Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пушкин Александр
СОБЫТИЯ
Пушкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ломоносов Михаил 12 5
|Толстой Лев 59 4
|Чайковский Пётр 14 3
|Цой Виктор 6 3
|Булгаков Михаил 18 3
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 3
|Маяковский Владимир 7 3
|Михалков Сергей 4 2
|Крылов Иван 9 2
|Тургенев Иван 5 2
|Оганян Андрей 9 2
|Черкашин Юрий 3 2
|Сергунина Наталья 372 2
|Блок Александр 3 2
|Гагарин Юрий 94 2
|Есенин Сергей 10 2
|Полякова Татьяна 7 1
|Метлицкая Мария 1 1
|Бунин Иван 5 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Белов Василий 73 1
|Анурьев Сергей 26 1
|Раневской Фаина 1 1
|Дюма Александр 6 1
|Островский Александр 7 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Беленький Валерий 32 1
|Сорокин Дмитрий 49 1
|Пастернак Борис 6 1
|Долженко Евгения 36 1
|Шевченко Тарас 7 1
|Васильев Егор 8 1
|Лермонтов Михаил 6 1
|Чехов Антон 13 1
|Демидов Владислав 1 1
|Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
|Овчаренко Сергей 8 1
|Чистов Андрей 2 1
|Ершов Петр 3 1
|Евтушенко Евгений 5 1
|Wikipedia - Википедия 593 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.