Долженко Евгения

МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина 1

МТС улучшила сеть LTE в селе Перехваль для жителей с уникальным диалектом 1

МТС расширила покрытие LTE в селе прадеда Александра Пушкина 1

Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов 1

МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета LTE в Липецке 1

Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли 1

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Ельце 1

МТС оцифровала Каменную гору в древнем Ельце 1

В Молодежном сквере Усмани за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС 1

МТС ускорила интернет в Липецке 1

Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом 1

На железнодорожной станции Беляево Усманского района появился высокоскоростной мобильный интернет 1

Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец 1

К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС 1

МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 1