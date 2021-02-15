Сафмар НПФ Сафмар Пенсии Негосударственный пенсионный фонд
|15.02.2021
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Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар»
Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного
|14.12.2020
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НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП
НПФ «Сафмар» предоставил клиентам возможность делать взносы в рамках негосударственного пенсионног
|25.08.2020
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НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ
«Техносерв», российский системный интегратор, и НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) завершили
|16.01.2020
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УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum
Группа «Сафмар» и компания Directum завершили внедрение системы управления корпоративным документооборотом DirectumRX в управляющей компании группы. Система охватила процессы управления делами и работу
|18.11.2019
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«Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар»
ГК «Корус консалтинг» разработала внутренний корпоративный портал для группы компаний «Сафмар». Новая коммуникационная площадка, созданная на базе «1С-Битрикс24», обеспечила сотрудников управляющей компании удобными инструментами коммуникации и взаимодействия для решения общих за
|04.10.2019
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«Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о запуске на территории Российской Федерации облачного игрового сервиса GFN.RU на базе платформы GeForce NOW. Инвестором сервиса GFN.RU выступает фонд Larnabe
|20.09.2019
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МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena
МТС и «Корпорация А.Н.Д» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого МТС оснастит строящийся «Корпорацией А.Н.Д.» мультифункциональный концертно-зрелищный комплекс современными ц
|08.10.2018
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НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг»
«Синтегро консалтинг» реализовала комплексный проект по подготовке и сдаче отчетности НПФ «Сафмар». По условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отче
|20.06.2018
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«М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt
Сделка Ceconomy и «Сафмара» Немецкая компания Ceconomy подписала сделку о приобретении доли в 15% в российском ритейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» у группы «Сафмар», о чем покупатель сообщает на своем сайте. Ceconomy владеет торговой маркой MediaMarktSaturn, являясь главным акционером компании по продаже потребительской электроники Media-Saturn-Hol
|14.03.2017
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Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» внедрили биометрическую систему VoiceKey.Fraud
Фонды пенсионной группы «Сафмар» используют систему биометрического определения голоса VoiceKey.Fraud от ЦРТ. Система
|14.12.2016
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Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них
«Сафмар» покупает «М.Видео»Российская финансовая группа «Сафмар» намерена приобрести торговую сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео». Об этом сообщило информационное аген
Сафмар НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 111 64
|Тынкован Александр 51 12
|Гуцериев Саид 12 8
|Чайка Владимир 27 5
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 5
|Иванова Дагмара 36 4
|Сухоруков Сергей 24 3
|Тютрин Игорь 6 3
|Дементьева Ирина 9 2
|Помозов Алексей 50 2
|Губанов Андрей 90 2
|Шатковская Валерия 11 2
|Платонова Оксана 14 2
|Горшенин Станислав 7 2
|Изосимов Александр 192 2
|Ерёмин Вадим 8 2
|Малис Александр 157 2
|Малис Олег 80 2
|Лукин Александр 4 2
|Давыдович Евгений 28 2
|Ноготков Максим 49 2
|Шишханов Михаил 4 2
|Миракян Авет 2 2
|Комогоров Андрей 2 2
|Коптелов Андрей 110 2
|Фридман Илья 42 2
|Рубцов Юрий 6 2
|Погодаев Александр 7 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Котов Денис 7 2
|Вагнер Юлия 12 2
|Боим Анна 11 1
|Андриянкин Олег 1 1
|Горулёв Илья 2 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
|Корня Алексей 78 1
|Горяйнов Андрей 50 1
|Соколовский Александр 40 1
|Наумов Евгений 38 1
|Дмитриев Алексей 46 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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