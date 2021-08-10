В филиале МТС в Липецкой области назначен директор

МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Липецкой области Евгении Долженко. Евгения будет отвечать за операционное управление филиалом и реализацию стратегии компании в регионе. Ключевыми направлениями работы Евгении Долженко станут дальнейшее развитие экосистемы digital-сервисов, внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса, а также дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе.

«МТС в Липецком регионе уже несколько лет реализует масштабные цифровые проекты, среди которых покрытие сети LTE на трассе М4 «Дон», железнодорожной ветке «Москва–Липецк–Сочи» и в небольших сельских поселениях. В прошлом году МТС стала опорным поставщиком услуг мобильной связи для ПАО «НЛМК» по всей России и продолжает внедрять цифровые технологии на предприятиях области. Важным направлением стало развитие проектов, связанных с туристической привлекательностью региона, в том числе, цифровых гидов для гостей и жителей области. Евгении предстоит продолжить работу в этих направлениях и развивать экосистему цифровых сервисов на основе облачных технологий, интернета вещей, Big Data и других сервисов МТС для комфортного решения повседневных задач населения и бизнеса. Уверен, благодаря богатому и успешному опыту работы Евгении в родном регионе, она сможет решить все поставленные перед ней задачи», – комментирует директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Александр Самуйлов, ранее возглавлявший филиал МТС в Липецкой области, назначен директором МТС с Новгородской области.

Евгения Долженко родилась в 1980 году. В 2002 году закончила Липецкий государственный педагогический университет по специальности «История и политология», в 2009 году — Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Начала карьеру в компании в 2007 году в качестве директора по маркетингу филиала МТС в Липецке. Далее занимала посты коммерческого директора, руководителя по продажам на территории «Черноземье», с 2021 – руководила продажами на массовом рынке Липецкого региона.

Замужем, воспитывает дочь.