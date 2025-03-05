Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1

Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 1

Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 1

Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 2

Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1