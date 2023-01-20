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4A Games Metro Exodus Метро: исход компьютерная игра (Шутер от первого лица)



20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео
29.06.2021 В звонках «Вконтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена
27.11.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на 8K-телевизоры удваивается каждый квартал
12.11.2019 Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона
23.04.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К
06.06.2018 МГТС предложила клиентам 4К-телевизоры в рассрочку в преддверии ЧМ-2018
12.04.2018 Самые необычные игровые мониторы. Выбор ZOOM
22.03.2018 Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку
07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше
26.09.2017 TrueConf полностью переходит на Ultra HD видеосвязь
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma
14.03.2017 Обзор PlayStation 4 Pro: игры на консолях в 4К уже возможны?
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео
13.01.2017 LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV
18.11.2015 «Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К
09.06.2015 TrueConf первым в мире представил видеозвонки 1-на-1 в разрешении UltraHD
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры
10.10.2014 ivi.ru бесплатно покажет художественный фильм в 4К
16.09.2014 4К-телевизоры Toshiba появятся в России в начале 2015 г.
28.03.2014 Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру
21.03.2014 Новый графический процессор AMD для встроенных систем поддерживает разрешение 4К

Публикаций - 688, упоминаний - 691

4A Games упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9724 170
Apple Inc 11185 117
Xiaomi 1292 106
LG Electronics 3538 86
Sony 6481 84
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 80
Huawei 3502 79
Nvidia Corp 3213 76
Microsoft Corporation 23487 69
Google LLC 10934 69
Intel Corporation 11666 62
Lenovo Group 2168 58
HP Inc. 5518 47
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 47
AMD - Advanced Micro Devices 3860 46
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 30
BBK OnePlus 174 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2635 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 24
Qualcomm Technologies 1700 24
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 23
MediaTek 445 23
BBK OPPO Electronics 324 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 21
Yandex - Яндекс 5662 21
Dell EMC 4913 20
Hisense Group 87 20
HTC Corporation 1491 20
Lenovo Motorola 3503 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 20
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 215 19
Leica Camera 249 19
ДОК 767 19
TrueConf - ТруКонф 305 17
Toshiba Corporation 2887 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 16
Philips 2051 15
Meta Platforms - Facebook 4337 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 39
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 24
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 17
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 15
Россети Ленэнерго 2348 14
Точка 3795 11
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 11
Hyundai Motor 339 10
Carl Zeiss 299 9
AliExpress 380 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 7
TÜV Rheinland Group 94 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 6
Лента - Сеть розничной торговли 1697 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
Связной ГК 1336 5
Евросеть 1399 4
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 4
KGI Securities 50 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 299 3
Яндекс.Такси 325 3
Gorenje 88 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 2
Газпром ПАО 1151 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Vimeo - Видеохостинг 66 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
VK Delivery club 227 2
Visa International 1872 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 83
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 4
Правительство Москвы 1990 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 2
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 56 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 49 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 1
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 249 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 45
8K Association - Ассоциация 8K 160 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 1
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6596 686
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5218 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3878 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 18
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 17
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 17
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Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 489 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 9
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1902 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 8
Зоология - наука о животных 2308 8
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