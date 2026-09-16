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DMA Direct Memory Access режим прямого доступа к памяти RDMA Remote Direct Memory Access Удалённый прямой доступ к памяти NFSoRDMA Network File System over Remote Direct Memory Access

  • Атака прямого доступа к памяти (direct memory access, DMA) — это тип атаки, при котором злоумышленник получает доступ к памяти устройства, используя возможности режима обмена данными с периферийным оборудованием без участия центрального процессора

СОБЫТИЯ

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16.09.2026 Datagarden представила СХД vitiscale российского производства 1
26.08.2026 datagarden представит на российском рынке систему хранения данных vitiscale для ресурсоемких и критических задач 1
14.07.2026 АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5 1
01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов 1
10.06.2026 Новый релиз Basis Dynamix Enterprise 4.6: автоматическая балансировка нагрузки, связанные клоны и поддержка современных протоколов работы с СХД 1
26.05.2026 В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies 1
16.04.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0» 1
13.04.2026 Российский разработчик решил главную проблему PostgreSQL для крупного бизнеса 1
08.04.2026 Новая корпоративная машина баз данных от «Тантор Лабс» устраняет архитектурные ограничения PostgreSQL 1
30.03.2026 Нейросети убивают Linux. Линус Торвальдс шокирован потоком патчей ядра, которые написал ИИ – их стало слишком много 1
30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм 1
12.12.2025 Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам 1
01.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Стабильная виртуальная инфраструктура 2025» 1
16.07.2025 Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива 1
23.06.2025 Знаменитый компонент ПК из 90-х получил новый драйвер спустя четверть века после обнаружения ошибки в старом 1
23.05.2025 Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства 2
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 1
14.08.2024 Андрей Чибуничев, Лаборатория Умного Вождения: Российские и китайские автобренды активно интересуются нашей телематикой 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 3
07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео 1
07.11.2023 «Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus 1
14.09.2022 План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка 1
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД 1
07.02.2022 Три тенденции в сфере СХД — что готовит 2022 год 1
03.11.2021 Что будет, если в СХД убрать семь из восьми контроллеров? 1
11.08.2021 Группа «T1», ВТБ и Huawei запускают совместную технологическую лабораторию 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
13.04.2021 Исследование Microsoft: количество атак на микропрограммное обеспечение растет 1
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1

Публикаций - 69, упоминаний - 79

DMA и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13284 18
Microsoft Corporation 25869 15
Google LLC 12798 15
Intel Corporation 12870 14
Alphabet 179 6
Amazon Inc - Amazon.com 3305 6
Meta Platforms - Facebook 4633 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 5
Samsung Electronics 11142 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 4
Telegram Group 3002 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
ByteDance 61 3
Meta Platforms 186 3
Lenovo Group 2473 3
LG Electronics 3746 3
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 2
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 18 2
Итерион 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 2
Dell EMC 5204 2
Cisco Systems 5383 2
Huawei 4718 2
Qualcomm Technologies 1990 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 310 2
Hitachi - Хитачи 1503 2
Red Hat 1381 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
HTC Corporation 1425 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5061 2
AT&T Inc 1726 2
Lenovo Motorola 3573 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 2
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 2
HP 3Com 681 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9051 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1824 2
Microsoft - LinkedIn 708 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Quantum Parity 1 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
eBay Inc 1642 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 503 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4019 5
Судебная власть - Judicial power 2523 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 293 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
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Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
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