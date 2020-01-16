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УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Группа «Сафмар» и компания Directum завершили внедрение системы управления корпоративным документооборотом DirectumRX в управляющей компании группы. Система охватила процессы управления делами и работу с документами для всех сотрудников офиса.

ECM-система DirectumRX обеспечила полный контроль и прозрачность бизнес-процессов работы со всеми поступающими и внутренними документами, исполнение и контроль поручений, согласование договорных документов, счетов на оплату и актов.

DirectumRX удовлетворила требованиям компании по функциональности, интерфейсу и возможностям адаптации программного продукта.

Сотрудники группы «Сафмар» теперь взаимодействуют и решают рабочие задачи в рамках DirectumRX. Это создает комфортную среду и поддерживает эффективность процессов согласования корпоративных документов. Автоматическое разделение заданий по потокам работ сокращает время на отслеживание и выполнение однотипных операций.

С первых дней эксплуатации системы количество заданий, создаваемых в день, превысило отметку в 120 штук. В результате проекта сроки согласования договорных документов сократились с нескольких дней и недель до считанных часов.

Внедрение DirectumRX будет способствовать развитию горизонтального и кросс-функционального взаимодействия сотрудников и ускорению бизнес-процессов, считают в Directum.

В планах компании – наладить электронный обмен с контрагентами и замкнуть процессы в DirectumRX. Дорабатывать и адаптировать ее функциональность будут собственные сотрудники ГК «Сафмар» — для этого в системе есть встроенная среда разработки Development Studio.

В группе компаний внедрены различные системы документооборота. Чтобы автоматизировать сквозные процессы группы и сделать их прозрачными, можно использовать модуль интеграции DirectumRX.

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