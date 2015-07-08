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Индексная книга (каталог) CNews*
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Л1 Инвестиционно-строительный холдинг L1

СОБЫТИЯ

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08.07.2015 Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1

Внешний вид Смартфоны IGO L1 и Trezor S1 не похожи друг на друга практически ни в чём. Разве что, сходство есть в блоке сенсорных кнопок под экраном и в расположении кнопок и разъёмов по бокам устройств.   Слева — Jinga
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке

На упаковке героя нашего обзора смартфона Jinga Basco L1 покупатель читает «Изготовитель: UT Group Limited. Адрес: Hong Kong. Произведено на заводе изготовителя в Китае» и это его никак не расстраивает. Потому что бренд! А это значит, жёсткий конт
28.06.2007 Шестиканальный домашний кинотеатр от JVC: все что нужно

Компания JVC представила TH-L1 – 5.1-канальный домашний кинотеатр с общей выходной мощностью 360 Вт. Кинотеатр можно подключать как к видеоплееру, так и к современной игровой консоли, благо устройство оснащено двумя входа
21.12.2006 Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1

Внешний вид Предложение протестировать Panasonic L1 я восприняла как внеплановый подарок от Деда Мороза. И заочно, еще до получения камеры, ощутила такое волнение, которое испытывала только в детстве перед походом в кондитерскую. При непосред
26.02.2006 Panasonic выпустил зеркальную фотокамеру DMC-L1

Компания Panasonic объявила о выпуске цифровой зеркальной фотокамеры DMC-L1, снабженной 4/3 Live MOS-матрицей разрешением 7,5 мегапикселей, такой же, что и в Olympus E-330. Для просмотра сделанных снимков использован 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, отображающий 207 тыс. пи
25.01.2006 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря

ий производитель мобильных телефонов, компания Motorola, вернулся в хиты продаж со своим неизменным бестселлером RAZR V3, а японский NEC дебютировал с конкурентом тонкомото – супертонкой раскладушкой L1. Дешевле 200 долларов. Стабильность превыше всего! Модель Присутствие в рейтинге Цена Sony Ericsson K300i 2 месяца 160$  Samsung X460 2 месяца 155$  Nokia 3120 4 месяца 125$  Nokia 2650 4 ме
22.11.2005 "К-Системс" представила первые терминалы для работы с графикой и мультимедиа

Компания «К-Системс» объявила о выпуске первой в России серийной модели терминала (аппаратного тонкого клиента) Termin TM L1 с расширенными возможностями для работы с графической и мультимедийной информацией. Новые терминалы предназначены для оснащения рабочих мест сотрудников, в обязанности которых помимо выполне
16.11.2005 Телефон-бритва L1 от NEC: первый тест в России

Нетрудно догадаться, что моделью, в пику которой создавалась L1, является знаменитая Motorola RAZR. Конечно, о вкусах не спорят, но нам показалось, что с дизайнерской точки зрения телефону от NEC удалось несколько превзойти детище Motorola. Внешний вид <
24.10.2005 Coolpix L1 – первая камера Nikon с 5х зумом

Внешний вид, меню и функции Съемка Внешний вид Металлопластиковый корпус аппарата выполнен в традиционном, узнаваемом стиле камер Nikon и отличается простотой и изяществом. Размеры Coolpix L1 89,5х60,5х47, а вес 180 г (без батареи и карты памяти). И хоть габариты камеры не позволяют носить ее в кармане, в небольшой сумке она поместится запросто. У аппарата встроенный просветленны
02.09.2005 Coolpix L1: 6,2-мегапиксельная камера Nikon

Компания Nikon ознаменовала начало осени выпуском новой фотокамеры Nikon Coolpix L1. Разрешение камеры составляет 6,2 мегапикселя. Nikon Coolpix L1 располагает 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем с 5х оптическим зумом и разрешением в 115 тыс. пикселей. Стоимость новой камеры, к
30.08.2004 Cyber-shot DSC-L1: очередная "карманная" камера от Sony

Как сообщает компания Sony, модель DSC-L1 является продолжением знаменитой серии компактных цифровых фотокамер Cyber-shot. На этот раз модель оснащена 4,1-мегапиксельным сенсором, 3х зум-объективом и 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Размер

Публикаций - 154, упоминаний - 154

Л1 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Microsoft Corporation 25775 11
Sony 6739 10
Samsung Electronics 11064 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Leica Camera 282 6
Google LLC 12688 6
Nvidia Corp 4002 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nikon 646 5
СалютДевайсы - Элпитех 41 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Ampere Computing 62 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Telegram Group 2940 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Lenovo Motorola 3566 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 4
Olympus 475 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 3
Ростелеком 10948 3
Huawei 4675 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Россети Ленэнерго 1699 5
Lockheed Martin 777 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Boeing 1031 2
Альфа-Групп 745 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Carl Zeiss AG 307 2
Транснефть 335 2
Superjob - Суперджоб 858 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
LEGO 260 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
FGI Wireless 13 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Uber 357 1
Merrill Lynch 454 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Storytel - Сторител 9 1
RTP Global 11 1
Сбер - СберАвто 38 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ГосИнформСистемы 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 21
DDR - Double data rate 3083 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 11
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Google Android 15243 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 8
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 8
Linux OS 11533 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Microsoft Windows 16882 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 5
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Panasonic - Venus Engine 58 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 3
Intel Itanium 649 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 3
Ampere Altra 12 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 4
Сорокин Андрей 23 4
James Renee - Джеймс Рене 25 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Шпак Василий 279 3
Шадаев Максут 1210 3
Евдокимов Андрей 95 2
Сотин Денис 216 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 2
Tommi Juhani Uitto 11 2
Фридман Михаил 146 2
Чурсин Дмитрий 87 2
Копосов Максим 74 2
Гордеева Анна 36 2
Александров Александр 86 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Тятюшев Максим 215 2
Кольцов Александр 4 2
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Подкопаев Артемий 2 2
Angel Roger - Энджел Роджер 6 2
Натрусов Артем 313 2
Филатов Андрей 117 1
Сергеев Сергей 179 1
Усманов Алишер 311 1
Иванов Сергей 405 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Свиридов Владимир 28 1
Махсон Михаил 14 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Семенов Александр 166 1
Резникович Алексей 60 1
Богуславский Леонид 38 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Солопов Вячеслав 37 1
Касимов Вячеслав 35 1
Новикова Елена 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
Европа 24963 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Солнечная система - Solar system 2569 9
Китай - Тайвань 4245 8
Канада 5081 7
Украина 7928 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 6
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Индия - Bharat 5869 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
США - Аризона 549 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Норвегия - Королевство 1857 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Америка - Американский регион 2206 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Швеция - Королевство 3781 2
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 2
Израиль 2856 2
Бельгия - Королевство 1192 2
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