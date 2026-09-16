Индексная книга (каталог) CNews*
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DMA Direct Memory Access режим прямого доступа к памяти RDMA Remote Direct Memory Access Удалённый прямой доступ к памяти NFSoRDMA Network File System over Remote Direct Memory Access
- Атака прямого доступа к памяти (direct memory access, DMA) — это тип атаки, при котором злоумышленник получает доступ к памяти устройства, используя возможности режима обмена данными с периферийным оборудованием без участия центрального процессора
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 69, упоминаний - 79
DMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 5
|The Register - The Register Hardware 1800 3
|Bloomberg 1645 3
|Tom’s Hardware 619 2
|BleepingComputer - Издание 465 2
|TechSpot 192 1
|Webetainfo 3 1
|NE Asia Online 313 1
|USRSupport 18 1
|Хабар 10 1
|The Verge - Издание 622 1
|Wikipedia - Википедия 658 1
|FT - Financial Times 1304 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1152 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2486 1
|Ars Technica 451 1
|Phoronix 61 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4072 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 1
|Gartner - Гартнер 3673 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.