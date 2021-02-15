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Сафмар НПФ Сафмар Пенсии Негосударственный пенсионный фонд



15.02.2021 Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар»

Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного
14.12.2020 НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП

НПФ «Сафмар» предоставил клиентам возможность делать взносы в рамках негосударственного пенсионног
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ

«Техносерв», российский системный интегратор, и НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) завершили

16.01.2020 УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum

Группа «Сафмар» и компания Directum завершили внедрение системы управления корпоративным документооборотом DirectumRX в управляющей компании группы. Система охватила процессы управления делами и работу
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар»

ГК «Корус консалтинг» разработала внутренний корпоративный портал для группы компаний «Сафмар». Новая коммуникационная площадка, созданная на базе «1С-Битрикс24», обеспечила сотрудников управляющей компании удобными инструментами коммуникации и взаимодействия для решения общих за
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о запуске на территории Российской Федерации облачного игрового сервиса GFN.RU на базе платформы GeForce NOW. Инвестором сервиса GFN.RU выступает фонд Larnabe
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena

МТС и «Корпорация А.Н.Д» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого МТС оснастит строящийся «Корпорацией А.Н.Д.» мультифункциональный концертно-зрелищный комплекс современными ц
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг»

«Синтегро консалтинг» реализовала комплексный проект по подготовке и сдаче отчетности НПФ «Сафмар». По условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отче
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt

Сделка Ceconomy и «Сафмара» Немецкая компания Ceconomy подписала сделку о приобретении доли в 15% в российском ритейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» у группы «Сафмар», о чем покупатель сообщает на своем сайте. Ceconomy владеет торговой маркой MediaMarktSaturn, являясь главным акционером компании по продаже потребительской электроники Media-Saturn-Hol
14.03.2017 Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» внедрили биометрическую систему VoiceKey.Fraud

Фонды пенсионной группы «Сафмар» используют систему биометрического определения голоса VoiceKey.Fraud от ЦРТ. Система

14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них

«Сафмар» покупает «М.Видео»Российская финансовая группа «Сафмар» намерена приобрести торговую сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео». Об этом сообщило информационное аген

Публикаций - 80, упоминаний - 99

Сафмар НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12108 9
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 9
Samsung Electronics 10268 7
Huawei 3938 6
Xiaomi 1737 6
Ростелеком 9709 3
Yandex - Яндекс 7356 3
HP Inc. 5688 3
8226 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
ELARI 35 3
Nvidia Corp 3492 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 701 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 3
Microsoft Corporation 24634 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 2
Lenovo Group 2294 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Canon 1399 2
Sony 6545 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Garmin - Гармин 200 2
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 2
МегаФон 8835 2
Duracell - Дюраселл 23 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1259 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Oracle Corporation 6693 2
Red Hat 1306 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
Directum - Директум 1092 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 1
SAP SE 5279 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
ZTE Corporation 747 1
Autodesk 609 1
BBK Electronics Corp 313 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 57
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 20
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 8
PPF Group N.V. 17 6
EMMA Capital 6 6
Сафмар - Европлан - Europlan 37 6
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 5
Интеко 17 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 4
СКО Электроника-утилизация 17 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 3
Мегаполисресурс ГК 8 3
Евросеть 1404 3
Связной ГК 1370 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 3
Почта России ПАО 2114 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Ceconomy 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Связной Банк 104 2
Сафмар Финансовые инвестиции - SFI 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Gett 81 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 271 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
European Retail Alliance 1 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7587 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 11
Аксессуары 3883 11
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Наушники - Headphones 4009 6
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 2
Gartner - Гартнер 3556 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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