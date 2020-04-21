Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini

GPD выпустила свой второй по счету компактный игровой ноутбук Win Max на 10-нанометровом процессоре Intel Core i5 десятого поколения. По умолчанию для обработки графики в играх используется встроенная в процессор производительная видеокарта Iris Plus, но в ноутбуке также есть возможность подключения настольного видеоускорителя по Intel Thunderbolt 3.



Самый компактный игровой лэптоп

Компания GPD выпустила игровой ноутбук Win Max с диагональю экрана 8 дюймов, что делает его самым компактным среди всех современных геймерских мобильных ПК. По заверениям разработчиков, его возможностей хватит для запуска большинства современных видеоигр, как сетевых, так и одиночных.

Производитель обещает в среднем 95 кадров в секунду в обновленном Resident Evil 2, 47 к/с в «Метро: исход», 36 к/с в Sekiro: Shadows Die Twice, а в популярной среди киберспортсменов Counter-Strike: Global Offensive ноутбук способен выдать 162 кадра в секунду. Однако стоит учесть, что в нем отсутствует дискретный видеочип, к тому же разработчик не уточнил настройки графики для каждой из игр, при которых он получил такие результаты.

GPD Win Max можно использовать и как ноутбук, и как портативную игровую консоль

На момент публикации материала стоимость GPD Win Max и сроки его поступления в продажу известны не были.

Базовые спецификации

GPD Win Max получил размеры 207х145х26 мм при массе 790 г., что по длине и ширине вполне сопоставимо с габаритами iPad mini (200х135х7 мм) – самого компактного планшета Apple. Для ноутбука не предусмотрен выбор аппаратной комплектации – на момент публикации материала он был доступен лишь в одном исполнении.

Количество кадров в секунду в сетевых играх

В основе игрового нетбука находится процессор Core i5-1035G7, выпускаемый компанией Intel с III квартала 2019 г. по 10-нанометровому техпроцессу. В нем присутствуют четыре ядра с частотой от 1.2 до 3,7 ГГц, способные обрабатывать в сумме до восьми потоков данных, и 6 МБ кэша третьего уровня.

Обработкой графики в GPD Win Max занимается интегрированная в процессор видеокарта Intel Iris Plus 940 Gen 11 – она выводит изображение на 8-дюймовый IPS-дисплей с углами обзора 178 градусов, разрешением 1280х800 точек (формат HD) и соотношением сторон 16:10. Экран в данной модели сенсорный (до десяти одновременных касаний), его максимальная яркость составляет 500 нит.

Win Max умеет работать с полноценными видеокартами

Объем оперативной памяти в ноутбуке равен 16 ГБ, используется модуль LPDDR4X с частотой 3733 МГц. В качестве основного накопителя применяется SSD-драйв емкостью 512 ГБ, но места под дополнительный носитель в лэптопе ввиду его компактности нет. Список разъемов включает два порта USB 3.1 Gen1, один HDMI 2.0b, слот microSD, сетевой разъем RJ45 и два USB-C 3.1 Gen2, один из которых дополнен поддержкой Intel Thunderbolt 3.

К характеристикам GPD Win Max относятся модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, система охлаждения с двумя вентиляторами, три батареи по 5000 мАч каждая, а также комплектный 65-ваттный блок питания. На ноутбук установлена ОС Windows 10, его клавиатура получила полноразмерные кнопки с подсветкой, но ввиду общих размеров корпуса numpad в ней не предусмотрен. Тачпад в наличии – разработчики установили его над клавиатурой, ближе к дисплею.

Расширенные игровые возможности

GPD Win Max позволяет запускать подавляющее большинство современных игр на высоких настройках графики, но при условии подключения полноразмерной видеокарты от настольного ПК. Для этого в нем используется упомянутый порт USB-C с Intel Thunderbolt 3, но сама видеокарта и бокс под нее в комплект поставки не входят – их потребуется приобрести дополнительно.

При помощи встроенного геймпада на Win Max можно играть и в консольные игры

Над клавиатурой ноутбука производители разместили аналог геймпада игровой приставки Microsoft Xbox One. Здесь присутствуют два аналоговых стика, крестовина, кнопки XYAB и четыре курка L1 / L2 и R1 / R2, что позволяет использовать GPD Win Max как портативную игровую приставку и играть в видеоигры без использования клавиатуры и мыши.

Второе поколение игрового неттопа

В каталоге GPD есть ряд других компактных ноутбуков, в том числе 6-дюймовый MicroPC на базе Intel Celeron N4100 и P2 Max с процессором Core m3-8100Y, но это классические ноутбуки, не относящиеся к игровому сегменту. Тем не менее, Win Max – это второй геймерский лэптоп в коллекции компании, он пришел на смену модели Win 2.

GPD Win 2, предшественник Win Max

Win 2 в сравнении с новым Win Max имеет существенно более скромные спецификации, хотя тоже располагает интегрированным игровым контроллером. В его распоряжении есть 6-дюймовый HD-экран, процессор Core m3-8100Y, SSD-накопитель на 256 ГБ в формате М.2, две батареи емкостью 4900 мАч каждая и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866. Как и Win Max, этот ноутбук управляется ОС Windows 10, но поддержки полноценных дискретных видеокарт у него нет. Размеры Win 2 составляют 162х99х25 мм.