«Самфар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW

Группа «Самфар» Михаила Гурциева объявила о запуске на территории Российской Федерации облачного игрового сервиса GFN.RU на базе платформы GeForce NOW. Инвестором сервиса GFN.RU выступает фонд Larnabel Ventures, принадлежащий семье Гуцериевых. Партнерами уникального для России проекта стали группа «М.Видео-Эльдорадо» и ведущий провайдер цифровых услуг «Ростелеком».

С помощью сервиса GFN.RU группа «Самфар», ставшая партнером глобального альянса GeForce NOW, обеспечит миллионам российских геймеров возможность играть в самые требовательные современные ПК-игры практически с любого персонального компьютера на базе Windows и macOS.

Благодаря возможностям серверов NVIDIA RTX, которые используются в сервисе GFN.RU, каждый геймер сможет ощутить все преимущества графики GeForce. Ключевое требование для работы с сервисом — высокоскоростное подключение устройства к интернету.

Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение серверов на территории Российской Федерации позволяют обеспечить оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки. Серверная инфраструктура GFN.RU была размещена в недавно открытом дата-центре Moscow Two компании IXcellerate. Для сервиса зарезервирован уникальный для размещения в коммерческом ЦОДе объем мощностей.

Член совета директоров группы «Самфар» Саид Гуцериев отметил: «Запуск сервиса GFN.RU — это стратегический шаг группы «Самфар» на новом для нас рынке. По оценкам аналитиков, сегодня российская игровая индустрия составляет чуть больше 1% от мирового рынка, объемы которого оцениваются в 140 млрд долларов. Один из сдерживающих факторов роста – несоответствие мощности компьютеров пользователей требованиям современных игр. Благодаря технологиям NVIDIA новый сервис группы «Самфар» даст многомиллионной российской аудитории геймеров возможность выйти за рамки номинальных ограничений своих компьютеров, что, безусловно, позитивно повлияет на развитие игровой индустрии в России. Сотрудничество с NVIDIA сделает «Самфар» одним из флагманов быстро растущего рынка и позволит нам еще больше диверсифицировать бизнес группы».

«Россия – это страна ПК-гейминга и один из регионов, где мы видим большой интерес пользователей к GeForce NOW, - сказал Фил Айслер (Phil Eisler), вице-президент и директор GeForce NOW в NVIDIA. – Вместе с группой «Самфар» мы сможем обеспечить миллионам российских любителей ПК-игр комфортный опыт игры на GeForce практически на любом компьютере».

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции ПК-игр и поддерживает уже более сотни популярных в России и мире игр, включая War Thunder, Warface, World of Tanks, «Метро: Исход» и др.

Сервис GFN.RU доступен по подписке стоимостью 999 руб. в месяц (включая 2 недели бесплатного пробного периода). Приобрести подписку на облачный сервис GFN.RU можно на www.gfn.ru, официальном сайте сервиса; в розничных магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» и на сайте www.mvideo.ru; в личном кабинете абонента домашнего интернета «Онлайм» («Ростелеком»).