Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Липецкая область
Липецк
Публикаций - 264, упоминаний - 349
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Евгений 55 13
|Ежов Сергей 12 7
|Белов Александр 69 6
|Кузяев Андрей 59 4
|Болтрукевич Константин 8 3
|Таврин Иван 83 3
|Пятахин Андрей 15 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Путин Владимир 1840 2
|Рейман Леонид 471 2
|Галактионова Инесса 45 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Мельников Александр 63 2
|Васильев Евгений 94 2
|Слизень Виталий 154 2
|Сысоев Александр 18 2
|Самуйлов Александр 4 2
|Патока Андрей 96 2
|Анкилов Константин 62 2
|Воробьев Михаил 44 2
|Костелянец Сергей 2 2
|Демьянова Елена 7 2
|Тюрина Мария 39 2
|Толстой Лев 16 2
|Приданцев Сергей 84 2
|Кореш Виктор 73 2
|Волож Аркадий 183 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Орловский Виктор 229 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 294 1
|Собянин Сергей 211 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Попов Анатолий 98 1
|Малышев Сергей 46 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Кудрин Алексей 64 1
|Иванов Сергей 179 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ермаков Валерий 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786374, в очереди разбора - 690050.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786374, в очереди разбора - 690050.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru