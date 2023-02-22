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Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом

В селе Вешаловке Липецкого района запустили сеть 4G. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС позволит местным жителям и туристам пользоваться цифровыми сервисами, решать повседневные вопросы и делиться впечатлениями с отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет обеспечивает селян комфортным общением, доступом к популярным интернет-сервисами, включая госуслуги, дает возможность обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

«Мы готовы содействовать развитию туристической привлекательности области, в том числе, предоставляя доступ к высокоскоростному интернету и сервисам нашей экосистемы в небольших населенных пунктах. Хочется, чтобы как можно больше туристов смогли узнать о памятнике архитектуры в Вешаловке, увидеть фамильную усыпальницу Кожиных и сделать снимок на фоне руин угловой башни «донжона», там, где когда-то был великолепный усадебный дворец с парком. Все это мы должны беречь и хранить для наших потомков», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Ранее МТС построила сеть LTE в деревне Кубань Грязинского района, в селах Кашары и Тюнино Задонского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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