Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise

Nvidia анонсировала десятки новых серверов, сертифицированных для работы с программным обеспечением Nvidia AI Enterprise, что значительно расширяет программу Nvidia-Certified Systems, включающую теперь более 50 систем от ведущих мировых производителей.

Растущий спектр сертифицированных Nvidia систем Advantech, Altos, ASRock Rack, Asus, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, QCT, Supermicro и других производителей включает самые популярные модели х86-серверов, которые массово используются в центрах обработки данных, и привносит возможности ИИ в широкий ряд отраслей, включая здравоохранение, производство, розничную торговлю и финансовые услуги.

Сертифицированные системы Nvidia позволяют компаниям запускать разнообразные ресурсоемкие задачи в традиционных центрах обработки данных и гибридных облаках. К ним относится запуск программного обеспечения для искусственного интеллекта и анализа данных Nvidia AI Enterprise в VMware vSphere для развертывания корпоративной платформы с поддержкой ИИ, которая масштабирует рабочие нагрузки ИИ, Nvidia Omniverse Enterprise для совместной работы над проектами и моделирования, Red Hat OpenShift для разработки ИИ-приложений. Эти системы также обеспечивают плавную интеграцию с Cloudera для инжиниринга данных и машинного обучения для создания моделей за считанные минуты, а не часы.

«Компаниям в любых отраслях сегодня необходима поддержка инновационной работы в области искусственного интеллекта в рамках традиционной инфраструктуры центров обработки данных, - сказал Мэнювир Дас (Manuvir Das), руководитель направления корпоративных вычислений в Nvidia. - Открытая, растущая экосистема сертифицированных Nvidia систем предоставляет заказчикам широкий выбор одобренных Nvidia серверов для работы над задачами ИИ на глобальном уровне».

Сертифицированные Nvidia системы проходят тщательное тестирование и соответствуют лучшим стандартам производительности, безопасности и масштабируемости от Nvidia. Системы доступны в широком диапазоне цен и уровней производительности и включают графические процессоры с тензорными ядрами Nvidia A100, A40, A30 и A10, а также DPU Nvidia BlueField-2 и адаптеры Nvidia ConnectX-6.

Dell Technologies, HPE, Nettrix и Supermicro представили новейшие сертифицированные серверы на базе платформы ускоренных вычислений Nvidia HGX для продвинутого обучения моделей ИИ и облачных сервисов. Они обеспечивают высочайшую производительность в задачах ИИ благодаря четырем/восьми графическим процессорам Nvidia A100, технологиям связи Nvidia NVLink и Nvidia InfiniBand и программному стеку Nvidia для ИИ и HPC.

Новые серверы от нескольких ведущих мировых производителей систем выйдут в конце этого года в новой категории сертифицированных Nvidia систем с DPU-процессорами BlueField-2, обеспечивающими прорыв в передаче, хранении и безопасности данных.

Один DPU BlueField-2 может предоставлять те же услуги центра обработки данных, что и до 125 ядер CPU, таким образом освобождая CPU серверов для широкого спектра критически важных бизнес-задач.

Процессоры BlueField-2 широко поддерживаются лидерами программной инфраструктуры, включая Red Hat и VMware. Чтобы помочь разработчикам создавать приложения под DPU BlueField-2, Red Hat бесплатно предоставляет им подписку Red Hat Developer для Red Hat Enterprise Linux.

Расширяя экосистему Arm до корпоративного уровня для высокопроизводительных задач искусственного интеллекта, Gigabyte и Wiwynn планируют выпустить новые серверы с CPU на базе Arm Neoverse , а также с GPU на архитектуре Nvidia Ampere и/или DPU BlueField-2. Ожидается, что серверы будут доступны в следующем году и будут проходить сертификацию Nvidia по мере появления на рынке.

Gigabyte в сотрудничестве с Nvidia предлагает Arm HPC Developer Kit, предоставляющий интегрированную программно-аппаратную платформу для разработки приложений для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и научных вычислений. Платформа соответствует строгим требованиям приложений для высокопроизводительных вычислений и включает процессор Ampere Altra на базе Arm Neoverse от Ampere Computing, два графических процессора A100, два DPU BlueField-2 и Nvidia HPC SDK.

Сертифицированные Nvidia системы с графическими процессорами на архитектуре Nvidia Ampere уже доступны на рынке. Системы с DPU Nvidia BlueField-2 будут доступны ближе к концу года. Системы на базе процессоров Arm выйдут в 2022 г.

Квалифицированные разработчики могут подать заявку на получение комплекта разработчика Nvidia Arm HPC.