Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini

Техника
, Текст: Эльяс Касми

GPD выпустила свой второй по счету компактный игровой ноутбук Win Max на 10-нанометровом процессоре Intel Core i5 десятого поколения. По умолчанию для обработки графики в играх используется встроенная в процессор производительная видеокарта Iris Plus, но в ноутбуке также есть возможность подключения настольного видеоускорителя по Intel Thunderbolt 3.

Самый компактный игровой лэптоп

Компания GPD выпустила игровой ноутбук Win Max с диагональю экрана 8 дюймов, что делает его самым компактным среди всех современных геймерских мобильных ПК. По заверениям разработчиков, его возможностей хватит для запуска большинства современных видеоигр, как сетевых, так и одиночных.

Производитель обещает в среднем 95 кадров в секунду в обновленном Resident Evil 2, 47 к/с в «Метро: исход», 36 к/с в Sekiro: Shadows Die Twice, а в популярной среди киберспортсменов Counter-Strike: Global Offensive ноутбук способен выдать 162 кадра в секунду. Однако стоит учесть, что в нем отсутствует дискретный видеочип, к тому же разработчик не уточнил настройки графики для каждой из игр, при которых он получил такие результаты.

gp600.jpg

GPD Win Max можно использовать и как ноутбук, и как портативную игровую консоль

На момент публикации материала стоимость GPD Win Max и сроки его поступления в продажу известны не были.

Базовые спецификации

GPD Win Max получил размеры 207х145х26 мм при массе 790 г., что по длине и ширине вполне сопоставимо с габаритами iPad mini (200х135х7 мм) – самого компактного планшета Apple. Для ноутбука не предусмотрен выбор аппаратной комплектации – на момент публикации материала он был доступен лишь в одном исполнении.

gp604.jpg

Количество кадров в секунду в сетевых играх

В основе игрового нетбука находится процессор Core i5-1035G7, выпускаемый компанией Intel с III квартала 2019 г. по 10-нанометровому техпроцессу. В нем присутствуют четыре ядра с частотой от 1.2 до 3,7 ГГц, способные обрабатывать в сумме до восьми потоков данных, и 6 МБ кэша третьего уровня.

Обработкой графики в GPD Win Max занимается интегрированная в процессор видеокарта Intel Iris Plus 940 Gen 11 – она выводит изображение на 8-дюймовый IPS-дисплей с углами обзора 178 градусов, разрешением 1280х800 точек (формат HD) и соотношением сторон 16:10. Экран в данной модели сенсорный (до десяти одновременных касаний), его максимальная яркость составляет 500 нит.

gp603.jpg

Win Max умеет работать с полноценными видеокартами

Объем оперативной памяти в ноутбуке равен 16 ГБ, используется модуль LPDDR4X с частотой 3733 МГц. В качестве основного накопителя применяется SSD-драйв емкостью 512 ГБ, но места под дополнительный носитель в лэптопе ввиду его компактности нет. Список разъемов включает два порта USB 3.1 Gen1, один HDMI 2.0b, слот microSD, сетевой разъем RJ45 и два USB-C 3.1 Gen2, один из которых дополнен поддержкой Intel Thunderbolt 3.

К характеристикам GPD Win Max относятся модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, система охлаждения с двумя вентиляторами, три батареи по 5000 мАч каждая, а также комплектный 65-ваттный блок питания. На ноутбук установлена ОС Windows 10, его клавиатура получила полноразмерные кнопки с подсветкой, но ввиду общих размеров корпуса numpad в ней не предусмотрен. Тачпад в наличии – разработчики установили его над клавиатурой, ближе к дисплею.

Расширенные игровые возможности

GPD Win Max позволяет запускать подавляющее большинство современных игр на высоких настройках графики, но при условии подключения полноразмерной видеокарты от настольного ПК. Для этого в нем используется упомянутый порт USB-C с Intel Thunderbolt 3, но сама видеокарта и бокс под нее в комплект поставки не входят – их потребуется приобрести дополнительно.

gp602.jpg

При помощи встроенного геймпада на Win Max можно играть и в консольные игры

Над клавиатурой ноутбука производители разместили аналог геймпада игровой приставки Microsoft Xbox One. Здесь присутствуют два аналоговых стика, крестовина, кнопки XYAB и четыре курка L1 / L2 и R1 / R2, что позволяет использовать GPD Win Max как портативную игровую приставку и играть в видеоигры без использования клавиатуры и мыши.

Второе поколение игрового неттопа

В каталоге GPD есть ряд других компактных ноутбуков, в том числе 6-дюймовый MicroPC на базе Intel Celeron N4100 и P2 Max с процессором Core m3-8100Y, но это классические ноутбуки, не относящиеся к игровому сегменту. Тем не менее, Win Max – это второй геймерский лэптоп в коллекции компании, он пришел на смену модели Win 2.

gp605.jpg

GPD Win 2, предшественник Win Max

Win 2 в сравнении с новым Win Max имеет существенно более скромные спецификации, хотя тоже располагает интегрированным игровым контроллером. В его распоряжении есть 6-дюймовый HD-экран, процессор Core m3-8100Y, SSD-накопитель на 256 ГБ в формате М.2, две батареи емкостью 4900 мАч каждая и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866. Как и Win Max, этот ноутбук управляется ОС Windows 10, но поддержки полноценных дискретных видеокарт у него нет. Размеры Win 2 составляют 162х99х25 мм.



Другие материалы рубрики

Samsung резко подняла цены на смартфоны в России, но быстро передумала и опустила

В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации

Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти

Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор

Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

Создан первый в мире гибкий сверхтонкий аккумулятор с характеристиками не хуже литиевых батарей

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий