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Россия ЦФО Липецкая область Липецк

Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк

СОБЫТИЯ


24.03.2025 МТС расширила сеть высокоскоростного интернета для резидентов Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть мобильного интернета стандарта LTE на территории Елецкой площадки особой экономической зоны ППТ «Липецк». Запуск нового телеком-оборудования позволил не только расширить зону покрытия, но и увеличить скорость мобильного интернета для компаний-резидентов. Об этом CNews сообщили представител
20.03.2025 Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21»

В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получит
23.12.2024 От Романова до Ленина и обратно: «МегаФон» разогнал интернет в поселке под Липецком

чи данных в селе Ленино увеличилась на 20%. Это один из самых быстрорастущих современных пригородов Липецка, где в перспективе будут проживать около 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили пре
16.10.2024 МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина

й железноделательный завод, получивший имя его основателя, московского купца Кузьмы Борина. Предприятие стало частью липецкой группы Петровских заводов, с которой связывают возникновение современного Липецка. Сейчас на историческом месте стоит Сахарный завод, а село славится развитием сельского хозяйства, сахарной свеклой и не только. Теперь доступ к скоростному мобильному интернету позволи
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM

Предприятие «Гермес-Липецк», производитель промышленных котлов, ранее входивший в состав международного промышленного концерна, объявило об успешном завершении процесса перехода на отечественный программный компле
16.05.2024 «МегаФон» разогнал интернет в ОЭЗ «Липецк»

ся крупнейшее предприятие по поставке красок, покрытий и химических соединений. Теперь работать и управлять бизнесом в ОЭЗ будет еще удобнее», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Александр Базаев. Установленное телеком оборудование поддерживает современные средние и высокочастотные диапазоны, которые гарантируют высокую скорость и хорошую проникающую способность
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк»

Новый МЦОД реализован по заказу «Смарт ЦОД Липецк», резидента ОЭЗ «Липецк», и стал первой в России инсталляцией масштабируемой модели GreenMDC ScalableMDC TelecomOutdoor NG. Кроме того, это первый дата-центр, рассчитанный на пост
05.02.2024 В 2023 г. инвестиции липецкого бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 43%

связи (ВОЛС), по сравнению с 2022 г. Самый большой объем работ был выполнен на елецком участке ОЭЗ «Липецк», чтобы ее резиденты получили возможность внедрения и развития передовых цифровых серв
21.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако

м по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Липецкий и Воронежский регионы показали самую высокую динамику цифровизации в Черноземье: трехкратный рост числа компаний-пользоват
06.12.2023 «Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выявления и фиксации нарушений. Основная цель проекта – сделать возможным распознавание транспорта в вечернее и ночное время,
14.11.2023 МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета LTE в Липецке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила покрытие 4G в Липецке. За счет перевода частот, выделенных под 3G, на современный стандарт LTE, скорость мобильного интернета в областном центре выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители
11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут

В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных Э
03.05.2023 МТС будет развивать сети «Зеленой точки» в Липецке и Грязях  

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о появлении в Липецке и Грязях собственной сети широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.
25.04.2023 МТС ускорила интернет в Липецке

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета LTE в Липецке. МТС установила новое оборудование в районе проспекта Победы, к которому прилегает сквер имени 65-летия Победы, 20, 21 и 25 микрорайоны. В результате средняя скорость передачи данных у

16.01.2023 В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения

рацию «Росатом») завершила первый этап внедрения программного комплекса «Цифровое теплоснабжение» в Липецке. Развернутые в липецком филиале компании «Квадра» (входит в РИР) модули программного

29.11.2022 Жители Липецка, Ельца и Грязей смогут сэкономить на связи до 40%

МТС объявляет о запуске партнерской программы c провайдером «Зеленая точка» в Липецке, Ельце и Грязях. Теперь у жителей этих городов появилась возможность сэкономить на услугах связи более 15 тыс. руб. в год при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интерн
04.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС

пные липецкие предприятия, в том числе, расположенные в особой экономической зоне. «Мы производим в Липецке современное оборудование для птицеводства, которое легко масштабировать, как для круп
15.03.2022 МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов

МТС завершила очередной этап развития сети мобильного интернета стандарта LTE на территории особой экономической зоны ППТ «Липецк». Модернизация базовых станций в местах повышенной нагрузки на сеть позволила на треть повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 20% для компаний-резидентов. Об

