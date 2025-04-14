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Полякова Татьяна



14.04.2025 «Т-Банк» запустил службу поддержки на русском жестовом языке 1
08.11.2024 «Т-Банк» запустил первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих 1
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 1
09.07.2004 Российский антиспамовый закон: первый блин комом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Полякова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 176 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 2
СКО Электроника-утилизация 17 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1064 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 291 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 231 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 655 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4460 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4008 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2200 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1501 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1150 1
NVision Барьер 669 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
ЛитРес Читай! 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
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Степанова Татьяна 5 1
Метлицкая Мария 1 1
Пушкин Александр 29 1
Тодд Анна 1 1
Капьев Евгений 3 1
Петровская Екатерина 1 1
Максимов Макс 1 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3540 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1650 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Литий - Lithium - химический элемент 557 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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