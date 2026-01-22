Разделы

Пушкин Александр


СОБЫТИЯ


22.01.2026 ИИ-разработчик Smart Engines подвел научные итоги 2025 года и обозначил ключевые достижения 1
28.11.2025 «Перспективный мониторинг» и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИБ 1
11.07.2025 «МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино 1
03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» 1
13.05.2025 Двое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
25.04.2025 «Перспективный мониторинг» и «Кибердом» запустили курс киберучений Ampire на фиджитал-полигоне 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
06.02.2025 Ученые Smart Engines расшифровали рукописи Пушкина при помощи «Да Винчи» 1
15.01.2025 На территории музея Пушкина в Берново появился мобильный интернет 1
02.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области 1
14.11.2024 «Ред Софт» и «Перспективный мониторинг» объявили о сотрудничестве 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
06.06.2024 Аналитики «МегаФона» выяснили, какие пушкинские места полюбили туристы на Кавказе 1
18.04.2024 МТС расширила покрытие LTE в селе прадеда Александра Пушкина 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 2
25.07.2023 «Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
08.11.2022 Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами 1
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 1
16.09.2020 BotCreators разработали чат-ботов, разговаривающих фразами Пушкина, Ломоносова, Екатерины Второй и Раневской 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 1
13.12.2018 Лучшая книга - первая книга 1
12.09.2018 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 1
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля 1
10.11.2014 В Москве можно будет сделать «селфи» с Пушкиным и Ломоносовым 1
03.04.2014 «Ростелеком» показал в Сибири более 1 млн фильмов «по запросу» 1
08.06.2010 Мультирумная система SONOS заработала в Государственном музее А.С. Пушкина 1
07.06.2010 В день рождения А.С.Пушкина в ООН впервые отмечался День русского языка 1
12.05.2010 Фронтовой бомбардировщик Су-2: второе рождение 1
06.06.2007 Россия отмечает Пушкинский день 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Пушкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 4
МегаФон 10017 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 529 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 435 2
Arduino Software 69 1
Sonos 26 1
ONYX International 153 1
Диалог АНО 13 1
Логасофт - Logasoft 1 1
1С:Северо-Запад - МС-Сервис 4 1
Эшелон Технологии 7 1
Искусство автоматизации - ИСА - BotCreators 3 1
Ростелеком 10379 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
9068 1
Ред Софт - Red Soft 1031 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Telegram Group 2612 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Эшелон НПО 139 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Мираж Синема - Сеть кинотеатров 4 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Кибердом 28 1
Музей Анны Ахматовой 3 1
ТМЗ - Тушинский машиностроительный завод 3 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Федерация авиареставраторов России (ФАР) - Общероссийский союз общественных объединений 1 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 4
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4205 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8776 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1201 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 5
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 3
Apple - App Store 3016 3
Pokemon Go 80 3
Google YouTube - Видеохостинг 2907 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 21 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
Яндекс.Книги 25 1
Smart Engines - MIDV-DM - MIDV-Holo - MIDV-UP 5 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 880 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 1
Apple iPad 3943 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 1
Google Android 14764 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 227 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1346 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1536 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 303 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 13 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 125 1
ЛитРес Читай! 9 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Ломоносов Михаил 12 5
Толстой Лев 59 4
Чайковский Пётр 14 3
Цой Виктор 6 3
Булгаков Михаил 18 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 3
Маяковский Владимир 7 3
Михалков Сергей 4 2
Крылов Иван 9 2
Тургенев Иван 5 2
Оганян Андрей 9 2
Черкашин Юрий 3 2
Сергунина Наталья 372 2
Блок Александр 3 2
Гагарин Юрий 94 2
Есенин Сергей 10 2
Полякова Татьяна 7 1
Метлицкая Мария 1 1
Бунин Иван 5 1
Степанова Татьяна 5 1
Белов Василий 73 1
Анурьев Сергей 26 1
Раневской Фаина 1 1
Дюма Александр 6 1
Островский Александр 7 1
Шолохов Михаил 7 1
Беленький Валерий 32 1
Сорокин Дмитрий 49 1
Пастернак Борис 6 1
Долженко Евгения 36 1
Шевченко Тарас 7 1
Васильев Егор 8 1
Лермонтов Михаил 6 1
Чехов Антон 13 1
Демидов Владислав 1 1
Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
Овчаренко Сергей 8 1
Чистов Андрей 2 1
Ершов Петр 3 1
Евтушенко Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 3
Франция - Французская Республика 7987 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 17 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 2
Россия - СЗФО - Псковская область 673 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Мировой океан - World Ocean 522 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 77 1
Беломорско-Балтийский водный путь - Беломорско-Балтийский канал 3 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 23 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Япония 13560 1
Беларусь - Белоруссия 6058 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 752 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2132 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 7
Английский язык 6881 4
Образование в России 2560 4
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Киберучения 118 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 266 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 441 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Аренда 2582 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Персидский язык - фарси 49 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Wikipedia - Википедия 593 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
