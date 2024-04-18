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МТС расширила покрытие LTE в селе прадеда Александра Пушкина

МТС сообщила о расширении сети LTE в селе Капитанщино Добровского района Липецкой области. Высокоскоростной мобильный интернет пришел в прилегающие коттеджные поселки.

МТС запустила дополнительное оборудование в селе Капитанщино, чтобы жители и туристы могли пользоваться цифровыми сервисам на скорости, не уступающей привычным городским стандартам.

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Небольшое село Капитанщино известно как родина предков поэта Александра Пушкина по материнской линии. Капитанщино было основано крестьянами соседнего села Коренёвщино, владельцем которого был прадед А.С. Пушкина – помещик и капитан в отставке Алексей Федорович Пушкин. От звания и получило название его новое село.

«Капитанщино входит в обязательный маршрут пушкиноведов. Туристам тоже важна хорошая связь в дороге, ведь сразу за Капитанщино будет Коренёвщино, где в родовом имении жила бабушка поэта Мария Алексеевна Пушкина-Ганнибал. Именно она вышла замуж за сына «арапа Петра Великого» и стала первой воспитательницей Александра Сергеевича. Находясь здесь, путешественники могут делиться в сети фотографиями природных просторов и памятника, посвященного предкам поэта», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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