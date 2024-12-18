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Долженко Евгения



18.12.2024 В 2024 году в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза 1
31.10.2024 Аналитика МТС: миграция липецких компаний в отечественные облачные сервисы за год выросла в 2,3 раза 1
16.10.2024 МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина 1
10.07.2024 МТС улучшила сеть LTE в селе Перехваль для жителей с уникальным диалектом 1
18.04.2024 МТС расширила покрытие LTE в селе прадеда Александра Пушкина 1
14.03.2024 МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области 1
27.02.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области 1
21.02.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза 1
05.02.2024 В 2023 г. инвестиции липецкого бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 43% 1
21.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако 1
27.11.2023 Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов 1
14.11.2023 МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета LTE в Липецке 1
18.08.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли 1
04.08.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Ельце 1
06.07.2023 МТС оцифровала Каменную гору в древнем Ельце 1
21.06.2023 В Молодежном сквере Усмани за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС 1
03.05.2023 МТС будет развивать сети «Зеленой точки» в Липецке и Грязях   1
25.04.2023 МТС ускорила интернет в Липецке 1
22.02.2023 Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом 1
27.01.2023 На железнодорожной станции Беляево Усманского района появился высокоскоростной мобильный интернет 1
12.12.2022 Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE 1
29.11.2022 Жители Липецка, Ельца и Грязей смогут сэкономить на связи до 40% 1
24.10.2022 Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец 1
03.10.2022 МТС обеспечила системой мониторинга логистическую транспортно-экспедиционную компанию «Л-транс» 1
30.08.2022 К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС 1
04.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС 1
15.03.2022 МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов 1
02.02.2022 В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 1
15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 1
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 2

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Долженко Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 30
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет 3 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 6 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 19
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 19
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
1С Хостинг 4 1
Самуйлов Александр 12 1
Журавлев Игорь 3 1
Перагов Андрей 18 1
Корнукова Екатерина 1 1
Климов Иван 24 1
Крылосов Илья 1 1
Боровских Евгений 1 1
Качурина Татьяна 1 1
Пушкин Алексей 1 1
Ряховский Василий 1 1
Пушкина-Ганнибал Мария 1 1
Чадов Андрей 5 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 30
Россия - РФ - Российская федерация 144215 22
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 17
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 3
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 8 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - Кубань 198 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
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Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 1
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