15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка

сообщает об увеличении скорости мобильного интернета 4G во всех округах Липецка в среднем на 20%. В Липецке в районе Нижнего и Верхнего парков, Сокола, Кольца трубного завода, микрорайонов «Зве
13.02.2018 «ЭР-Телеком» приобрел липецкого оператора «Телемир»

.«Телемир» работает с 2004 года, услугами компании в городе пользуются более 60 тысяч клиентов. «ЭР-Телеком» — один из крупнейших российских операторов проводного интернета и платного ТВ — работает в Липецке с 2011 года. Объединение компаний позволит «ЭР-Телеком Холдинг» усилить свои позиции на региональном рынке. 
09.02.2018 «Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк»

фон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Росси
07.06.2017 Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат»

«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») выбрала систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации бизнес-процессов процессов.ОЭЗ ППТ «Липецк» является одним из ведущих промыш
24.12.2015 «ЭЛАР» оснащает Архивное управление администрации города Липецка оборудованием для хранения документов

Корпорация «ЭЛАР» начала оснащение Архивного управления администрации города Липецка оборудованием для хранения документов. Стационарные стеллажи были поставлены и смонтированы в новом помещении, предназначенном для организации хранения документов в рамках деятельности

11.12.2015 ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил центру единый многоканальный номер в формате 8-800-775-ХХ-ХХ для организации кругло
11.06.2014 ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа

Комиссия липецкого УФАС признала в действиях администрации Липецка нарушение закона «О защите конкуренции». В январе 2014 г. администрация города выпуст
12.02.2014 «МегаФон» подвел итоги первого года работы LTE-сети в Липецке

«МегаФон» подвел итоги первого года работы высокоскоростной сети 4G в Липецке. Как сообщили CNews в операторе, объем интернет-трафика в сети четвертого поколения «
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи 8-ми государственным структурам Липецка. В рамках договоров, заключенных по итогам открытого конкурса, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-
04.03.2013 «Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тамбове и Липецке

Кавказский филиал «Мегафона» запустил в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Сеть 4G «МегаФона» стала дополнением к действующей сети 3G (UMTS), развернутой компанией на всей территории Центрального Черноземья и других регионов России. Как сообщили CNews в «Мега
22.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Липецке

зяйств в 96 многоквартирных домах Липецка. Кабельное телевидение предоставляется абонентам ТТК-ЮВ в Липецке в качестве самостоятельной услуги. Жителям города доступны 38 телеканалов с ежемесячн
16.01.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Липецке

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Липецке на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашни
16.01.2013 «МегаФон» запустил 4G в Тамбове и Липецке

ил своим клиентам возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Жителям Тамбова и Липецка теперь доступны высокие скорости мобильного интернета – до
22.10.2012 Компания из Липецка лишилась 3,5 млн руб. после услуг по обслуживанию компьютерной техники, оказанных местным жителем

оссии по г. Липецку выявлен факт неправомерного доступа к компьютерной информации 35 летним жителем Липецка. Молодой человек, оказывая услуги по обеспечению и обслуживанию компьютерной техники,
18.04.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Липецкому филиалу «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

цкого филиала предприятия. Услуги МГ/МН от ТТК доступны в шести отделениях филиала, расположенных в Липецке, Грязях, Чаплыгине, Ельце, в селах Доброе и Тербуны. «Качество связи и гибкая тарифна
29.03.2012 ТТК расширил канал доступа в интернет в Липецке

Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности магистрального канала доступа в интернет на базе сети FTTB (Fiber To The Building - оптоволоконный кабель до здания) в Липецке. В результате установки дополнительного оборудования специалистами «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), регионального предприятия компании ТТК, пропускная способность канала в Липецке увел
13.03.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость виртуальными телефонными номерами Архангельска и Липецка

С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Липецка (код 4742) и Архангельска (код 8182). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам «Телфин» пользоваться полным спектром сервисов, решений и услуг этой компании в области телекомм
03.02.2012 «Билайн» запускает в Липецке «Центр управления» на базе решений M2M

ческих компаний-операторов. Благодаря надежности и удобству платформы Jasper мы уверены, что данное решение окажется востребованным, и будет по достоинству оценено клиентами», - комментирует директор Липецкого филиала «ВымпелКома» Сергей Волков.
04.03.2011 Biglion открыл представительства в Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле

