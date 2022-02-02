В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров

МТС сообщает о запуске проекта по обновлению сети в Липецкой области. В ходе работ компания проведет модернизацию базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных поселков и вдоль туристических маршрутов региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый этап модернизации сети пройдет в городах и более 20 населенных пунктах в Грязинском, Добринском и Усманском районах. Проект, в ходе которого будет обновлено телекоммуникационное оборудование во всей области, включая Липецк, планируется завершить в течение года.

На установленных в городах базовых станциях МТС внедрит специальную технологию, которая позволит обслуживать больше абонентов одновременно. Владельцы смартфонов с поддержкой технологии HD-Voice смогут разговаривать со знакомым с другого конца страны и слышать его так же хорошо, как будто он находится в соседней комнате.

Модернизация направлена в том числе и на улучшение качества голосовых сервисов на федеральной трассе М4 «Дон», а также вдоль региональных автомобильных дорог. Кроме этого, обновление позволит повысить скорость передачи данных для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает именно в сетях второго поколения.

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

«Технологии постоянно развиваются, чтобы соответствовать растущим потребностям абонентов. Только за 2021 г. трафик высокоскоростного мобильного интернета в сети МТС в Липецкой области вырос более чем на треть. Мы обновляем оборудование, чтобы люди могли с комфортом пользоваться интернет-сервисами для учебы, работы и развлечений. В течение дня, когда технические специалисты будут менять и настраивать оборудование в определенных локациях, там могут наблюдаться небольшие сложности во время звонков или пользования мобильным интернетом, но это ненадолго. Зато потом пользоваться цифровыми сервисами будет еще удобней», – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.