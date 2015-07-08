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Л1 Инвестиционно-строительный холдинг L1
СОБЫТИЯ
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|08.07.2015
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Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1
Внешний вид Смартфоны IGO L1 и Trezor S1 не похожи друг на друга практически ни в чём. Разве что, сходство есть в блоке сенсорных кнопок под экраном и в расположении кнопок и разъёмов по бокам устройств. Слева — Jinga
|29.10.2014
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Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке
На упаковке героя нашего обзора смартфона Jinga Basco L1 покупатель читает «Изготовитель: UT Group Limited. Адрес: Hong Kong. Произведено на заводе изготовителя в Китае» и это его никак не расстраивает. Потому что бренд! А это значит, жёсткий конт
|28.06.2007
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Шестиканальный домашний кинотеатр от JVC: все что нужно
Компания JVC представила TH-L1 – 5.1-канальный домашний кинотеатр с общей выходной мощностью 360 Вт. Кинотеатр можно подключать как к видеоплееру, так и к современной игровой консоли, благо устройство оснащено двумя входа
|21.12.2006
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Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1
Внешний вид Предложение протестировать Panasonic L1 я восприняла как внеплановый подарок от Деда Мороза. И заочно, еще до получения камеры, ощутила такое волнение, которое испытывала только в детстве перед походом в кондитерскую. При непосред
|26.02.2006
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Panasonic выпустил зеркальную фотокамеру DMC-L1
Компания Panasonic объявила о выпуске цифровой зеркальной фотокамеры DMC-L1, снабженной 4/3 Live MOS-матрицей разрешением 7,5 мегапикселей, такой же, что и в Olympus E-330. Для просмотра сделанных снимков использован 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, отображающий 207 тыс. пи
|25.01.2006
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Мобильные телефоны: хиты продаж декабря
ий производитель мобильных телефонов, компания Motorola, вернулся в хиты продаж со своим неизменным бестселлером RAZR V3, а японский NEC дебютировал с конкурентом тонкомото – супертонкой раскладушкой L1. Дешевле 200 долларов. Стабильность превыше всего! Модель Присутствие в рейтинге Цена Sony Ericsson K300i 2 месяца 160$ Samsung X460 2 месяца 155$ Nokia 3120 4 месяца 125$ Nokia 2650 4 ме
|22.11.2005
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"К-Системс" представила первые терминалы для работы с графикой и мультимедиа
Компания «К-Системс» объявила о выпуске первой в России серийной модели терминала (аппаратного тонкого клиента) Termin TM L1 с расширенными возможностями для работы с графической и мультимедийной информацией. Новые терминалы предназначены для оснащения рабочих мест сотрудников, в обязанности которых помимо выполне
|16.11.2005
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Телефон-бритва L1 от NEC: первый тест в России
Нетрудно догадаться, что моделью, в пику которой создавалась L1, является знаменитая Motorola RAZR. Конечно, о вкусах не спорят, но нам показалось, что с дизайнерской точки зрения телефону от NEC удалось несколько превзойти детище Motorola. Внешний вид <
|24.10.2005
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Coolpix L1 – первая камера Nikon с 5х зумом
Внешний вид, меню и функции Съемка Внешний вид Металлопластиковый корпус аппарата выполнен в традиционном, узнаваемом стиле камер Nikon и отличается простотой и изяществом. Размеры Coolpix L1 89,5х60,5х47, а вес 180 г (без батареи и карты памяти). И хоть габариты камеры не позволяют носить ее в кармане, в небольшой сумке она поместится запросто. У аппарата встроенный просветленны
|02.09.2005
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Coolpix L1: 6,2-мегапиксельная камера Nikon
Компания Nikon ознаменовала начало осени выпуском новой фотокамеры Nikon Coolpix L1. Разрешение камеры составляет 6,2 мегапикселя. Nikon Coolpix L1 располагает 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем с 5х оптическим зумом и разрешением в 115 тыс. пикселей. Стоимость новой камеры, к
|30.08.2004
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Cyber-shot DSC-L1: очередная "карманная" камера от Sony
Как сообщает компания Sony, модель DSC-L1 является продолжением знаменитой серии компактных цифровых фотокамер Cyber-shot. На этот раз модель оснащена 4,1-мегапиксельным сенсором, 3х зум-объективом и 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Размер
Л1 и организации, системы, технологии, персоны:
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