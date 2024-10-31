Разделы

Цифровизация
|

Аналитика МТС: миграция липецких компаний в отечественные облачные сервисы за год выросла в 2,3 раза

МТС изучила потребление облачных услуг в Центрально-Черноземном районе за 2024 г. По данным аналитиков МТС Web Services, лидерами Черноземья по динамике спроса стали предприятия Воронежа, Липецка и Тамбова. Воронежская область показала рост числа компаний, пользующихся облачными сервисами, в 2,8 раза год к году. В Липецкой области этот показатель вырос в 2,3 раза, в Тамбовской – в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего облачными сервисами в регионах Черноземья пользуются ритейлеры, компании из сферы ИТ и связи, представители обрабатывающей промышленности. Также облачные услуги пользуются популярностью у финансовых, страховых, транспортных компаний и девелоперов.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Каждый второй клиент использует виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 12% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью пользуется виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

«Липецкая область демонстрирует высокий уровень цифровой трансформации. Региональный бизнес уже почувствовал преимущества при переходе на российские облачные площадки, получив независимость от иностранных ИТ-решений. Важно, что использование облачных технологий, таких как создание виртуальной инфраструктуры, удаленных рабочих мест, использование надежного ПО позволяет бизнесу развиваться, повышать производительность и условия труда, тем самым улучшая и качество жизни липчан», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: