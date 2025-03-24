Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета для резидентов Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть мобильного интернета стандарта LTE на территории Елецкой площадки особой экономической зоны ППТ «Липецк». Запуск нового телеком-оборудования позволил не только расширить зону покрытия, но и увеличить скорость мобильного интернета для компаний-резидентов. Об этом CNews сообщили представител

Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21» В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получит

От Романова до Ленина и обратно: «МегаФон» разогнал интернет в поселке под Липецком чи данных в селе Ленино увеличилась на 20%. Это один из самых быстрорастущих современных пригородов Липецка, где в перспективе будут проживать около 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили пре

МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина й железноделательный завод, получивший имя его основателя, московского купца Кузьмы Борина. Предприятие стало частью липецкой группы Петровских заводов, с которой связывают возникновение современного Липецка. Сейчас на историческом месте стоит Сахарный завод, а село славится развитием сельского хозяйства, сахарной свеклой и не только. Теперь доступ к скоростному мобильному интернету позволи

«Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM Предприятие «Гермес-Липецк», производитель промышленных котлов, ранее входивший в состав международного промышленного концерна, объявило об успешном завершении процесса перехода на отечественный программный компле

«МегаФон» разогнал интернет в ОЭЗ «Липецк» ся крупнейшее предприятие по поставке красок, покрытий и химических соединений. Теперь работать и управлять бизнесом в ОЭЗ будет еще удобнее», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Александр Базаев. Установленное телеком оборудование поддерживает современные средние и высокочастотные диапазоны, которые гарантируют высокую скорость и хорошую проникающую способность

GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» Новый МЦОД реализован по заказу «Смарт ЦОД Липецк», резидента ОЭЗ «Липецк», и стал первой в России инсталляцией масштабируемой модели GreenMDC ScalableMDC TelecomOutdoor NG. Кроме того, это первый дата-центр, рассчитанный на пост

В 2023 г. инвестиции липецкого бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 43% связи (ВОЛС), по сравнению с 2022 г. Самый большой объем работ был выполнен на елецком участке ОЭЗ «Липецк», чтобы ее резиденты получили возможность внедрения и развития передовых цифровых серв

Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако м по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Липецкий и Воронежский регионы показали самую высокую динамику цифровизации в Черноземье: трехкратный рост числа компаний-пользоват

«Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выявления и фиксации нарушений. Основная цель проекта – сделать возможным распознавание транспорта в вечернее и ночное время,

МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета LTE в Липецке ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила покрытие 4G в Липецке. За счет перевода частот, выделенных под 3G, на современный стандарт LTE, скорость мобильного интернета в областном центре выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители

Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных Э

МТС будет развивать сети «Зеленой точки» в Липецке и Грязях ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о появлении в Липецке и Грязях собственной сети широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

МТС ускорила интернет в Липецке МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета LTE в Липецке. МТС установила новое оборудование в районе проспекта Победы, к которому прилегает сквер имени 65-летия Победы, 20, 21 и 25 микрорайоны. В результате средняя скорость передачи данных у

В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения рацию «Росатом») завершила первый этап внедрения программного комплекса «Цифровое теплоснабжение» в Липецке. Развернутые в липецком филиале компании «Квадра» (входит в РИР) модули программного

Жители Липецка, Ельца и Грязей смогут сэкономить на связи до 40% МТС объявляет о запуске партнерской программы c провайдером «Зеленая точка» в Липецке, Ельце и Грязях. Теперь у жителей этих городов появилась возможность сэкономить на услугах связи более 15 тыс. руб. в год при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интерн

Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС пные липецкие предприятия, в том числе, расположенные в особой экономической зоне. «Мы производим в Липецке современное оборудование для птицеводства, которое легко масштабировать, как для круп

МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов МТС завершила очередной этап развития сети мобильного интернета стандарта LTE на территории особой экономической зоны ППТ «Липецк». Модернизация базовых станций в местах повышенной нагрузки на сеть позволила на треть повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 20% для компаний-резидентов. Об

МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка сообщает об увеличении скорости мобильного интернета 4G во всех округах Липецка в среднем на 20%. В Липецке в районе Нижнего и Верхнего парков, Сокола, Кольца трубного завода, микрорайонов «Зве

«ЭР-Телеком» приобрел липецкого оператора «Телемир» .«Телемир» работает с 2004 года, услугами компании в городе пользуются более 60 тысяч клиентов. «ЭР-Телеком» — один из крупнейших российских операторов проводного интернета и платного ТВ — работает в Липецке с 2011 года. Объединение компаний позволит «ЭР-Телеком Холдинг» усилить свои позиции на региональном рынке.

«Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк» фон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Росси

Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат» «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») выбрала систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации бизнес-процессов процессов.ОЭЗ ППТ «Липецк» является одним из ведущих промыш

«ЭЛАР» оснащает Архивное управление администрации города Липецка оборудованием для хранения документов Корпорация «ЭЛАР» начала оснащение Архивного управления администрации города Липецка оборудованием для хранения документов. Стационарные стеллажи были поставлены и смонтированы в новом помещении, предназначенном для организации хранения документов в рамках деятельности

ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил центру единый многоканальный номер в формате 8-800-775-ХХ-ХХ для организации кругло

ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа Комиссия липецкого УФАС признала в действиях администрации Липецка нарушение закона «О защите конкуренции». В январе 2014 г. администрация города выпуст

«МегаФон» подвел итоги первого года работы LTE-сети в Липецке «МегаФон» подвел итоги первого года работы высокоскоростной сети 4G в Липецке. Как сообщили CNews в операторе, объем интернет-трафика в сети четвертого поколения «

ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи 8-ми государственным структурам Липецка. В рамках договоров, заключенных по итогам открытого конкурса, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-

«Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тамбове и Липецке Кавказский филиал «Мегафона» запустил в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Сеть 4G «МегаФона» стала дополнением к действующей сети 3G (UMTS), развернутой компанией на всей территории Центрального Черноземья и других регионов России. Как сообщили CNews в «Мега

ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Липецке зяйств в 96 многоквартирных домах Липецка. Кабельное телевидение предоставляется абонентам ТТК-ЮВ в Липецке в качестве самостоятельной услуги. Жителям города доступны 38 телеканалов с ежемесячн

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Липецке Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Липецке на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашни

«МегаФон» запустил 4G в Тамбове и Липецке ил своим клиентам возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Жителям Тамбова и Липецка теперь доступны высокие скорости мобильного интернета – до

Компания из Липецка лишилась 3,5 млн руб. после услуг по обслуживанию компьютерной техники, оказанных местным жителем оссии по г. Липецку выявлен факт неправомерного доступа к компьютерной информации 35 летним жителем Липецка. Молодой человек, оказывая услуги по обеспечению и обслуживанию компьютерной техники,

ТТК предоставил услуги дальней связи Липецкому филиалу «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» цкого филиала предприятия. Услуги МГ/МН от ТТК доступны в шести отделениях филиала, расположенных в Липецке, Грязях, Чаплыгине, Ельце, в селах Доброе и Тербуны. «Качество связи и гибкая тарифна

ТТК расширил канал доступа в интернет в Липецке Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности магистрального канала доступа в интернет на базе сети FTTB (Fiber To The Building - оптоволоконный кабель до здания) в Липецке. В результате установки дополнительного оборудования специалистами «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), регионального предприятия компании ТТК, пропускная способность канала в Липецке увел

«Телфин» дополнил свою номерную емкость виртуальными телефонными номерами Архангельска и Липецка С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Липецка (код 4742) и Архангельска (код 8182). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам «Телфин» пользоваться полным спектром сервисов, решений и услуг этой компании в области телекомм

«Билайн» запускает в Липецке «Центр управления» на базе решений M2M ческих компаний-операторов. Благодаря надежности и удобству платформы Jasper мы уверены, что данное решение окажется востребованным, и будет по достоинству оценено клиентами», - комментирует директор Липецкого филиала «ВымпелКома» Сергей Волков.

Biglion открыл представительства в Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Сервис коллективных покупок Biglion объявил о том, что с 4 марта открыл представительства в четырех новых городах - Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Во всех новых городах Biglion начинает масштабные рекламные кампании в интернете и предлагает своим пользователям посещение лучших кинотеатров города бесплатно. На очереди –

Домашнее цифровое телевидение «Билайн» появилось в Калуге и Липецке а компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила домашнее цифровое телевидение «Билайн» в Калуге и Липецке. «Билайн ТВ» предлагает зрителям пакет «Первый», включающий в себя свыше 80 российски

«ВымпелКом» запускает «Билайн-ТВ» в Липецке и Калуге С 7 октября «Билайн-ТВ» начинает работу в Липецке и Калуге. В основном пакете «Билайн-ТВ» 80 телеканалов, включая несколько каналов, вещающих в HD-качестве. Благодаря платформе Microsoft Mediaroom у клиента появляется возможность не то