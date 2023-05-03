Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь
|

МТС будет развивать сети «Зеленой точки» в Липецке и Грязях  

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о появлении в Липецке и Грязях собственной сети широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения. Теперь жители двух городов Липецкой области получают расширенный доступ к различным фиксированным и мобильным конвергентным сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы планируем активно развивать в регионе фиксированный бизнес, чтобы жители Липецка и Грязей могли получить расширенный доступ к конвергентным сервисам экосистемы МТС. Липчане смогут экономить на цифровых сервисах для дома, подключаться через один объединенный счет на льготных условиях к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр KION, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома, развлечений и при этом получать качественное обслуживание», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Это стало возможным в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зеленая точка» в Липецке, включая город Грязи.

***

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
Маркет

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве подорожал домашний интернет. Расценки

Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить
Показать еще