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Ampere Altra

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.05.2025 Состоялся релиз «Ред ОС» 8 для архитектуры процессоров ARM 1
01.08.2024 Выходцы из Intel создают уникальный процессор с 512 ядрами, который выжмет максимум из Linux. Самой Intel такое и не снилось 1
28.03.2024 НТЦ ИТ «Роса» и «Е-Флопс» объявили о совместимости своих решений 1
28.12.2023 AMD и Intel больше не нужны. Теперь можно собрать недорогой ПК на суперпродвинутом ARM-процессоре для серверов на десятках ядер. Опрос 1
30.11.2023 Выпущен процессор, в котором так много ядер, что от них ломается Linux. ОС срочно требуется исправление 1
10.01.2022 Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались 1
26.11.2021 Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel» 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? 1
04.03.2020 Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ampere Altra и организации, системы, технологии, персоны:

Ampere Computing 62 10
Intel Corporation 12797 8
AMD - Advanced Micro Devices 4631 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1093 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 419 3
Е-Флопс - E-Flops 8 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 730 2
Dell EMC 5176 2
Lenovo Group 2445 2
Apple Inc 13117 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 2
Nvidia Corp 3984 2
ARM Holdings 95 1
Bamboo Systems 1 1
DataDog 15 1
Zadara 1 1
Парадигма 168 1
Broadcom - VMware 2603 1
Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
Microsoft Corporation 25748 1
Dell Technologies - Dell Computer 2217 1
Ред Софт - Red Soft 1224 1
Oracle Corporation 7069 1
Microsoft Corporation - GitHub 1068 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
Red Hat 1378 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
Philips 2099 1
Canonical 221 1
Nginx - Энджайникс 208 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
Cloudera 64 1
Loongson Technology 80 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1458 1
Supermicro 135 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Pegatron - ASRock 60 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Silver Lake Partners - Altera 103 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 3
Microsoft - LinkedIn 697 1
LEGO 259 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 225 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 72 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8732 8
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28187 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 5
DDR - Double data rate 3077 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10283 4
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 118 4
ARM - Advanced RISC Machine 494 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26682 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1653 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 751 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4585 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18290 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2533 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1835 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 2
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3043 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11499 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1697 1
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GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 209 1
Intel x86 - архитектура процессора 2146 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 6
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 275 5
Linux OS 11501 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 3
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 253 1
Nvidia AI Enterprise 9 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
Nvidia ConnectX 4 1
Nvidia Arm HPC 3 1
Nvidia BlueField DPU 6 1
Oracle GraalVM 7 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 193 1
NXP Layerscape 1 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 25 1
Acer Altos 32 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 8 1
Pegatron - ASRock Rack 4 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 1
Google Android 15212 1
Apple iOS 8562 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 1
Microsoft Windows 16860 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1582 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 1
Oracle Java - язык программирования 3462 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 221 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 1
Red Hat OpenShift 169 1
James Renee - Джеймс Рене 25 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Grey Victoria - Грей Виктория 1 1
Barral Geoff - Баррал Джефф 1 1
Ford Michael - Форд Майкл 1 1
Craythorne Tony - Крейторн Тони 1 1
Gallacher Stewart - Галлахер Стюарт 1 1
Hill Andy - Хилл Энди 1 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Рустамов Рустам 546 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 1
Италия - Итальянская Республика 4500 1
Китай - Тайвань 4239 1
Нидерланды 3738 1
Греция - Греческая Республика 1016 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3386 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18092 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 968 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11603 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4977 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 1
Tom’s Hardware 595 3
DatacenterDynamics 8 1
Information Age 2 1
Storage Newsletter 1 1
Phoronix 59 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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