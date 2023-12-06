«Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выявления и фиксации нарушений. Основная цель проекта – сделать возможным распознавание транспорта в вечернее и ночное время, а также увеличение зоны мониторинга для сбора аналитики при создании безопасных условий для передвижения по автодорогам общего пользования.

В ходе проекта на 109 комплексах для парковочных пространств устанавливается программное обеспечение, которое позволит использовать их в режиме детектора. Программная часть создана на основе технологии нейросетей, с помощью которых выявляют правонарушения. Теперь, внедряя проекты парковок, города смогут использовать парковочные камеры и как детекторы транспорта для систем ИТС, мониторинга, поиска и розыска, тем самым обеспечивая дополнительные меры безопасности. В режиме детектора транспорта комплекс помогает собирать данные для проведения оперативно-розыскных мероприятий, для цифровизации трафика и управления им.

«Создание перспективной транспортной модели невозможно без качественного сбора данных. Данный проект – очередной шаг в построении именно такой системы, которая собирает нужную информацию. Это в том числе призвано повысить уровень безопасности в городе и оперативность реагирования на возможные инциденты. С помощью современных технологий мы «учим» уже существующие комплексы работать более эффективно, расширяя их функционал – с помощью одного устройства можно фиксировать несколько типов событий. В этом и заключается уникальность комплексов – в режиме реального времени фиксируются нарушения остановки и стоянки транспортных средств, распознавая регистрационные знаки, нарушения правил благоустройства и оплаты в парковочных зонах, проезжающий трафик», – отметила Надежда Калинина, заместитель начальника управления цифрового развития Липецкой области.

Типовой парковочный комплекс работает в стандартном цикле – фиксирует весь стоящий транспорт каждые 5 минут. При этом на саму фиксацию он тратит 1 минуту, а оставшиеся 4 минуты просто бездействует. Модернизированное решение позволяет в эти минуты собирать данные о транспортном потоке в режиме реального времени и передавать их в необходимые системы. Так же оно работает, например, в тот период, когда платные парковки не работают.

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Основное преимущество модернизированного комплекса в его универсальности – он, с одной стороны, является сертифицированным средством измерения времени и координат, что позволяет с его помощью фиксировать все типы нарушений остановки, правил благоустройства и т.п. С другой – комплекс может выполнять функции детектора транспорта. Оборудование и компонентная часть комплекса – преимущественно отечественного производства, программная часть создана разработчиками РИР.

«Все, что мы делаем, направлено на комфорт и безопасность граждан. Решения для городской безопасности – это продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города. Благодаря созданию современной цифровой инфраструктуры не только повышается эффективность управления дорожным комплексом, появляется помощник в выявлении правонарушений. Использование нового комплекса дает возможность получать данные через один интерфейс, в результате повышается уровень безопасности в городе и оперативность реагирования», – сказал Юрий Ермолов, руководитель направления компании «Русатом инфраструктурные решения».