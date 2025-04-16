Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обновляет сеть фиксированной связи в Липецке и Грязях с помощью отечественного оборудования

МТС приступила к обновлению собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Липецком регионе. Результатом станет улучшение качества услуг фиксированной связи и цифрового телевидения на территории городов Липецка и Грязей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В конце 2024 г. технические специалисты заменили коммутаторы ядра сети на оборудование отечественного производства, создали стыки, объединив сеть фиксированного интернета провайдера «Зеленая точка» с инфраструктурой МТС. Проделанная работа позволила обеспечить надежность каналов связи, защиту от угроз внешнего воздействия, свела к минимуму риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей и повысило качество сети.

В течение всего 2025 г. компания продолжит развитие сети широкополосного доступа в интернет, чтобы привести ее в соответствие с принятыми стандартами МТС. Сейчас идет работа над обновлением системы управления сетью, продолжается замена устаревшего оборудования Wi-Fi-роутеров клиентов, также в планах – строительство дополнительных волоконно-оптических линий связи для повышения надежности сети.

«На старте проекта мы провели интеграцию сети «Зеленой точки» с нашей телеком-инфраструктурой, что уже сейчас позволило минимизировать уязвимость сети фиксированного интернета. Мы организовали горячую линию для абонентов с бесплатным федеральным номером 8-800, дополнив его резервным каналом связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу в любых условиях. Нам важно повысить надежность доступа к цифровым услугам для предприятий и жителей Липецка и Грязей, чтобы быть основой для технологического развития городов», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

В 2025 г. компания планирует внедрить собственное ТВ-решение, чтобы повысить качество цифрового телевидения в Липецкой области. Важным отличием нового интерактивного сервиса станет его независимость от внешних факторов, оперативная техподдержка и высокое качество трансляций.

МТС получила в Липецке собственную сеть широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в 2023 г. в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зеленая точка» в Липецке, включая город Грязи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153