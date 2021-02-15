Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар» Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного

НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП НПФ «Сафмар» предоставил клиентам возможность делать взносы в рамках негосударственного пенсионног

НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ «Техносерв», российский системный интегратор, и НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) завершили

УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum Группа «Сафмар» и компания Directum завершили внедрение системы управления корпоративным документооборотом DirectumRX в управляющей компании группы. Система охватила процессы управления делами и работу

«Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» ГК «Корус консалтинг» разработала внутренний корпоративный портал для группы компаний «Сафмар». Новая коммуникационная площадка, созданная на базе «1С-Битрикс24», обеспечила сотрудников управляющей компании удобными инструментами коммуникации и взаимодействия для решения общих за

«Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о запуске на территории Российской Федерации облачного игрового сервиса GFN.RU на базе платформы GeForce NOW. Инвестором сервиса GFN.RU выступает фонд Larnabe

МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena МТС и «Корпорация А.Н.Д» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого МТС оснастит строящийся «Корпорацией А.Н.Д.» мультифункциональный концертно-зрелищный комплекс современными ц

НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» «Синтегро консалтинг» реализовала комплексный проект по подготовке и сдаче отчетности НПФ «Сафмар». По условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отче

«М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt Сделка Ceconomy и «Сафмара» Немецкая компания Ceconomy подписала сделку о приобретении доли в 15% в российском ритейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» у группы «Сафмар», о чем покупатель сообщает на своем сайте. Ceconomy владеет торговой маркой MediaMarktSaturn, являясь главным акционером компании по продаже потребительской электроники Media-Saturn-Hol

Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» внедрили биометрическую систему VoiceKey.Fraud Фонды пенсионной группы «Сафмар» используют систему биометрического определения голоса VoiceKey.Fraud от ЦРТ. Система