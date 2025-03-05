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Nvidia AI Enterprise


05.03.2025 В два раза эффективнее: ITglobal.com протестировал ускорители Nvidia L40S в задачах ИИ 1
20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1
19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 1
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 1
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 2
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Nvidia AI Enterprise и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2379 7
Nvidia Corp 3516 7
Dell Technologies - Dell Computer 2137 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 5
Lenovo Group 2297 5
Supermicro 109 5
Dell EMC 5037 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 2
Gigabyte Technology 368 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Optum Technology 2 2
Cisco Systems 5127 1
HP Inc. 5696 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Red Hat 1317 1
SoftServe 13 1
Cloudera 58 1
Ampere Computing 50 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Domino Data Lab 2 1
BMW Group 450 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 4
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 82 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1630 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6158 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 3
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 39 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 918 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5100 2
Умные платформы 1711 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 777 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 150 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 1
DevOps - Development и Operations 899 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 235 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1134 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1948 1
Broadcom - VMware vSphere 564 7
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 5
Nvidia ConnectX 4 3
ARM Neoverse 6 2
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 2
Nvidia Arm HPC 3 2
Nvidia BlueField DPU 5 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
Morpheus 43 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
MLPerf 7 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Nvidia Morpheus - облачный фреймворк кибербезопасности 3 1
Nvidia Jarvis - Multimodal Conversational AI Framework 1 1
Nvidia cuQuantum SDK 1 1
Nvidia Base Command Platform 1 1
Nvidia Grace CPU 1 1
Microsoft Azure 1413 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 18 1
Nvidia Ampere 17 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
Nvidia DGX SuperPOD 11 1
Red Hat OpenShift 133 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 39 1
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 11 1
Red Hat Developer Program 9 1
Ampere Altra 10 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
Acer Altos 31 1
Google Sycamore 6 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 7 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 2 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 1
ASRock Rack 4 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 3
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Италия - Итальянская Республика 4363 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Физика - Physics - область естествознания 2656 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1218 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2028 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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