 87 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 585 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 1
Google Android 10752 7
Apple iOS 5744 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2199 4
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
Microsoft Exchange 695 3
Apple Pay 385 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
ICQ 518 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Microsoft Skype 1501 2
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 2
ЭОС Архивное дело 88 2
Dr.Web Антивирус 195 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс Go 50 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Microsoft Windows 10 6810 2
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 16 1
Biglion - Биглион 53 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Speedtest by Ookla 32 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Яндекс.Едадил 13 1
Microsoft Lync 272 1
Google Now 74 1
ЭОС eDocLib 88 1
Microsoft Exchange Server 211 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Omnicomm Online 55 1
МТТ YouMagic 33 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Apache HTTP Server 229 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Шевченко Евгений 55 13
Ежов Сергей 12 7
Белов Александр 69 6
Кузяев Андрей 59 4
Болтрукевич Константин 8 3
Таврин Иван 83 3
Пятахин Андрей 15 3
Рылов Дмитрий 45 3
Путин Владимир 1840 2
Рейман Леонид 471 2
Галактионова Инесса 45 2
Соколов Дмитрий 45 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Мельников Александр 63 2
Васильев Евгений 94 2
Слизень Виталий 154 2
Сысоев Александр 18 2
Самуйлов Александр 4 2
Патока Андрей 96 2
Анкилов Константин 62 2
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Демьянова Елена 7 2
Тюрина Мария 39 2
Толстой Лев 16 2
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Кореш Виктор 73 2
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Кудрин Алексей 64 1
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Россия - Российская федерация - РФ 58975 144
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 25
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Частный сектор 7 1
Пиратство - Авторское право 216 1
POI - points of interest 60 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Космодром Байконур 99 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
CNews - ZOOM.CNews 1114 2
РИА Новости 657 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Fortune 98 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Российская газета 92 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
IDC - International Data Corporation 2797 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
TelecomDaily ИАА 112 2
CNews Analytics 2006 1
Gartner 2230 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Автостат 9 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РАН - Российская академия наук 326 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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