Сервис коллективных покупок Biglion объявил о том, что с 4 марта открыл представительства в четырех новых городах - Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Во всех новых городах Biglion начинает масштабные рекламные кампании в интернете и предлагает своим пользователям посещение лучших кинотеатров города бесплатно. На очереди –
21.10.2010 Домашнее цифровое телевидение «Билайн» появилось в Калуге и Липецке

а компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила домашнее цифровое телевидение «Билайн» в Калуге и Липецке. «Билайн ТВ» предлагает зрителям пакет «Первый», включающий в себя свыше 80 российски
06.10.2010 «ВымпелКом» запускает «Билайн-ТВ» в Липецке и Калуге

С 7 октября «Билайн-ТВ» начинает работу в Липецке и Калуге. В основном пакете «Билайн-ТВ» 80 телеканалов, включая несколько каналов, вещающих в HD-качестве. Благодаря платформе Microsoft Mediaroom у клиента появляется возможность не то
05.10.2010 «ТТК-Юго-Восток» увеличил скорости доступа в интернет в Липецке

Компания «ТТК-Юго-Восток» повышает скорость доступа в интернет без изменения абонентской платы для частных пользователей подключенных по безлимитным тарифным планам в Липецке. Например, на тарифе «Безлимитный-900» скорость выросла с 11500 до 13000 Кбит/с, а на «Безлимитном-1500» с 20 000 до 25 000 Кбит/с. Все пользователи «ТТК-Юго-Восток» в Липецке ав

Публикаций - 498, упоминаний - 592

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
МегаФон 10742 45
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 40
Ростелеком 10948 22
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 20
Yandex - Яндекс 9216 18
ЛайфТелеком - Телфин 290 16
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 13
Samsung Electronics 11064 12
Microsoft Corporation 25775 12
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 11
9594 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ТТК Юго-Восток 29 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Apple Inc 13154 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 6
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 5
Интехком - Intechcom 11 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 5
Telegram Group 2940 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 8
Евросеть 1421 7
Альфа-Групп 745 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Моторинвест 14 6
Газпром ПАО 1493 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 6
Телефон.Ру 92 5
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 50
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 18
Пропускная способность - Bandwidth 1907 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 17
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 16
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 14
Google Android 15243 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 16 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 7
Apple iOS 8583 6
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 5
FreePik 1841 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ТТК IP-MPLS-сеть 34 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Apple Pay 519 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 3
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 2
Долженко Евгения 38 19
Шевченко Евгений 60 14
Нехорошев Дмитрий 21 8
Белов Александр 76 6
Прокопьев Иван 13 6
Артамонов Игорь 16 5
Кузяев Андрей 72 4
Пятахин Андрей 21 4
Толстой Лев 69 4
Галактионова Инесса 120 3
Болтрукевич Константин 39 3
Таврин Иван 120 3
Тюрина Мария 59 3
Рылов Дмитрий 56 3
Шекшня Станислав 6 3
Путин Владимир 3454 3
Ведяхин Александр 180 2
Соколов Дмитрий 71 2
Сморгонский Анатолий 44 2
Мельников Александр 98 2
Васильев Евгений 132 2
Слизень Виталий 244 2
Мудрецов Александр 35 2
Сысоев Александр 50 2
Самуйлов Александр 17 2
Патока Андрей 110 2
Анкилов Константин 121 2
Воробьев Михаил 53 2
Астахов Сергей 10 2
Костелянец Сергей 2 2
Демьянова Елена 9 2
Приданцев Сергей 149 2
Кореш Виктор 83 2
Айриян Сурен 34 2
Аляутдинов Тимур 22 2
Близнюк Олег 8 2
Гуз Денис 6 2
Цыплов Алексей 5 2
Резников Андрей 8 2
Фомин Павел 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 322
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 193
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 166
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 138
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 106
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 103
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 88
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 79
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 77
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 75
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 75
Россия - СФО - Новосибирск 4876 72
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 71
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 71
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 71
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 69
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 69
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 66
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 66
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 65
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 63
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 61
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 58
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 55
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 54
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 54
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 52
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 51
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 50
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 48
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 48
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 46
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 43
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 39
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 37
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 36
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
Аренда 2687 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Известия ИД 770 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Российская газета 290 1
National Geographic 95 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Networks 11 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1466 1
Автостат 55 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Рустелеком ТК 305 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 6
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 3 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
Липецкий медицинский колледж ГАПОУ 1 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
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Единый день голосования 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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