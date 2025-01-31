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В 2024 г. липецкий бизнес стал в три раза чаще проводить онлайн-встречи на отечественных платформах

ПАО «МТС» зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Липецкой области. В 2024 г. количество встреч и вебинаров на онлайн-платформе выросло в три раза по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали промышленные компании (46%). На втором месте оказалась сфера образования вместе с вузами региона (39%), госсектор попал на третье место (6%).

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Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная — включение замены или размытия фона, на втором месте — шумоподавление.

«Липчане назначают свои деловые встречи и обучение в период с 8.00 до 21.00. Пик активности онлайн-мероприятий приходится на 11.00. В 2024 г. отечественная платформа доказала свою универсальность, она подходит практически для любой сферы — образования, бизнеса, медицины и многих других. При этом платформа имеет высокий уровень защищенности, а также ИИ-помощника, который может подвести итоги онлайн-собраний, составить сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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